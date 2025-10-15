No son los abogados ni los médicos: los únicos trabajos que no serán automatizados por la IA, según Bill Gates

La opinión del empresario se enfoca en implementar estas herramientas para reducir problemas sociales. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral ha generado inquietud sobre el futuro de varios trabajos, pero, según Bill Gates, existen tres campos profesionales donde la presencia humana seguirá siendo insustituible: programación, biología y energía.

En su blog GatesNotes, el empresario y filántropo ha afirmado que, si tuviera que elegir una carrera profesional en la actualidad, optaría sin dudarlo por alguna de estas tres áreas.

Existe la creencia que abogados o médicos están a salvo del impacto de la inteligencia artificial, pero el cofundador de Microsoft sostiene que, a pesar de los progresos en automatización, estas disciplinas son las que más requieren habilidades que los algoritmos aún no logran replicar plenamente.

Qué futuro tienen los programadores frente al avance de la inteligencia artificial

Estos expertos son los que están a cargo de revisar que los algoritmos tengan un objetivo claro. (Imagen ilustrativa Infobae)

El empresario considera que la programación constituye una forma esencial de alfabetización, porque el desarrollo de software es el lenguaje fundamental de sectores estratégicos como las comunicaciones, la salud y la seguridad.

Aunque la IA ha avanzado en la generación de código, Gates advierte que “ la IA puede escribir código, pero aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

La labor de los programadores va más allá de crear herramientas digitales: implica supervisar, corregir y orientar algoritmos, así como integrar valores éticos y detectar sesgos, tareas que los sistemas autónomos todavía no pueden asumir.

Cómo la investigación biológica ayuda a solucionar problemas globales

Encontrar nuevas formas de diagnóstico y tratamiento es uno de los temas que abordan las principales instituciones de salud en diferentes partes del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la biología, Gates destaca su papel central en la innovación científica contemporánea. El auge de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada ha abierto nuevas posibilidades para la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Frente a desafíos médicos como pandemias o enfermedades crónicas emergentes, la experiencia humana resulta irremplazable. Según Gates, “la biología se ha transformado en la ciencia de nuestro tiempo”.

El análisis de sistemas vivos, la interpretación de datos biomédicos y la toma de decisiones complejas requieren un juicio que los algoritmos, por avanzados que sean, no pueden replicar. Por este motivo, el criterio de los biólogos es esencial tanto en la gestión de crisis sanitarias como en el diseño de soluciones personalizadas en salud.

Por qué la industria energética toma mucha fuerza en la agenda de varios países

La exploración de alternativas menos contaminantes hace parte de las propuestas de varias naciones para combatir el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la energía ha adquirido una importancia estratégica ante la transición hacia fuentes limpias y la lucha contra el cambio climático. Gates subraya la relevancia de los expertos en energía en el desarrollo de tecnologías como la captura de carbono o el hidrógeno verde.

Estas innovaciones exigen profesionales capaces de comprender y rediseñar sistemas complejos, anticipando su impacto medioambiental. Aunque la IA contribuye a optimizar procesos energéticos, no logra sustituir la creatividad y el criterio humano necesarios para afrontar los retos de sostenibilidad.

El empresario sostiene que la innovación en energía no solo responde a una urgencia ambiental, sino que representa una fuente constante de oportunidades laborales y científicas.

El desarrollo, la interpretación y la adaptación de soluciones energéticas complejas requieren habilidades analíticas que la automatización no puede reemplazar por completo.

Cómo ha impacto la inteligencia artificial en el mercado laboral global

Las máquinas realizarán actividades que son administrativas y repetitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), titulado ‘Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure’, estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa.

El estudio indica que la transformación de las tareas, más que la sustitución total, será el resultado predominante. El análisis distingue entre empleos con alto riesgo de automatización y aquellos que evolucionarán mediante la adaptación de sus funciones.

Las ocupaciones administrativas figuran entre las más expuestas, mientras que las profesiones altamente cualificadas, como la programación, la biología y la energía, demuestran una mayor resiliencia.

El informe subraya que la intervención humana seguirá siendo clave en actividades que requieren juicio, creatividad y capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.