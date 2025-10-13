Cómo instalar una aplicación de forma segura en una computadora Windows o Mac

Muchos necesitan de una amplia gama de herramientas para sus actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad informática se ha convertido en una preocupación central para quienes utilizan computadoras tanto en el ámbito profesional como personal. En la web existen sitios que pueden simular páginas legítimas que ofertan programas gratuitos y fáciles de instalar pero ocultan virus y otros archivos que ponen en riesgo la privacidad de los datos guardados.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la forma en que se descargan e instalan aplicaciones en sistemas Windows o Mac puede marcar la diferencia entre mantener la integridad de los datos personales y exponerse a amenazas digitales.

“El proceso de instalación es crucial para evitar la instalación de programas no deseados”, destaca el INCIBE. La entidad insiste en que la combinación de descargas desde fuentes oficiales, la revisión de valoraciones y la atención durante la instalación constituye la mejor defensa frente a amenazas informáticas.

En dónde se deben descargar aplicaciones para una computadora

Visitar páginas web sin verificación aumenta la exposición a peligros informáticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer aspecto que destaca el INCIBE es la importancia de obtener los programas únicamente desde fuentes confiables. Acceder directamente a la página oficial del fabricante o desarrollador de la aplicación constituye la vía más segura para evitar la descarga de software malicioso.

El organismo advierte que, aunque existen varios sitios web que ofrecen programas gratuitos, no todos garantizan la seguridad del usuario, así que es mejor evitarlos.

Cuál es el sitio seguro para descargar aplicaciones para un ordenador Windows

Para quienes utilizan este sistema operativo, la tienda Microsoft Store representa una alternativa segura y sencilla. El proceso comienza accediendo a la tienda, ya sea desde el icono correspondiente o mediante la barra de búsqueda del sistema.

En esta plataforma se encuentran varios programas respaldados por medidas de seguridad. (Foto: Captura)

Una vez dentro, solo con escribir el nombre de la aplicación deseada, seleccionarla y pulsar el botón “Obtener” para iniciar la descarga e instalación. Al finalizar, la aplicación puede abrirse directamente desde la tienda.

Este procedimiento, según los expertos en ciberseguridad, minimiza el riesgo de instalar software no autorizado o potencialmente peligroso.

En qué tienda se debe descargar programas para Mac

En el caso de los ordenadores Mac, la App Store cumple una función similar. El usuario debe buscar la tienda utilizando el icono de la lupa en la barra superior derecha del escritorio y escribir “App Store” en el cuadro de búsqueda.

Durante el proceso se puede pedir una verificación de identidad como contraseña de Apple ID. (Foto: Apple)

Tras abrir la tienda, se introduce el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda. Al localizar la aplicación, se selecciona el botón azul “Obtener” o “Comprar” si se trata de una aplicación de pago.

El sistema puede solicitar la contraseña del Apple ID o la huella dactilar para autorizar la descarga. Una vez completada la instalación, la aplicación estará lista para su uso.

Qué se debe considerar antes de instalar una aplicación en la computadora

El INCIBE subraya la necesidad de verificar la reputación del software antes de proceder a la descarga. Consultar reseñas y valoraciones de otros usuarios permite identificar posibles riesgos asociados a la aplicación.

Verificar la reputación y las califiación de las opciones ayuda a identificar fallas en su operación. (Foto: Captura)

Tanto en la Microsoft Store como en la App Store, existe una sección específica para “Calificaciones y opiniones” o “Valores y reseñas”, donde se pueden leer comentarios detallados. Para acceder a una visión más completa, se debe pulsar en “Ver todo”, lo que facilita la revisión de experiencias previas de otros usuarios.

Asimismo, durante el proceso de instalación, el INCIBE aconseja prestar especial atención a las ventanas emergentes y a las opciones que se presentan. Es fundamental leer cuidadosamente cada mensaje y desmarcar cualquier software adicional que se ofrezca junto a la aplicación principal.

Optar por la instalación personalizada otorga al usuario un mayor control sobre los componentes que se incorporan al sistema, reduciendo la probabilidad de instalar programas no deseados.