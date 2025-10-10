Tecno

iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max: cuáles son sus precios en Argentina

El valor puede variar según la capacidad de su almacenamiento. El iPhone 16 de 128 GB tiene un costo de $1.374.714

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Con el lanzamiento del iPhone
Con el lanzamiento del iPhone 17, muchos usuarios podrían interesarse ahora en el iPhone 16. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo

Con el nuevo lanzamiento de Apple, el iPhone 17, es posible que algunas personas ahora se encuentren interesadas en adquirir su antecesor, la línea iPhone 16.

Si bien los precios pueden variar de acuerdo al distribuidor y el almacenamiento, estos son los valores base en Argentina de dicha generación:

  • iPhone 16: disponible desde 1.374.714 pesos argentinos.
  • iPhone 16 Plus: se puede encontrar desde 2.288.608 pesos argentinos.
  • iPhone 16 Pro: desde 2.624.999 pesos argentinos.
  • iPhone 16 Pro Max: su precio se encuentra desde los 4.451.200 pesos argentinos.
  • iPhone 16e: su precio puede ser desde 1.150.000 pesos argentinos.
Apple lanza el iPhone 16E,
Apple lanza el iPhone 16E, redefiniendo la serie SE con tecnología avanzada a un precio inicial de $599 (USD). (Apple)

Esta línea destaca por incorporar los chips A18 y A18 Pro. Según Apple, es capaz de realizar 35 billones de operaciones por segundo y duplica la velocidad de aprendizaje automático frente al chip A16 Bionic.

Son capaces de ejecutar funciones de Apple Intelligence hasta un 15% más rápido en comparación con el A17 Pro.

Ambos chips cuentan con 8 GB de RAM y presentan un 17% más de ancho de banda de memoria, lo que mejora el rendimiento general del dispositivo.

Los precios varían según el
Los precios varían según el distribuidor y la capacidad de almacenamiento. (Apple)

Qué características tiene el iPhone 16

Algunas de las características clave del iPhone 16 son:

Resistencia al agua y polvo.

Certificación IP68, lo que significa que el dispositivo puede sumergirse hasta seis metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, según la norma IEC 60529.

Apple Intelligence.

Este sistema de inteligencia artificial está integrado en todas las aplicaciones y experiencias, facilitando la comunicación, la organización y la productividad. Además, cuenta con avanzadas protecciones de privacidad, asegurando que solo el usuario tenga acceso a sus datos.

Sistema de cámara avanzada.

  • Cámara principal de 48 MP con apertura ƒ/1.6, estabilización óptica por desplazamiento de sensor y capacidad para tomar fotos en súper alta resolución (24 MP y 48 MP).
  • Teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2x y ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 120°.
Esta línea incorpora los chips
Esta línea incorpora los chips A18 y A18 Pro, capaces de ejecutar 35 billones de operaciones por segundo y duplicar la velocidad de aprendizaje automático frente al A16 Bionic. REUTERS/Florence Lo/File Photo
  • Zoom óptico de hasta 2x al acercar y alejar; zoom digital de hasta 10x.
  • Otras funciones: cubierta de lente de cristal de zafiro, flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, retratos de última generación y modo Noche.

Grabación de video.

  • Videos en 4K Dolby Vision hasta 60 fps.
  • Modo cinematográfico y modo de acción.
  • Grabación macro, cámara lenta, time-lapse, audio espacial y estabilización avanzada de video.
  • Posibilidad de tomar fotos de 8 MP mientras se graba video en 4K.

Cámara frontal TrueDepth.

  • Resolución de 12 MP, autofocus, modo Noche, Retina Flash y soporte para Animoji y Memoji.
  • Grabación de video en 4K Dolby Vision, cámara lenta, y retratos con control de enfoque y profundidad.
El iPhone 16 ofrece hasta
El iPhone 16 ofrece hasta 22 horas de video, 18 horas en streaming y 80 horas de audio. (Apple)

Rendimiento de la batería.

  • iPhone 16: hasta 22 horas de reproducción de video, 18 horas en streaming y 80 horas de reproducción de audio.
  • iPhone 16 Plus: hasta 27 horas de video, 24 horas en streaming y 100 horas de audio.
  • Batería recargable de litio incorporada con carga rápida: hasta un 50% en media hora con adaptadores compatibles.

Seguridad y funciones adicionales.

  • Face ID: desbloqueo facial mediante la cámara TrueDepth.
  • Funciones de emergencia: SOS por satélite, detección de accidentes, asistencia en carretera y mensajes de emergencia por satélite.
  • Find My vía satélite para localización del dispositivo en caso de pérdida.
Apple Intelligence integra funciones de
Apple Intelligence integra funciones de inteligencia artificial en todas las apps para mejorar la comunicación, organización y productividad. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Qué vale el iPhone 17 en Argentina

Los precios de los celulares de esta línea pueden variar de acuerdo con su almacenamiento, pero se pueden encontrar desde estos valores:

  • iPhone 17: este modelo se encuentra disponible desde 2.599.000 pesos argentinos.
  • iPhone Air: disponible desde 2.399.999 pesos.
  • iPhone 17 Pro: su precio está desde 3.100.000 pesos.
  • iPhone 17 Pro Max: este celular tiene un costo desde 5.364.110 pesos.

Temas Relacionados

AppleiPhonePreciosArgentinaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué simboliza la orquídea en el amor: esto revela la IA

Esta flor representa el amor intenso y la pasión, así como la admiración por la belleza y la fortaleza de la relación

Qué simboliza la orquídea en

Por qué Sam Altman, CEO de OpenAI, siente “envidia” de los desertores universitarios de la Generación Z

La trayectoria de Altman respalda su perspectiva poco convencional sobre el valor de la educación universitaria en el mundo de la tecnología

Por qué Sam Altman, CEO

Cómo saber quién está usando el WiFi de mi casa de forma fácil y rápida

Algunos proveedores de internet ofrecen a sus usuarios aplicaciones móviles para consultar esta información. Si tu servicio no dispone de esa opción, también puedes hacerlo desde la configuración del router

Cómo saber quién está usando

Apple prepara Health+: su nuevo servicio de suscripción enfocado en salud y bienestar con inteligencia artificial

La plataforma ofrecería sugerencias personalizadas de alimentación, actividad física y descanso mediante un agente de IA especializado

Apple prepara Health+: su nuevo

Real Madrid hizo historia al transformar el estadio Santiago Bernabéu en una pantalla gigante: mira el video

El estadio del Real Madrid probó un sistema de video mapping con proyectores 4K que permiten mostrar imágenes y videos sobre su fachada metálica

Real Madrid hizo historia al
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rata topo desnuda que

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Rocío Marengo contó que le

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos