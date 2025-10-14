Spotify y Barcelona sorprenden: el logo de ‘Play’ de Ed Sheeran protagoniza la camiseta blaugrana ante el Real Madrid

El lanzamiento coincide con el estreno del octavo álbum de estudio de Sheeran, ‘Play’. (Spotify)

El FC Barcelona y Spotify presentan una colaboración en el Clásico del próximo 26 de octubre: Ed Sheeran se convierte en el primer artista masculino solista que protagoniza el ‘jersey takeover’ de la camiseta blaugrana. El logo ‘Play’, título del nuevo álbum de estudio del cantante británico, ocupará el frente de la equipación durante el enfrentamiento contra el Real Madrid.

Esta acción, que alinea música y fútbol en un escenario global, subraya la trascendencia de ambas disciplinas como motores de comunidad e inspiración.

Ed Sheeran y el impacto musical en la camiseta blaugrana

La séptima edición de la franquicia ‘jersey takeover’ incorpora a Ed Sheeran como figura central. El lanzamiento coincide con el estreno del octavo álbum de estudio de Sheeran, ‘Play’, cuyo mensaje de inspiración y conexión cultural se refleja en el alcance internacional del FC Barcelona. Llevar el logo de ‘Play’ a la camiseta durante uno de los partidos más emblemáticos del calendario futbolístico refuerza el mensaje de que la música y el deporte pueden cruzar fronteras y construir puentes entre comunidades.

Lamine Yamal luce la nueva camiseta del Barcelona. Spotify

Sheeran expresó su entusiasmo al señalar: “Ver mi nuevo álbum ‘Play’ en la camiseta del Barça es algo que me llena de orgullo. Soy un gran fan del fútbol y del FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida”.

Este enfoque artístico y deportivo encuentra eco en las palabras de Marc Hazan, SVP de Partnerships y Marketing en Spotify, quien afirmó: “Nos emociona llevar a un verdadero fan del fútbol a un momento tan icónico como el Clásico. El amor genuino de Ed por el deporte y su impacto global como artista hacen que Play sea la elección natural para el frente de la camiseta del Barça”.

Evolución del ‘jersey takeover’ de Spotify y Barcelona

El fenómeno del ‘jersey takeover’ se ha consolidado como una tradición semestral desde la alianza entre Spotify y el club catalán. En cada edición, el logo de Spotify cede su lugar a íconos musicales en partidos ante el Real Madrid, brindando visibilidad a artistas internacionales. Nombres como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay y Travis Scott han aparecido previo a Sheeran, reforzando el vínculo entre el universo musical y el deportivo.

El ‘jersey takeover’ estará disponible en eFootball. Spotify

Manel del Río, director general del FC Barcelona, destacó la relevancia de esta práctica: “Estamos muy orgullosos de contar con un artista como Ed Sheeran en nuestra camiseta. El cambio de logotipo se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de cada temporada y ejemplifica cómo la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue explorando con éxito hasta dónde podemos llegar con esta unión entre el deporte y la música”.

La filosofía del Barça, orientada hacia la juventud y el juego creativo, se ha visto reflejada en la ascendencia de talentos de La Masia y en la apertura a colaboraciones innovadoras. El club vincula su identidad a la idea de que creatividad, comunidad y pasión por el juego mueven a personas en todo el mundo.

Ed Sheeran, gaming y la colección cápsula

Por primera vez, el ‘jersey takeover’ trascenderá el campo de juego y se adentrará en el mundo digital gracias a eFootball, donde más de 900 millones de usuarios podrán equipar la camiseta con el logo de ‘Play’ desde el 23 de octubre. Esta iniciativa representa un paso adicional en la proyección global del evento, permitiendo que aficionados virtuales tomen parte de la alianza entre música, fútbol y cultura gamer.

El fenómeno del ‘jersey takeover’ se ha consolidado como una tradición semestral desde la alianza entre Spotify y el club catalán. REUTERS/Brendan McDermid

El lanzamiento irá acompañado de una colección cápsula exclusiva. Destaca una camiseta retro inspirada en la temporada 2004/05 —año en que Ed Sheeran comenzó a grabar música profesionalmente— así como prendas que homenajean tanto la creatividad del artista como la herencia blaugrana.

Aludiendo al año de fundación del club, se pondrán a la venta 1.899 camisetas de edición limitada desde el 15 de octubre a las 10:00 am CEST en puntos oficiales y la tienda online del FC Barcelona.