Evita estafas millonarias: cuatro prefijos que revelan que no debes responder o devolver una llamada

Es necesario saber la identidad del emisor antes de atender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de prefijos telefónicos internacionales poco habituales se ha convertido en una de las estrategias más efectivas para perpetrar fraudes que pueden derivar en pérdidas económicas y en la exposición de información sensible de los usuarios.

Autoridades como la Guardia Civil de España han advertido sobre el incremento de la llamada “estafa de la llamada perdida”, en la que los delincuentes emplean códigos como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria) para engañar a las víctimas y obtener beneficios ilícitos.

Cómo roban dinero o datos privados a través de una llamada

El mecanismo de este fraude consiste en realizar llamadas breves desde números con los prefijos mencionados. El objetivo es que la persona que recibe la llamada, al identificar un número desconocido, decida devolverla.

Los estafadores emplean llamadas breves para inducir a las víctimas a devolver la llamada y generar cargos elevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que eleva de gran manera el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los estafadores. La selección de estos prefijos responde a la intención de evitar sospechas y maximizar la probabilidad de éxito.

La falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el peligro. Los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Este tipo de fraude no solo afecta el bolsillo de las víctimas, sino que puede abrir la puerta a delitos más complejos, como el robo de identidad o el phishing, donde los ciberdelincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

De qué forma evitar ser víctima de estafas por medio de llamada

Las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos y utilizar servicios de bloqueo para evitar estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para minimizar el riesgo de ser víctima de esta modalidad de fraude, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, es necesario buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Si una persona ha respondido a una de estas llamadas y ha incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué crecen los fraudes relacionados con mensajes en WhatsApp

Los fraudes se extienden a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, con mensajes engañosos y solicitudes de datos personales. (Foto: Europa Press)

El aumento de las llamadas perdidas coincide con el crecimiento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Es frecuente que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Además, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cómo reducir riesgos al responder un mensaje en la aplicación de Meta

El soporte afirma que se debe desconfira de comunicaciones que ofrecen sorteos o empleos y solicitan información bancaria o personal. (Foto: Europa Press)

La pauta de prevención principal es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas modalidades de fraude.

La prevención y conocimiento de todas esta señales de alerta son claves para mitigar el impacto de estas amenazas y mantener la seguridad y privacidad de las cuentas personales y bancarias.