Qué es Ethernet y cómo aumenta la velocidad de conexión del internet

Esta tecnología emplea cables físicos para transmitir datos entre dispositivos, lo que garantiza una señal directa y estable, libre de interferencias externas que puedan reducir su rendimiento

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

En el hogar, el cableado
En el hogar, el cableado puede ser incómodo o poco estético, y si se daña, la conexión podría fallar.

Ethernet es una tecnología ampliamente utilizada en hogares y oficinas, aunque para muchos aún resulta poco conocida.

Permite conectar dispositivos a internet por cable dentro de una red local (LAN) o, en ciertos casos, en una red de área más amplia (WAN), explica Telefónica.

Por ejemplo, cuando se conecta una computadora de escritorio al router mediante un cable Ethernet, se obtiene una conexión a internet más rápida y estable, ideal para actividades como videojuegos en línea, videollamadas o transferencias de archivos de gran tamaño.

Su principal desventaja es la
Su principal desventaja es la falta de movilidad, pues los dispositivos deben permanecer conectados por cable.

Cómo aumenta la velocidad de conexión el Ethernet

La conexión mediante Ethernet incrementa notablemente la velocidad de transmisión de datos en comparación con las redes inalámbricas.

Esta tecnología utiliza cables físicos para transferir información entre dispositivos, lo que permite que la señal viaje de forma directa y estable, sin interferencias externas que puedan afectar el rendimiento.

Cada vez que un usuario conecta su ordenador, Smart TV o consola de videojuegos al router mediante un cable Ethernet, obtiene una velocidad de descarga y subida significativamente superior frente a una conexión wifi.

Conecta un extremo del cable
Conecta un extremo del cable Ethernet al router y el otro al dispositivo que quieras enlazar.

Una de las principales ventajas de Ethernet radica en la baja latencia, aspecto clave para aplicaciones que requieren inmediatez, como los videojuegos en línea o las videollamadas de alta calidad.

Al evitar la saturación habitual de las bandas wifi, Ethernet permite aprovechar al máximo la capacidad contratada con el proveedor de internet, incluso en entornos donde hay muchos dispositivos conectados a la red.

Además, Ethernet garantiza una mayor estabilidad y menor pérdida de datos, lo que facilita la transmisión de archivos grandes y el trabajo remoto sin interrupciones.

A diferencia del Wi-Fi, la
A diferencia del Wi-Fi, la conexión por cable ofrece una señal estable sin interferencias ni cortes.

Mientras que las señales inalámbricas pueden experimentar cortes o fluctuaciones debido a obstáculos físicos o interferencias, la conexión por cable se mantiene constante.

Cómo empezar a utilizar Ethernet

Para comenzar a utilizar Ethernet y aprovechar sus ventajas en velocidad y estabilidad, se requieren pocos pasos y materiales sencillos.

El primer elemento necesario es un cable Ethernet, generalmente de tipo RJ45, que se encarga de conectar físicamente el dispositivo —como una computadora, consola de videojuegos o Smart TV— con el router o módem de internet. Actualmente, la mayoría de estos equipos incluyen un puerto Ethernet integrado.

El siguiente paso consiste en ubicar el router en tu domicilio u oficina y localizar los puertos disponibles, que suelen estar señalados y ubicados en la parte trasera del dispositivo.

Ethernet destaca por su baja
Ethernet destaca por su baja latencia, ideal para videojuegos en línea o videollamadas.

Inserta un extremo del cable Ethernet en el puerto correspondiente del router y el otro extremo en el dispositivo que deseas conectar.

No se requieren configuraciones complicadas, ya que, en la mayoría de los casos, la conexión se activa automáticamente y el acceso a internet queda habilitado de manera inmediata.

Si necesitas conectar varios equipos a la vez, puedes utilizar un switch de red, que permite expandir la cantidad de puertos Ethernet disponibles.

Cuáles pueden ser las desventajas del Ethernet

Aunque la conexión Ethernet es reconocida por su estabilidad y velocidad, presenta algunas desventajas frente a las conexiones inalámbricas modernas.

La conexión por Ethernet ofrece
La conexión por Ethernet ofrece una velocidad de transmisión mucho mayor que las redes inalámbricas.

La principal limitación es su falta de movilidad, ya que los dispositivos deben estar conectados físicamente mediante un cable, lo que restringe la ubicación del equipo y dificulta el uso en espacios grandes o con múltiples áreas de trabajo.

Otra desventaja es la necesidad de infraestructura adicional. Instalar cables Ethernet puede requerir perforaciones, canaletas y mantenimiento, especialmente en entornos empresariales o edificios antiguos. Esto implica costos adicionales y tiempo de instalación.

En entornos domésticos, el cableado puede resultar poco estético o incómodo, sobre todo cuando se conectan varios dispositivos. Además, si el cable sufre daños físicos, por dobleces, tirones o desgaste, la conexión puede verse interrumpida.

El uso de Ethernet también puede ser menos práctico en dispositivos portátiles, como laptops o tablets, que en muchos casos ya no incluyen un puerto RJ45, obligando al uso de adaptadores externos.

