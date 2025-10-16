Tecno

Olvidar tu contraseña ya no será un problema: Google permitirá que un contacto te ayude a recuperar tu cuenta

Los contactos designados no tendrán acceso a tus datos ni recibirán notificaciones, solo confirmarán tu identidad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Google te permitirá que un
Google te permitirá que un contacto te ayude a recuperar tu cuenta. (Google)

Perder el acceso a una cuenta de Google puede ser un verdadero dolor de cabeza. Ya sea por olvidar la contraseña, cambiar de número de teléfono o sufrir un hackeo, los procesos de verificación suelen ser largos y complejos. Ante esta situación, Google ha decidido simplificar las cosas con una nueva función que permitirá contar con la ayuda de una persona de confianza para recuperar el acceso.

La compañía ha anunciado la llegada de los “Contactos de recuperación”, una herramienta que permitirá designar a familiares o amigos para que actúen como intermediarios en caso de bloqueo de la cuenta. Con este sistema, los usuarios tendrán una alternativa adicional cuando no puedan acceder a su correo electrónico ni recibir los códigos de verificación habituales.

Google asegura que esta función se ha diseñado para ofrecer más seguridad y menos frustración durante el proceso de recuperación, sin comprometer la privacidad del usuario ni otorgar acceso directo a los contactos elegidos.

Google ahora te permite tener
Google ahora te permite tener un contacto de confianza para poder recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Una nueva capa de respaldo para recuperar el acceso

Los contactos de recuperación funcionan como un método de verificación adicional. En lugar de depender únicamente del correo alternativo o del número de teléfono registrado, el usuario podrá designar a alguien de confianza que lo ayude a validar su identidad ante Google.

Cuando el propietario pierda el acceso a su cuenta, podrá solicitar la asistencia de ese contacto, quien recibirá una notificación para confirmar la solicitud. Una vez validada, Google permitirá avanzar con el proceso de recuperación. Este método busca solucionar casos frecuentes, como el robo o pérdida del teléfono móvil, que impide recibir los códigos de seguridad por SMS o llamada.

La compañía explicó que este contacto no recibirá información sensible, notificaciones de seguridad ni alertas sobre intentos de inicio de sesión. Su único rol será confirmar que la solicitud de recuperación proviene realmente del titular de la cuenta.

Google permite establecer un amigo
Google permite establecer un amigo de confianza para recuperar la cuenta de usuario.

Cómo activar los Contactos de recuperación

Para habilitar esta opción, el usuario debe ingresar a su Cuenta de Google desde un navegador y dirigirse al apartado “Seguridad y acceso”. Desde allí, encontrará la nueva sección “Contactos de recuperación”, donde podrá añadir una dirección de correo electrónico correspondiente a la persona que desea designar como contacto de confianza.

Una vez enviada la solicitud, el contacto recibirá un aviso con la información necesaria para aceptar el rol. Es importante actuar rápido: la invitación solo estará disponible por siete días. Si el tiempo expira, se deberá iniciar el proceso desde cero.

Google recomienda elegir a alguien con quien exista una relación de confianza, como un familiar cercano o un amigo, y que tenga una cuenta de Google activa.

Google ahora te permite tener
Google ahora te permite tener un contacto de confianza para poder recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Diferencias con los correos de recuperación tradicionales

Aunque ambos métodos sirven para recuperar el acceso a la cuenta, los Contactos de recuperación funcionan de manera distinta a los correos de respaldo tradicionales. En este nuevo sistema, la persona elegida no podrá acceder al contenido del correo ni a los datos del titular. Su función es simplemente confirmar que la solicitud de acceso es legítima, actuando como una verificación de identidad.

En cambio, el correo de recuperación sigue siendo un método automático en el que Google envía un enlace o código al email alternativo del usuario. La diferencia radica en que el nuevo sistema añade un elemento humano que refuerza la seguridad, especialmente útil cuando el usuario no tiene acceso a sus dispositivos principales.

Disponibilidad y excepciones

La función de Contactos de recuperación comenzará a desplegarse a partir de hoy para las cuentas personales de Google en todo el mundo. Sin embargo, no estará disponible para usuarios de Google Workspace ni para quienes estén inscritos en el Programa de Protección Avanzada, destinado a perfiles de alto riesgo como periodistas o activistas.

Google trae una nueva herramienta
Google trae una nueva herramienta para recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Además de esta novedad, Google ha incorporado nuevas opciones de recuperación mediante el número de teléfono, pensadas para quienes cambian de dispositivo o pierden su móvil. Con estas mejoras, la compañía busca ofrecer un ecosistema de seguridad más flexible y fácil de usar, sin depender únicamente de métodos tradicionales.

Con la llegada de esta herramienta, recuperar una cuenta de Google será un proceso menos complicado y más seguro, especialmente en aquellos momentos en los que perder el acceso puede significar mucho más que no poder revisar el correo.

Temas Relacionados

GoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si no puedes acceder a tu cuenta de Google, ahora es posible entrar con ayuda de un amigo

Esta herramienta ofrece una solución adicional para quienes olvidan la contraseña o pierden el dispositivo, al permitir que personas de confianza verifiquen la identidad y ayuden a restablecer el ingreso

Si no puedes acceder a

Meta ficha al ingeniero de inteligencia artificial que Apple había contratado para su futura Siri

La empresa de Mark Zuckerberg ofrece contratos millonarios para atraer a especialistas en IA de compañías rivales

Meta ficha al ingeniero de

Descubren un nuevo peligro de las secadoras en el hogar: aumentan la contaminación ambiental

Un estudio reciente revela que estos electrodomésticos liberan más de 3.500 toneladas de fibras al año, superando a las lavadoras como responsables de la dispersión de residuos textiles en la naturaleza

Descubren un nuevo peligro de

El boom del anime alimenta fraudes globales: falsas webs prometen gratis la nueva película de Demon Slayer, pero roban datos vitales

Los intentos por ver el filme han llevado a miles de usuarios a portales falsos que piden registros y hasta datos bancarios, revelando cómo la ingeniería social es usada contra los seguidores de grandes estrenos

El boom del anime alimenta

Los íconos que nunca vimos: Microsoft revela los diseños que rechazó para el nuevo Office

Los diseños conceptuales muestran cómo Microsoft experimentó con iconos más arriesgados antes de elegir la versión actual de Office

Los íconos que nunca vimos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Coloquio de IDEA: uno de

Coloquio de IDEA: uno de los ejecutivos top de Mercado Libre y una receta con 3 claves para que las empresas innoven bien en IA

Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Cayó en Córdoba el “Maestro Lucidor Flores”: lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Descubren que la exposición tóxica a un metal limitó el desarrollo cerebral de los neandertales

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo apagón en Brasil

Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa ante una supuesta invasión

Escasez de combustible en Bolivia: YPFB opera “al límite” y solo tiene tres días de autonomía de gasolina

Netanyahu homenajeó a los soldados israelíes caídos en Gaza y aseguró: “Vamos a conseguir todos los objetivos de la guerra”

Trump aseguró que Modi se ha comprometido a que India dejará de comprar petróleo ruso

TELESHOW
”Solo quiero volver a mi

”Solo quiero volver a mi vida”: el pedido desesperado de Agustina Peñalva en vivo por el acoso que sufre hace meses

Detuvieron al ex Gran Hermano Joel Ojeda por promocionar juegos de azar ilegales

El emotivo gesto de Wanda Nara con Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¿Te puedo dar un abrazo?”

El debate entre Juana Viale y Fede Bal sobre psicología: “¿Vos hacés terapia para no ser infiel?"

El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”