El 46% de los brasileños prefiere alojamientos con ambiente de película romántica

Una investigación revela que el cine y la música moldean las preferencias de los viajeros brasileños al buscar alojamiento en plataformas digitales, destacando la necesidad de experiencias personalizadas, ambientes seguros y tecnología confiable para reservar vacaciones

Santiago Neira

Por Santiago Neira

La cultura pop influye en la elección de hospedaje digital en Brasil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que los brasileños eligen hospedaje cuando viajan está determinada por influencias culturales claras: el cine y la música. La plataforma digital, Booking, publicó recientemente una investigación regional donde fue resaltado que el 46% de las personas consultadas en Brasil identifica su alojamiento ideal con la atmósfera de una comedia romántica.

Esta preferencia supera a otras opciones y refleja el deseo de vivir experiencias acogedoras, con ambientes agradables, habitaciones con vistas y la promesa de un desayuno en pareja, como en las historias de amor en la gran pantalla.

Las respuestas muestran que la idea de bienestar influye especialmente entre mujeres y adultos de 45 a 54 años, quienes valoran más estos elementos al planificar sus vacaciones. La inclinación por alojamientos románticos sugiere que el ambiente y la estética del lugar son casi tan importantes como la ubicación o el precio.

El cine y la música marcan tendencia en las reservas online de Brasil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las preferencias para los viajes en Brasil

Aunque la mayoría opta por lo romántico, hay alternativas que atraen a diferentes grupos. El 23% prefiere la inspiración en películas independientes, eligiendo barrios alternativos, detalles personales y entornos tranquilos. Por otro lado, el 20% elige hospedajes con un toque de misterio, patios ocultos y entradas poco convencionales, en un guiño al cine de suspense. Esta tendencia crece entre hombres y adultos mayores de 55 años.

Además, la encuesta señala que el 18% busca espacios familiares, el 16% se siente atraído por escenarios históricos y un 14% opta por aventuras similares a las de un reality de supervivencia, mostrando el amplio abanico de preferencias del viajero brasileño.

Cuál es el impacto de la música en el viaje

La música también es un factor relevante al definir el perfil turístico del país. Para el 34% de los brasileños, la banda sonora del viaje ideal es el pop, asociado a energías positivas y vacaciones alegres. El rock (25%) y la salsa (22%) siguen en popularidad, reflejando la importancia de la diversión con amigos y la búsqueda de nuevas vivencias.

Otros estilos contribuyen de forma distinta: la música clásica (19%) se relaciona con recorridos culturales, mientras que la country (19%) se asocia con turismo rural y la electrónica (17%) con salidas nocturnas y fiestas.

Según un estudio de Booking.com, más del 40% de los brasileños prefieren buscar alojamiento online con una atmósfera inspirada en comedias románticas, priorizando entornos acogedores y seguridad digital en sus elecciones de viaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se pregunta por el título ideal de una aventura turística, el 23% de los encuestados elige “La luna de miel continúa”, un guiño al deseo de viajes llenos de romance y felicidad.

Un 22% opta por “Reservas rápidas y furiosas” y un 15% menciona “De la mochila a la tarjeta ilimitada”, reflejando una evolución en la manera de viajar, desde la sencillez del mochilero hasta opciones más sofisticadas, especialmente entre los viajeros de 35 a 44 años.

Consejos para reservar alojamiento de manera segura en línea

Al elegir alojamiento, la seguridad digital ocupa un papel fundamental. Expertos en ciberseguridad recomiendan tomar precauciones para evitar fraudes y contratiempos. Verificar siempre la reputación tanto de la plataforma como del proveedor del alojamiento es el primer paso.

Se aconseja evitar enlaces de origen desconocido y realizar pagos únicamente a través de la aplicación o el sitio web oficial. Conectarse siempre a redes WiFi seguras, guardar capturas de pantalla de la confirmación de la reserva y utilizar los canales de comunicación integrados para cualquier consulta contribuye a minimizar riesgos.

La digitalización del turismo brasileño: cómo la música y el cine guían las reservas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de confirmar la reserva, resulta útil investigar la ubicación del alojamiento utilizando aplicaciones de mapas digitales y revisar tanto opiniones como la reputación del anfitrión, buscando señales de confiabilidad como distintivos de “Superhost”. Ofertas excesivamente atractivas pueden ser un indicio de fraude, por lo que la recomendación es consultar y despejar todas las dudas antes de comprometerse.

Durante la reservación, nunca hay que realizar transferencias directas ni aceptar pagos por fuera del sistema oficial de la plataforma. También es fundamental corroborar que el sitio utiliza el protocolo “https://” antes de ingresar cualquier dato y conservar todos los registros digitales del proceso para su consulta futura.

Las tendencias apuntan a una evolución constante en la forma de viajar y disfrutar las vacaciones, en la que los detalles emocionales y la protección digital ocupan un lugar destacado en la experiencia general.

