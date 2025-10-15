Así cambian las finanzas en Colombia: nuevas tarjetas digitales y más opciones sin ir al banco

Billeteras digitales revolucionan la banca móvil en Colombia: más seguridad y agilidad en cada transacción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema financiero de Colombia atraviesa una transformación, la adopción masiva de billeteras digitales y servicios bancarios móviles redefine la relación de las personas con el dinero y con los bancos.

Este nuevo ecosistema, impulsado por la búsqueda de métodos seguros, ágiles y multifuncionales, incluye herramientas que hacen posible manejar las finanzas sin recurrir al efectivo ni desplazarse a sucursales.

Uno de los actores que impulsa este cambio es DaviPlata, cuyos recientes ajustes incorporan recientemente tarjetas 100% digitales, pagos sin contacto y funcionalidades pensadas tanto para nuevos usuarios digitales como para jóvenes, emprendedores y extranjeros residentes en Colombia.

Según explicó Margarita Henao, CEO de la entidad bancaria, al equipo periodístico de Infobae: “el objetivo es dar un salto hacia la neobanca, acercando a más colombianos a soluciones modernas, ágiles y seguras, sin depender del efectivo ni de trámites presenciales”.

Con las nuevas tarjetas digitales ya no es necesario el plástico, todo se puede hacer desde el smartphone

Pagos sin contacto y tarjetas virtuales

Entre las novedades, los usuarios pueden contar con tarjetas de débito y crédito digitales, completamente integradas con la aplicación, que sustituyen al plástico tradicional.

Estas tarjetas se pueden usar tanto en comercios físicos (gracias a la tecnología NFC incorporada en celulares, que permite pagar acercando el dispositivo a datáfonos compatibles) como en plataformas de comercio electrónico, dentro y fuera del país.

El sistema ya es compatible con Google Pay, y se prevé su integración con Apple Pay. Las tarjetas no tienen costos de emisión ni de manejo y, en el caso de la de crédito, pueden utilizarse con pagos a un mes sin intereses, con cupos que dependen del historial del usuario.

Esta digitalización también impacta a los usuarios que acostumbraban a retirar dinero o a manipular efectivo. Para quienes desconfían de las aplicaciones o desean aprender a manejar su dinero de forma digital, la recomendación de Henao es probar con pequeños montos y adquirir experiencia progresivamente.

La aplicación amplía sus servicios con cuentas para extranjeros, soluciones para emprendedores y beneficios exclusivos para jóvenes, consolidándose como referente en la adopción de tecnología financiera en Colombia

“Invito a quienes aún son escépticos a que comiencen probando con montos bajos y vayan ganando confianza en operar con la aplicación desde cualquier lugar”, sugirió la directiva.

Servicios adaptados para extranjeros y emprendedores

Las funcionalidades se extienden a nuevos segmentos de usuarios. Por ejemplo, extranjeros residentes en Colombia pueden ahora abrir cuentas solo presentando su cédula de extranjería o permisos de permanencia, facilitando el acceso al sistema financiero nacional desde el teléfono móvil.

La actualización de la plataforma brinda además facilidades para emprendedores y pequeños negocios: permite ventas por QR gratuito, abono inmediato de pagos y opciones de gestión de recaudo a través de una extensa red de corresponsales bancarios distribuidos en todo el país.

Gracias a estas opciones, los negocios pueden recibir pagos de manera segura y rápida, eliminando gastos por intermediación y simplificando la administración diaria. Adicionalmente, el sistema ofrece premios periódicos y tasas de interés atractivas sobre el saldo acumulado en los llamados “Bolsillos”, una función creada para fomentar el ahorro digital.

Usuarios de todos los perfiles pueden ahora operar, ahorrar y comprar de forma ágil y segura, accediendo a una banca digital sin fronteras ni costos adicionales

Tarjetas digitales para pagar el transporte público

La entidad financiera ha extendido también su alcance a la movilidad diaria: la tarjeta digital ya podrá ser usada para pagar transporte público en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, así como para pagar estacionamiento, peajes y tiquetes intermunicipales en diferentes puntos del país.

En la oferta pensada para jóvenes, la plataforma introduce beneficios como descuentos en entradas y confitería de cines, preventa de conciertos y la posibilidad de empezar a generar historial crediticio desde la adolescencia. Estas características buscan incentivar el uso temprano de servicios financieros formales y promover el aprendizaje digital en materia económica.

Las novedades en las billeteras digitales ilustran cómo la tecnología financiera se adapta a diferentes perfiles de usuarios, eliminando barreras y acercando a más personas a un sistema multipropósito, con alternativas innovadoras y seguras para el manejo del dinero en Colombia.