Fin del soporte de Windows 10: guía para asegurar tu computadora sin costo extra

El acceso a las Actualizaciones de Seguridad Extendidas, aunque inicialmente se contemplaba como un servicio de pago, ahora es gratuito

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Para los usuarios que aún no pueden cambiar a Windows 11, Microsoft ofrece las Actualizaciones de Seguridad Extendidas. (pplware.sapo.pt)

Microsoft ha puesto fin oficialmente al soporte estándar de Windows 10, marcando el cierre de una era para millones de usuarios alrededor del mundo. Aunque las computadoras que ejecutan este sistema operativo seguirán funcionando, ya no recibirán actualizaciones de seguridad automáticas, exponiendo a los usuarios a mayores riesgos.

Ante este escenario, existen alternativas para mantener la protección, y una de ellas permite extender la seguridad de Windows 10 de forma gratuita durante 12 meses adicionales.

Actualizaciones de Seguridad Extendidas Windows 10: cómo funcionan y por qué considerarlas

Con la conclusión del ciclo de soporte de Windows 10, las computadoras pierden el acceso a los parches de seguridad esenciales que ayudan a prevenir nuevas amenazas, vulnerabilidades y ataques de malware. Para los usuarios que aún no pueden cambiar a Windows 11 —ya sea por incompatibilidad del hardware o por preferencia personal—, Microsoft ofrece las Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU, por sus siglas en inglés).

Con la conclusión del ciclo de soporte de Windows 10, las computadoras pierden el acceso a los parches de seguridad esenciales que ayudan a prevenir nuevas amenazas. REUTERS/Mike Segar

Esta alternativa otorga un año extra de actualizaciones críticas, lo que concede tiempo adicional para decidir si invertir en un nuevo equipo, migrar a otro sistema operativo o actualizar el actual.

El acceso a las Actualizaciones de Seguridad Extendidas, aunque inicialmente se contemplaba como un servicio de pago, ahora es gratuito en muchos casos para usuarios de Estados Unidos y Europa. El proceso de inscripción implica seguir ciertos pasos oficiales en el sistema, lo que permite mantener Windows 10 seguro sin costo adicional el próximo año.

Guía paso a paso para suscribirte gratis a las Actualizaciones de Seguridad Extendidas

Mantener tu equipo protegido por un año más es posible si sigues cuidadosamente estos pasos:

  1. Verificar la actualización del sistema: Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que tu PC posea la última versión de Windows 10 instalada. Dirígete a Configuración > Sistema > Acerca de y revisa el estado. Si existen actualizaciones pendientes, descárgalas e instálalas antes de continuar.
  2. Usar una cuenta de administrador: Solo las cuentas con permisos de administrador pueden gestionar las opciones de actualización. Verifica en Configuración > Tu información si tu cuenta tiene esta categoría y, si no la tienes, cierra sesión e ingresa con la cuenta adecuada.
  3. Comprobar compatibilidad con Windows 11: Microsoft recomienda realizar una verificación para saber si tu PC puede actualizarse gratuitamente a Windows 11. De contar con esta opción, la ruta más segura es adoptar el sistema operativo más reciente. Si no es posible o no lo deseas, avanza con la suscripción a las ESU.
  4. Inscribirse en las ESU desde la configuración: Para registrarse, ve al menú Configuración, selecciona Actualización y Seguridad, y haz clic en el enlace de registro “Inscribirse ahora”. Si tu computadora requiere actualizaciones previas, el enlace puede no aparecer; instálalas y vuelve a intentarlo.
  5. Elegir el método de copia de seguridad y vinculación con Microsoft: Durante la inscripción, tendrás que decidir cómo respaldar la configuración de tu dispositivo. La opción gratuita de Microsoft implica el uso de OneDrive con un límite de 5 GB. Si no deseas respaldar algunos datos, como documentos, imágenes o videos, desactiva estas categorías desde Configuración > OneDrive para evitar costos adicionales.
  6. Finalizar el proceso: Una vez que hayas configurado tus preferencias y vinculado tu cuenta, concluirás el registro cuando veas la ventana de confirmación “Agregar este dispositivo para recibir Actualizaciones de Seguridad Extendidas”. Haz clic en “Agregar dispositivo” seguido de “Listo”.
Interfaz de Windows 11.

Después de seguir estos pasos, tu equipo Windows 10 continuará recibiendo actualizaciones de seguridad hasta finales del próximo ciclo anual, dándote tiempo suficiente para encontrar una solución definitiva.

Ventajas y limitaciones de las Actualizaciones de Seguridad Extendidas para Windows 10

La extensión gratuita de las ESU resulta una alternativa atractiva para quienes desean seguir utilizando su computadora sin asumir el riesgo de quedar desprotegidos. Sin embargo, existen elementos importantes a considerar.

Al optar por la copia de seguridad gratuita con OneDrive, el servicio es limitado a 5 GB y requerirá una suscripción de pago si el volumen de datos supera ese tamaño. Además, la vinculación a servicios en la nube de Microsoft es obligatoria para acceder a la prórroga sin coste; si utilizas una cuenta local y no deseas integrarte al ecosistema online, deberás considerar los posibles compromisos de privacidad y conexión a internet.

Pese a estas consideraciones, la mayoría de los usuarios que ya utilizan servicios como OneDrive, Office 365 o GamePass no encontrarán cambios significativos al aprovechar esta extensión.

