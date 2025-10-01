Ahora puedes excluir canciones específicas del algoritmo de Spotify

Hasta ahora, Spotify solo permitía excluir listas de reproducción completas del perfil de gustos. (Unsplash)

Ahora los usuarios de Spotify pueden evitar que el algoritmo tome en cuenta canciones específicas que no desean escuchar en sus recomendaciones personalizadas. La compañía implementó una función que permite excluir temas individuales del Taste Profile, el sistema encargado de decidir qué canciones y listas aparecen en apartados como Discover Weekly, Blend o en la pantalla principal.

La opción para excluir canciones concretas del algoritmo está disponible tanto para suscriptores Premium como para quienes usan la versión gratuita, y funciona en todas las plataformas de Spotify: web, escritorio y la aplicación para dispositivos móviles. Así, el usuario dispone de un mayor control sobre las sugerencias musicales que recibe, y el impacto de ciertos temas reproducidos “por accidente” o por compromisos familiares queda limitado en su experiencia de uso.

Cómo usar el Taste Profile

Según detalló Spotify, el Taste Profile se actualiza automáticamente cada vez que se utiliza esta opción, lo que significa que al excluir una canción, el algoritmo reduce la influencia de las reproducciones pasadas y futuras de ese tema en las recomendaciones personalizadas. “Excluir un tema reducirá el efecto de las escuchas pasadas y futuras de esa canción en tus recomendaciones, evita que tu escucha ocasional distorsione tu experiencia en Spotify”, explicó la empresa en un comunicado.

Para activar esta herramienta, se debe localizar el tema que se quiere silenciar dentro de la plataforma. (Spotify)

Para activar esta herramienta, se debe localizar el tema que se quiere silenciar dentro de la plataforma. Una vez allí, es suficiente tocar el menú de tres puntos junto al título de la canción y seleccionar la opción “Excluir de tu Taste Profile”. El cambio resulta reversible: si se desea volver a incluir esa canción en las preferencias, solo hay que seguir el mismo procedimiento y elegir “Incluir en tu Taste Profile”.

Hasta ahora, Spotify solo permitía excluir listas de reproducción completas del perfil de gustos, pero no ofrecía este nivel de ajuste para pistas individuales. Esta mejora hace posible, por ejemplo, que una canción infantil que suena con frecuencia en el coche al llevar a los hijos, o un tema específico favorito de otro miembro del hogar, deje de influir en las sugerencias y recopilaciones como Spotify Wrapped. De este modo, el usuario puede mantener sus recomendaciones alineadas a su propio criterio musical.

El nuevo sistema ofrece un control más preciso que el de otras plataformas competidoras. Deezer y Tidal disponen de mecanismos similares de exclusión, aunque añaden la opción de bloquear todos los temas de un artista, y no solo canciones puntuales. Por su parte, YouTube Music admite eliminar canciones del historial, aunque el procedimiento demuestra ser menos ágil, pues requiere realizarse de manera frecuente para no alterar el algoritmo.

Apple Music también incluye la alternativa de marcar como “No me gusta”, lo cual disminuye la presencia del tema en las sugerencias, pero no alcanza la contundencia del sistema introducido por Deezer y Tidal.

App de Spotify en la pantalla de un smartphone. (Europa Press)

Integración de Spotify con aplicaciones de DJ

Spotify anunció recientemente su integración con software profesional de DJ, lo que permite a DJs en 51 mercados acceder y mezclar música directamente desde la plataforma de streaming. Esta colaboración facilita la selección, reproducción y mezcla de pistas en tiempo real, sin necesidad de descargar archivos ni emplear servicios externos, y resulta especialmente práctica tanto para profesionales como para aficionados.

Con esta incorporación, Spotify busca consolidarse como una herramienta central en el ámbito de la música electrónica y las presentaciones en vivo, y brinda acceso instantáneo a catálogos extensos y actualizados. La nueva función también abre oportunidades para una interacción más dinámica entre DJs y audiencias, ya que les permite responder a peticiones y adaptar las mezclas de inmediato, aprovechando la inmediatez propia de la biblioteca digital de Spotify.