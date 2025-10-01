Tecno

Ahora puedes excluir canciones específicas del algoritmo de Spotify

La opción para excluir canciones concretas del algoritmo está disponible tanto para suscriptores Premium como para quienes usan la versión gratuita

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Hasta ahora, Spotify solo permitía
Hasta ahora, Spotify solo permitía excluir listas de reproducción completas del perfil de gustos. (Unsplash)

Ahora los usuarios de Spotify pueden evitar que el algoritmo tome en cuenta canciones específicas que no desean escuchar en sus recomendaciones personalizadas. La compañía implementó una función que permite excluir temas individuales del Taste Profile, el sistema encargado de decidir qué canciones y listas aparecen en apartados como Discover Weekly, Blend o en la pantalla principal.

La opción para excluir canciones concretas del algoritmo está disponible tanto para suscriptores Premium como para quienes usan la versión gratuita, y funciona en todas las plataformas de Spotify: web, escritorio y la aplicación para dispositivos móviles. Así, el usuario dispone de un mayor control sobre las sugerencias musicales que recibe, y el impacto de ciertos temas reproducidos “por accidente” o por compromisos familiares queda limitado en su experiencia de uso.

Cómo usar el Taste Profile

Según detalló Spotify, el Taste Profile se actualiza automáticamente cada vez que se utiliza esta opción, lo que significa que al excluir una canción, el algoritmo reduce la influencia de las reproducciones pasadas y futuras de ese tema en las recomendaciones personalizadas. “Excluir un tema reducirá el efecto de las escuchas pasadas y futuras de esa canción en tus recomendaciones, evita que tu escucha ocasional distorsione tu experiencia en Spotify”, explicó la empresa en un comunicado.

Para activar esta herramienta, se
Para activar esta herramienta, se debe localizar el tema que se quiere silenciar dentro de la plataforma. (Spotify)

Para activar esta herramienta, se debe localizar el tema que se quiere silenciar dentro de la plataforma. Una vez allí, es suficiente tocar el menú de tres puntos junto al título de la canción y seleccionar la opción “Excluir de tu Taste Profile”. El cambio resulta reversible: si se desea volver a incluir esa canción en las preferencias, solo hay que seguir el mismo procedimiento y elegir “Incluir en tu Taste Profile”.

Hasta ahora, Spotify solo permitía excluir listas de reproducción completas del perfil de gustos, pero no ofrecía este nivel de ajuste para pistas individuales. Esta mejora hace posible, por ejemplo, que una canción infantil que suena con frecuencia en el coche al llevar a los hijos, o un tema específico favorito de otro miembro del hogar, deje de influir en las sugerencias y recopilaciones como Spotify Wrapped. De este modo, el usuario puede mantener sus recomendaciones alineadas a su propio criterio musical.

El nuevo sistema ofrece un control más preciso que el de otras plataformas competidoras. Deezer y Tidal disponen de mecanismos similares de exclusión, aunque añaden la opción de bloquear todos los temas de un artista, y no solo canciones puntuales. Por su parte, YouTube Music admite eliminar canciones del historial, aunque el procedimiento demuestra ser menos ágil, pues requiere realizarse de manera frecuente para no alterar el algoritmo.

Apple Music también incluye la alternativa de marcar como “No me gusta”, lo cual disminuye la presencia del tema en las sugerencias, pero no alcanza la contundencia del sistema introducido por Deezer y Tidal.

App de Spotify en la
App de Spotify en la pantalla de un smartphone. (Europa Press)

Integración de Spotify con aplicaciones de DJ

Spotify anunció recientemente su integración con software profesional de DJ, lo que permite a DJs en 51 mercados acceder y mezclar música directamente desde la plataforma de streaming. Esta colaboración facilita la selección, reproducción y mezcla de pistas en tiempo real, sin necesidad de descargar archivos ni emplear servicios externos, y resulta especialmente práctica tanto para profesionales como para aficionados.

Con esta incorporación, Spotify busca consolidarse como una herramienta central en el ámbito de la música electrónica y las presentaciones en vivo, y brinda acceso instantáneo a catálogos extensos y actualizados. La nueva función también abre oportunidades para una interacción más dinámica entre DJs y audiencias, ya que les permite responder a peticiones y adaptar las mezclas de inmediato, aprovechando la inmediatez propia de la biblioteca digital de Spotify.

Temas Relacionados

SpotifyMúsicaAplicacionesAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Vulnerabilidad en Tile facilita el acecho con rastreadores sin cifrado

El riesgo afecta tanto a la confidencialidad de los datos transmitidos como a la integridad de las funciones diseñadas para proteger al usuario

Vulnerabilidad en Tile facilita el

En qué casos se debe reiniciar o resetear el router si tienes problemas de internet

Ambas opciones se utilizan frente a problemas de conexión, pero su alcance y resultado no son lo mismo

En qué casos se debe

Visa probará pagos internacionales con stablecoins

El programa piloto promete optimizar la eficiencia, reducir costos y acelerar los tiempos de liquidación

Visa probará pagos internacionales con

Google presenta su nuevo asistente de IA para el hogar

A diferencia del asistente anterior, que requería comandos estrictos, Gemini for Home apuesta por una comunicación natural

Google presenta su nuevo asistente

El botón del router que no deberías tocar si quieres proteger tu WiFi

La función que simplifica la conexión de dispositivos puede convertirse en la puerta de entrada favorita de los ciberdelincuentes

El botón del router que
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de dudas sobre

En medio de dudas sobre el futuro de su negocio, un unicornio argentino anunció una recompra de sus acciones por USD 125 millones

Tragedia en Santa Fe: un hombre murió atacado por un enjambre de abejas

Reforma del Código Penal: Milei lanzará el proyecto en la cárcel de Ezeiza con ministros y magistrados

La familia de la mujer que murió tras saltar en paracaídas pide que se investiguen las causas del fatal accidente

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

INFOBAE AMÉRICA
Receta de bastones de zapallito

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este mes en Corea del Sur: el comercio de soja será un tema clave

El ex fiscal federal que ahora persigue delitos cripto: “La IA está potenciando la actividad criminal”

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

TELESHOW
La China Ansa celebró el

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Susana Giménez le respondió a Vero Lozano tras su enojo en el Martín Fierro: “Si no quiere ir a la fiesta, que no vaya”

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje