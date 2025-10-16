Google incorpora contactos de recuperación y detectores de estafas en Android

Una vez designado el contacto, la persona recibirá un aviso con el nombre, correo y perfil del titular que solicita la ayuda. (Foto: Captura de Gmail)

Google ha anunciado dos importantes incorporaciones a su ecosistema de seguridad: por un lado, la introducción de los Contactos de Recuperación como método adicional para proteger las cuentas; por otro, el fortalecimiento de la aplicación Google Messages con funciones específicas para prevenir engaños mediante enlaces sospechosos y garantizar el cifrado de extremo a extremo en conversaciones a través de claves QR.

Contactos de recuperación en Google: cómo funcionan y para qué sirven

La gestión segura de las cuentas digitales se vuelve cada vez más crítica, dado el papel central que ocupan en la vida personal y profesional. Hasta ahora, Google permitía recuperar el acceso a una cuenta perdida mediante métodos alternativos como enviar un código a un correo secundario.

Con los Contactos de Recuperación, la compañía facilita una opción adicional, pensada para situaciones en las que los métodos tradicionales no resultan suficientes.

Al activar esta función, cada usuario puede designar a personas de confianza —familiares o amigos— que actuarán como referencia en caso de olvido de contraseña, pérdida de claves o incluso si la cuenta ha sido comprometida.

Según explica Google en su sitio de soporte, “te ofrece una forma sencilla y segura de recuperar el acceso cuando fallan los métodos de recuperación estándar”. Para habilitarla solo es necesario acceder al apartado ‘Seguridad’ en la cuenta de Google y seleccionar la sección ‘Contactos de Recuperación’. Allí aparece la lista de contactos sugeridos y, tras seleccionar uno, basta con confirmar la solicitud.

Este proceso requiere doble aceptación. Una vez designado el contacto, la persona recibirá un aviso con el nombre, correo y perfil del titular que solicita la ayuda. Solo tras aceptar este rol se finaliza la configuración, recalcando que no es una relación recíproca a menos que ambas partes lo deseen y lo gestionen de forma independiente.

Conviene meditar bien la elección del contacto, ya que otorgar esta responsabilidad es comparable a confiar una llave de acceso personal sensible. Aunque es posible revocar la designación en cualquier momento, perder de vista el rol concedido podría ocasionar problemas o malentendidos a futuro.

Nuevas funciones antiestafa en Google Messages para Android

En paralelo a la implementación de los Contactos de Recuperación, Google refuerza la seguridad en sus servicios de mensajería. Google Messages, la aplicación nativa de mensajería para Android, sumará ahora un mecanismo avanzado capaz de detectar enlaces sospechosos con el objetivo de frenar la cada vez mayor circulación de estafas por SMS y mensajes instantáneos.

La herramienta analizará los mensajes en busca de URL potencialmente peligrosas, mostrando un aviso preventivo a los usuarios antes de que interactúen con ellas. Esta función se integrará automáticamente, sin configuración compleja, y apunta a reducir la propagación de fraudes, phishing y otras amenazas digitales frecuentes en dispositivos móviles.

A estas mejoras se sumará la adopción de la verificación mediante claves QR, una iniciativa que busca reforzar el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones mantenidas a través de Google Messages. Los usuarios podrán escanear y verificar manualmente el cifrado, garantizando así que solo los participantes legítimos tengan acceso a los mensajes transmitidos.

Implicancias de las actualizaciones de seguridad de Google para los usuarios

La llegada de los Contactos de Recuperación y las nuevas herramientas antiestafas en Android responde a un escenario cada vez más complejo, donde los intentos de suplantación de identidad y los ataques informáticos se multiplican a diario. La estrategia de Google se centra en facilitar mecanismos que combinen sencillez, control personal y capacidad de reacción eficaz ante emergencias digitales.

Las mejoras no solo benefician a quienes tienen una alta dependencia de Gmail o los servicios asociados a su cuenta Google, sino a cualquier persona que utilice Android como su plataforma principal de comunicación y gestión diaria.

La posibilidad de delegar la recuperación de la cuenta en personas de confianza, sumada a la detección automática de enlaces sospechosos y al refuerzo en el cifrado de las conversaciones, enmarca a Google como referente en la adopción de medidas proactivas frente a los desafíos de la seguridad digital contemporánea.

Si bien configurar un contacto de recuperación y familiarizarse con estos nuevos controles puede requerir unos minutos, el impacto sobre la protección a largo plazo resulta notable. Las opciones de revocación y gestión dinámica aseguran que los usuarios mantengan el control sobre sus decisiones sin quedar atados de forma irreversible a una sola configuración.