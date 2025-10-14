Instagram se inspira en el cine: adolescentes solo podrán ver contenido PG-13, como en ‘Batman’ o ‘La La Land’

El director de Instagram, Adam Mosseri, detalló que esta configuración ayuda a los padres tener más control sobre el contenido que los adolescentes consumen en la red social. (Instagram: mosseri)

Instagram anunció nuevas medidas para las cuentas de adolescentes, estableciendo que el contenido que verán de forma predeterminada estará clasificado como PG-13.

Esto implica que recibirán material similar al que se muestra en películas con esa clasificación, como ‘Batman: El caballero de la noche’, ‘El señor de los anillos: El retorno del rey’, ‘Interestelar’ o ‘La La Land. Una historia de amor’.

Las películas PG-13 contienen material que puede no ser apropiado para menores de 13 años, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto.

“Al igual que en una película para mayores de 13 años se puede ver contenido sugerente o escuchar lenguaje ofensivo, los adolescentes pueden ver algo así ocasionalmente en Instagram. Sin embargo, seguiremos haciendo todo lo posible para que estos casos sean lo menos frecuentes posible”, explica Instagram.

Esta nueva función se estará desplegando en los próximos meses a nivel mundial. (Meta)

Además, la plataforma ofrece la opción de control parental más estricta para quienes deseen una experiencia aún más segura para sus hijos.

“Creo que este es un paso en un camino mucho más largo para intentar ser la plataforma más segura para adolescentes en línea. Estoy orgulloso del progreso, pero queda mucho por hacer”, afirmó Adam Mosseri, director de Instagram.

Esta función relacionada con el contenido comenzará a implementarse gradualmente en las cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y estará completamente implementada para finales de año.

“De cara al futuro, planeamos implementar estos cambios a nivel mundial, aplicar más protecciones a los adolescentes que afirman ser adultos y, en Facebook, añadir protecciones adicionales para contenido apropiado para su edad”, agrega la plataforma.

Las cuentas para adolescentes son dirigidas a menores de 13 a 18 años. (Meta)

En el video que publicó Adam Mosseri para anunciar esta nueva función, varios usuarios dejaron comentarios positivos, como “Todo lo mejor en la creación de un espacio seguro para las futuras generaciones” y “Cuantas más opciones de control, mejor será la experiencia al usar las plataformas”.

Sin embargo, algunas personas expresaron críticas hacia la función. Un usuario escribió: “Literalmente, solo deberían mantenerlos fuera de la plataforma y después enfocarse en arreglar el algoritmo, dos pájaros de un tiro”.

Qué funciones incluyen las cuentas para adolescentes de Instagram

Las cuentas para adolescentes en Instagram incorporan varias funciones específicas de protección y control:

Filtrado de cuentas.

Los adolescentes no pueden seguir, interactuar ni recibir mensajes de cuentas que compartan contenido inapropiado para su edad o cuyos nombres y biografías sugieran material no apto.

Los padres y tutores podrán configurar de forma más estricta el contenido. (Meta)

Si ya siguen esas cuentas, dejarán de ver su contenido y se bloquearán los mensajes directos y los comentarios entre ambos perfiles. Además, estas cuentas no aparecerán en las búsquedas ni como recomendaciones.

Restricciones en la búsqueda.

Instagram bloquea términos relacionados con temas sensibles, como suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios. También impide a los adolescentes acceder a resultados para términos de adultos, como “alcohol” o “sangre”, incluso si se escriben con errores.

Control del contenido recibido.

El contenido que infringe las directrices actualizadas no se muestra a adolescentes en las recomendaciones, el feed, historias o comentarios, incluso si proviene de cuentas que siguen o si lo reciben por mensaje directo mediante enlaces.

Los adolescentes verán contenido limitado para su edad. (Meta)

IA adaptada a PG-13.

Las herramientas de inteligencia artificial ofrecen respuestas basadas en la clasificación PG-13, evitando información o comentarios que no serían apropiados para menores de 13 años.

Configuración 'Contenido Limitado'.

Los padres pueden activar esta opción más estricta para filtrar aún más el contenido al que acceden sus hijos. Esta funcionalidad limita el acceso a publicaciones, comentarios y restringirá en el futuro las conversaciones de IA para adolescentes.

La función busca ofrecer a las familias mayor control y flexibilidad sobre la experiencia adolescente en la plataforma.

“El 96% de los padres estadounidenses dijeron que apreciaban tener esta opción, ya sea que decidieran habilitar a sus hijos adolescentes o no”, afirmó Instagram.