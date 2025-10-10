Intel presenta su nuevo chip para PC fabricado con la tecnología 18A

Un técnico de Intel sostiene un chip Panther Lake en la fábrica Fab 52 de la compañía estadounidense. (Intel Corp)

Intel presentó Panther Lake, su nuevo procesador para PC portátil. Este chip es el primero de su tipo fabricado con la tecnología de producción 18A, una innovación que promete un rendimiento un 50% superior respecto a la generación anterior.

El lanzamiento refleja la apuesta de la compañía por recuperar su liderazgo en el sector.

Integración y eficiencia en el diseño del chip

Panther Lake destaca por integrar en un solo circuito la unidad central de procesamiento y la unidad gráfica, adoptando un diseño de sistema en chip que optimiza la eficiencia y la velocidad. La tecnología 18A introduce un nuevo diseño de transistores y un método mejorado para el suministro de energía al chip, lo que permite mayor eficiencia energética y capacidad de procesamiento. La producción a gran escala de Panther Lake comenzará a finales de 2025, con disponibilidad general durante enero de 2026.

Técnicos que participan en la fabricación de chips de Intel. (Intel Corp)

El lanzamiento de este procesador se produce en un momento clave para Intel. Lip-Bu Tan, quien asumió la dirección ejecutiva en marzo de 2025, ha reorientado la estrategia de la empresa hacia su negocio principal y la innovación en ingeniería. Según un comunicado de Intel, las nuevas plataformas de cómputo, junto con la tecnología 18A y las capacidades avanzadas de manufactura y empaquetado, son motores de innovación que impulsan la transformación de la compañía.

El epicentro de esta nueva etapa es la planta Fab 52, ubicada en Chandler, Arizona, considerada la más avanzada en fabricación de chips en Estados Unidos. Esta instalación, operativa desde 2025, producirá Panther Lake y también el próximo procesador para servidores, Clearwater Forest, que utilizará la misma tecnología 18A y cuyo lanzamiento está previsto para la primera mitad de 2026.

Impacto estratégico y proyección de futuro

El sector ha recibido el anuncio con atención. Bob O’Donnell, analista principal de Technalysis Research, señaló que "Panther Lake es extremadamente importante para Intel en muchos niveles“, y sostuvo que este chip podría confirmar los avances continuos de la empresa en la manufactura de semiconductores y su capacidad para producir componentes de última generación.

Fábrica de chips Fab 52. (Intel Corp)

La competencia con AMD en el mercado de PC y con Nvidia en inteligencia artificial y centros de datos supone un desafío para Intel, que busca recuperar cuota de mercado y posicionarse como referente en eficiencia y rendimiento.

En el plano institucional, la relación entre Intel y el gobierno estadounidense ha cobrado protagonismo. Tras reuniones entre Lip-Bu Tan y el expresidente Donald Trump, la administración transformó una subvención prevista por la Ley CHIPS en una participación accionaria del 10% en Intel, según un comunicado de la compañía, mientras que Reuters informa que la participación alcanzó el 9,9%. Además, SoftBank Group y Nvidia han realizado inversiones en la empresa, reforzando su posición financiera y estratégica.

Con la mirada en el futuro, Intel prevé que la tecnología 18A impulsará la próxima generación de procesadores para PC y será fundamental en el desarrollo de soluciones para servidores y centros de datos, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial. El lanzamiento de Clearwater Forest, previsto para la primera mitad de 2026, forma parte de esta hoja de ruta, con la expectativa de que su eficiencia energética permita a Intel competir en un mercado dominado por Nvidia.

Según Lip-Bu Tan, la compañía se encuentra ante una etapa de transformación en la computación, guiada por avances en la tecnología de semiconductores que influirán en el sector durante las próximas décadas.