Olvidar tu contraseña ya no será un problema: Google permitirá que un contacto te ayude a recuperar tu cuenta

Perder el acceso a una cuenta de Google puede ser un verdadero dolor de cabeza. Ya sea por olvidar la contraseña, cambiar de número de teléfono o sufrir un hackeo, los procesos de verificación suelen ser largos y complejos. Ante esta situación, Google ha decidido simplificar las cosas con una nueva función que permitirá contar con la ayuda de una persona de confianza para recuperar el acceso.

La compañía ha anunciado la llegada de los “Contactos de recuperación”, una herramienta que permitirá designar a familiares o amigos para que actúen como intermediarios en caso de bloqueo de la cuenta. Con este sistema, los usuarios tendrán una alternativa adicional cuando no puedan acceder a su correo electrónico ni recibir los códigos de verificación habituales.

Google asegura que esta función se ha diseñado para ofrecer más seguridad y menos frustración durante el proceso de recuperación, sin comprometer la privacidad del usuario ni otorgar acceso directo a los contactos elegidos.

Google ahora te permite tener un contacto de confianza para poder recuperar tu cuenta. (Foto: Google)

Una nueva capa de respaldo para recuperar el acceso

Los contactos de recuperación funcionan como un método de verificación adicional. En lugar de depender únicamente del correo alternativo o del número de teléfono registrado, el usuario podrá designar a alguien de confianza que lo ayude a validar su identidad ante Google.

Cuando el propietario pierda el acceso a su cuenta, podrá solicitar la asistencia de ese contacto, quien recibirá una notificación para confirmar la solicitud. Una vez validada, Google permitirá avanzar con el proceso de recuperación. Este método busca solucionar casos frecuentes, como el robo o pérdida del teléfono móvil, que impide recibir los códigos de seguridad por SMS o llamada.

La compañía explicó que este contacto no recibirá información sensible, notificaciones de seguridad ni alertas sobre intentos de inicio de sesión. Su único rol será confirmar que la solicitud de recuperación proviene realmente del titular de la cuenta.

Cómo activar los Contactos de recuperación

Para habilitar esta opción, el usuario debe ingresar a su Cuenta de Google desde un navegador y dirigirse al apartado “Seguridad y acceso”. Desde allí, encontrará la nueva sección “Contactos de recuperación”, donde podrá añadir una dirección de correo electrónico correspondiente a la persona que desea designar como contacto de confianza.

Una vez enviada la solicitud, el contacto recibirá un aviso con la información necesaria para aceptar el rol. Es importante actuar rápido: la invitación solo estará disponible por siete días. Si el tiempo expira, se deberá iniciar el proceso desde cero.

Google recomienda elegir a alguien con quien exista una relación de confianza, como un familiar cercano o un amigo, y que tenga una cuenta de Google activa.

Diferencias con los correos de recuperación tradicionales

Aunque ambos métodos sirven para recuperar el acceso a la cuenta, los Contactos de recuperación funcionan de manera distinta a los correos de respaldo tradicionales. En este nuevo sistema, la persona elegida no podrá acceder al contenido del correo ni a los datos del titular. Su función es simplemente confirmar que la solicitud de acceso es legítima, actuando como una verificación de identidad.

En cambio, el correo de recuperación sigue siendo un método automático en el que Google envía un enlace o código al email alternativo del usuario. La diferencia radica en que el nuevo sistema añade un elemento humano que refuerza la seguridad, especialmente útil cuando el usuario no tiene acceso a sus dispositivos principales.

Disponibilidad y excepciones

La función de Contactos de recuperación comenzará a desplegarse a partir de hoy para las cuentas personales de Google en todo el mundo. Sin embargo, no estará disponible para usuarios de Google Workspace ni para quienes estén inscritos en el Programa de Protección Avanzada, destinado a perfiles de alto riesgo como periodistas o activistas.

Además de esta novedad, Google ha incorporado nuevas opciones de recuperación mediante el número de teléfono, pensadas para quienes cambian de dispositivo o pierden su móvil. Con estas mejoras, la compañía busca ofrecer un ecosistema de seguridad más flexible y fácil de usar, sin depender únicamente de métodos tradicionales.

Con la llegada de esta herramienta, recuperar una cuenta de Google será un proceso menos complicado y más seguro, especialmente en aquellos momentos en los que perder el acceso puede significar mucho más que no poder revisar el correo.