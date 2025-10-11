Glosario de tecnología: qué significa Circuito eléctrico en serie

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Circuito eléctrico en serie

Un circuito eléctrico en serie es una configuración de componentes conectados entre sí, en la que el flujo de corriente se desplaza a través de ellos siguiendo una sola trayectoria. Todos los componentes están interconectados entre sí y comparten la misma fuente de alimentación.

En este artículo, explicaremos cómo funciona un circuito eléctrico en serie y los conceptos básicos que hay que entender para comprenderlo. Asimismo, mostraremos algunas aplicaciones prácticas de este tipo de circuitos para que puedas ver con tus propios ojos la importancia y utilidad de los mismos.

Elementos de un circuito eléctrico en serie

Un circuito eléctrico en serie es un circuito que consta de varios elementos conectados de forma lineal. Estos elementos son generalmente resistencias, interruptores y fuentes de alimentación. En un circuito en serie, la corriente fluye por todos los componentes conectados uno tras otro. Esta es la diferencia principal entre un circuito en serie y un circuito paralelo, donde cada componente está separado del resto del sistema.

Los elementos comunes presentes en los circuitos eléctricos en serie son.

Resistencias . Las resistencias sirven para controlar la cantidad de energía que circula a través del sistema. Están formadas por materiales conductores con resistencia eléctrica limitada, como el cobre o el níquel. Interruptores . Los interruptores se usan para controlar manualmente el flujo de corriente a través del sistema. Los interruptores pueden abrirse para detener la circulación de corriente o cerrarse para permitirla pasar libremente a través del sistema. Fuente de alimentación . La fuente de alimentación es responsable de proporcionar energía al sistema. Estas fuentes pueden variar desde baterías simples hasta fuentes reguladas más complejas, como las fuentes AC/DC utilizadas en computadoras modernas.

Además, los circuitos también pueden contener otros componentes electrónicos comunes como condensadores, transistores y diodos. Todos estos elementos se encuentran interconectados entre sí para crear el circuito deseado.

Por último, es importante recordar que todos estos elementos deben mantenerse aislados entre ellos para evitar cortocircuitos y otros problemas relacionados con la electricidad. Ya que podrían dañar el equipamiento o incluso causar lesiones personales graves si no se toman las precauciones adecuadas durante su manipulación y uso correctamente intencionado.

Diferencias entre un circuito en serie y un circuito paralelo

Los circuitos en serie y paralelo son dos tipos de circuitos eléctricos que se utilizan para la transferencia de energía. Estas dos configuraciones tienen diferentes características y aplicaciones.

A continuación se muestran las principales diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo:

En un circuito en serie, los componentes están conectados entre sí de forma secuencial. Es decir, el flujo de electricidad pasa a través de cada componente antes de pasar al siguiente. Por otro lado, en un circuito paralelo los componentes están conectados entre sí sin ninguna secuencia definida; es decir, todos los componentes reciben energía al mismo tiempo. El voltaje total (Vt) y la corriente total (It) del circuito son los mismos para ambos tipos de configuraciones. Sin embargo, la intensidad (I) o cantidad de energía que fluye a través de cada componente puede variar dependiendo del tipo de configuración utilizado. En un circuito en serie todos los componentes comparten el mismo voltaje pero la corriente varía dependiendo del número de elementos conectados entre sí. Por el contrario, en un circuito paralelo cada elemento recibe la misma corriente pero el voltaje varía dependiendo del número de elementos conectados entre sí. Una vez conectado, un fallo o avería en algún componente del circuito puede afectar a todos los demás elementos si se trata de una configuración en serie. Mientras que si se trata de una configuración en paralelo tan solo se verá afectado el elemento averiado y no tendrá efectos sobre los demás elementos del circuito.

Ejemplos prácticos de circuitos eléctricos en serie

Aquí hay algunos ejemplos prácticos de circuitos eléctricos en serie:

Bombillas . Un ejemplo común es una lámpara conectada a un tomacorriente. La corriente fluye desde el tomacorriente a través del cable conector a la bombilla y luego vuelve al tomacorriente para completar el circuito. Pilas . También existen pilas conectadas en serie. Estas pilas están conectadas entre sí para proporcionar un flujo de corriente continua a través del circuito. Las pilas también se utilizan para alimentar dispositivos como radios, relojes y juguetes electrónicos que necesitan baterías para funcionar. Baterías . Las baterías tienen varias celdas conectadas en serie entre sí para suministrar electricidad continua a los dispositivos que las utilizan. Por ejemplo, las baterías recargables se usan para alimentar teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos portátiles que necesitan energía ininterrumpida durante su uso diario. Paneles solares . Los paneles solares también se encuentran dentro de los circuitos eléctricos en serie ya que están diseñados para convertir la energía solar en electricidad continua mediante células solares conectadas entre sí. Esta electricidad generada por los paneles solares se puede usar directamente o almacenarse en baterías recargables para uso posterior.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.