Tecno

Estas 4 apps ponen en riesgo su cuenta de WhatsApp: elimínelas cuanto antes

Meta suspenden temporalmente cuentas detectadas usando apps modificadas; la reincidencia puede llevar a la eliminación definitiva

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Aplicaciones que usan el nombre
Aplicaciones que usan el nombre de WhatsApp podría traerte problemas. (WhatsApp)

WhatsApp ha lanzado una nueva advertencia dirigida a los usuarios que utilizan versiones no oficiales de su aplicación. Estas alternativas, que se presentan como mejoras con funciones adicionales, representan un riesgo significativo para la privacidad y podrían provocar la suspensión definitiva de la cuenta. La compañía, propiedad de Meta, recuerda que el uso de estas variantes infringe sus políticas de servicio y expone los datos personales a posibles ataques informáticos.

En los últimos meses, se ha detectado un aumento en la descarga de versiones alteradas como GB WhatsApp, WhatsApp Plus o FM WhatsApp. Aunque prometen más opciones de personalización o envío de archivos más grandes, carecen de las medidas de seguridad que garantizan las versiones legítimas disponibles en Google Play y App Store. Esto las convierte en un canal potencial de robo de información o instalación de software malicioso.

Meta subraya que estas aplicaciones no cuentan con cifrado de extremo a extremo, lo que deja los mensajes, fotos y contactos vulnerables a espionaje o filtraciones. Además, advierte que los usuarios que insistan en utilizar versiones no verificadas pueden perder el acceso a su cuenta de manera definitiva.

Meta podría suspender tu cuenta
Meta podría suspender tu cuenta de WhatsApp si usas aplicativos falsos. (Meta)

Las versiones falsas más comunes

Entre las aplicaciones que más preocupan a los especialistas se encuentran GB WhatsApp, Yo WhatsApp, FM WhatsApp y WhatsApp Plus. Todas ofrecen características llamativas que no existen en la aplicación oficial: cambiar colores del chat, ver estados eliminados o enviar videos de gran tamaño. Sin embargo, ninguna de ellas pasa por los controles de seguridad de las tiendas oficiales.

Estas apps modificadas suelen obtenerse desde sitios web desconocidos o foros, lo que aumenta el riesgo de descargar versiones adulteradas con código malicioso. Según expertos en ciberseguridad, muchas de ellas incorporan funciones ocultas que permiten activar micrófonos, acceder a archivos del teléfono o robar información personal.

Cómo detecta WhatsApp las versiones no oficiales

El sistema de seguridad de WhatsApp cuenta con mecanismos que identifican patrones de conexión anómalos y firmas digitales alteradas. Cuando se detecta el uso de una versión no compatible, la plataforma emite una advertencia al usuario y suspende temporalmente su cuenta, mostrando el mensaje: “Tu cuenta ha sido suspendida temporalmente. Estás usando una versión no compatible de WhatsApp.”

WhatsApp Plus no se puede
WhatsApp Plus no se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones oficiales. (Sublime Solutions)

Durante este periodo, que suele durar 72 horas, se invita al usuario a descargar la versión oficial desde las tiendas autorizadas. Si se reincide en el uso de una app no aprobada, la cuenta puede ser eliminada de forma permanente. Este proceso busca proteger tanto al usuario como al ecosistema de mensajería de posibles ataques externos.

Riesgos comprobados por expertos

De acuerdo con un reciente informe de Kaspersky, varias versiones de GB WhatsApp han sido utilizadas para distribuir software espía capaz de grabar conversaciones, activar el micrófono y sustraer archivos personales. El análisis registró más de 340.000 intentos de ataque en los que estas aplicaciones modificadas se utilizaron como medio de infección.

El estudio advierte que, además de la pérdida de datos, los usuarios corren el riesgo de que sus cuentas sean clonadas o utilizadas para difundir estafas. La falta de supervisión y la ausencia de actualizaciones oficiales hacen imposible garantizar la privacidad de la información.

WhatsApp logo. (WhatsApp)
WhatsApp logo. (WhatsApp)

Qué hacer si recibes una advertencia

Si la aplicación muestra un aviso de suspensión temporal, la recomendación es desinstalar de inmediato la versión no oficial y descargar la app original desde Google Play Store o App Store. Una vez reinstalada, es necesario verificar la cuenta con el número telefónico habitual para restablecer el servicio.

WhatsApp también aconseja activar la verificación en dos pasos, mantener el sistema operativo actualizado y evitar la instalación de software desde fuentes desconocidas. De esta manera, se reduce el riesgo de sufrir ataques o pérdida de información.

Una advertencia que apunta a la prevención

Con esta medida, WhatsApp busca frenar la proliferación de versiones modificadas que prometen funciones exclusivas pero comprometen la seguridad del usuario. La empresa insiste en que solo la versión oficial garantiza la protección de los mensajes mediante cifrado de extremo a extremo y el cumplimiento de sus políticas de privacidad.

La advertencia llega en un momento en que el fraude digital y el robo de datos personales continúan en aumento. En un entorno cada vez más conectado, mantener la aplicación original y evitar atajos puede ser la diferencia entre una experiencia segura y una cuenta comprometida.

Temas Relacionados

WhatsAppMetaAppLo último en tecnología

Últimas Noticias

El sube y baja de las criptomonedas: cuál es su precio

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tuvo un cambio de -1,12% en las últimas 24 horas

El sube y baja de

El costo de ethereum para este 18 de octubre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El costo de ethereum para

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 18 de octubre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Cuál es el valor en

El costo de tether para este 18 de octubre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

El costo de tether para

Glosario de tecnología: qué significa Ventajas y desventajas de Whatsapp

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven médico murió al

Un joven médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares de Santa Cruz

“Queremos competirle a los productores de EEUU”: las reformas que reclamaron los números uno del agro en el Coloquio de IDEA

El fin de semana llega sin lluvias al AMBA, pero con tormentas y vientos en gran parte del país

Agustín Pellegrini, candidato libertario en Santa Fe : “Estamos a una elección de cambiar el país para siempre”

Elecciones 2025, en vivo: Javier Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán para apoyar a sus candidatos locales

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes europeos reafirmaron su

Los líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Zelensky con Trump: “Ucrania necesita un plan de paz”

El régimen de Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear

Gustavo Gorriti: “La desinformación es el arte de la mentira disfrazada”

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”