iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max: cuáles son sus precios en Argentina

Con el nuevo lanzamiento de Apple, el iPhone 17, es posible que algunas personas ahora se encuentren interesadas en adquirir su antecesor, la línea iPhone 16.
Si bien los precios pueden variar de acuerdo al distribuidor y el almacenamiento, estos son los valores base en Argentina de dicha generación:
- iPhone 16: disponible desde 1.374.714 pesos argentinos.
- iPhone 16 Plus: se puede encontrar desde 2.288.608 pesos argentinos.
- iPhone 16 Pro: desde 2.624.999 pesos argentinos.
- iPhone 16 Pro Max: su precio se encuentra desde los 4.451.200 pesos argentinos.
- iPhone 16e: su precio puede ser desde 1.150.000 pesos argentinos.
Esta línea destaca por incorporar los chips A18 y A18 Pro. Según Apple, es capaz de realizar 35 billones de operaciones por segundo y duplica la velocidad de aprendizaje automático frente al chip A16 Bionic.
Son capaces de ejecutar funciones de Apple Intelligence hasta un 15% más rápido en comparación con el A17 Pro.
Ambos chips cuentan con 8 GB de RAM y presentan un 17% más de ancho de banda de memoria, lo que mejora el rendimiento general del dispositivo.
Qué características tiene el iPhone 16
Algunas de las características clave del iPhone 16 son:
Resistencia al agua y polvo.
Certificación IP68, lo que significa que el dispositivo puede sumergirse hasta seis metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, según la norma IEC 60529.
Apple Intelligence.
Este sistema de inteligencia artificial está integrado en todas las aplicaciones y experiencias, facilitando la comunicación, la organización y la productividad. Además, cuenta con avanzadas protecciones de privacidad, asegurando que solo el usuario tenga acceso a sus datos.
Sistema de cámara avanzada.
- Cámara principal de 48 MP con apertura ƒ/1.6, estabilización óptica por desplazamiento de sensor y capacidad para tomar fotos en súper alta resolución (24 MP y 48 MP).
- Teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2x y ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 120°.
- Zoom óptico de hasta 2x al acercar y alejar; zoom digital de hasta 10x.
- Otras funciones: cubierta de lente de cristal de zafiro, flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, retratos de última generación y modo Noche.
Grabación de video.
- Videos en 4K Dolby Vision hasta 60 fps.
- Modo cinematográfico y modo de acción.
- Grabación macro, cámara lenta, time-lapse, audio espacial y estabilización avanzada de video.
- Posibilidad de tomar fotos de 8 MP mientras se graba video en 4K.
Cámara frontal TrueDepth.
- Resolución de 12 MP, autofocus, modo Noche, Retina Flash y soporte para Animoji y Memoji.
- Grabación de video en 4K Dolby Vision, cámara lenta, y retratos con control de enfoque y profundidad.
Rendimiento de la batería.
- iPhone 16: hasta 22 horas de reproducción de video, 18 horas en streaming y 80 horas de reproducción de audio.
- iPhone 16 Plus: hasta 27 horas de video, 24 horas en streaming y 100 horas de audio.
- Batería recargable de litio incorporada con carga rápida: hasta un 50% en media hora con adaptadores compatibles.
Seguridad y funciones adicionales.
- Face ID: desbloqueo facial mediante la cámara TrueDepth.
- Funciones de emergencia: SOS por satélite, detección de accidentes, asistencia en carretera y mensajes de emergencia por satélite.
- Find My vía satélite para localización del dispositivo en caso de pérdida.
Qué vale el iPhone 17 en Argentina
Los precios de los celulares de esta línea pueden variar de acuerdo con su almacenamiento, pero se pueden encontrar desde estos valores:
- iPhone 17: este modelo se encuentra disponible desde 2.599.000 pesos argentinos.
- iPhone Air: disponible desde 2.399.999 pesos.
- iPhone 17 Pro: su precio está desde 3.100.000 pesos.
- iPhone 17 Pro Max: este celular tiene un costo desde 5.364.110 pesos.