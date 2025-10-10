Tecno

Intel presenta su nuevo chip para PC fabricado con la tecnología 18A

El lanzamiento no solo representa un avance técnico, sino que también simboliza la apuesta de la compañía por recuperar su liderazgo en el sector

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Un técnico de Intel sostiene
Un técnico de Intel sostiene un chip Panther Lake en la fábrica Fab 52 de la compañía estadounidense. (Intel Corp)

Intel presentó Panther Lake, su nuevo procesador para PC portátil. Este chip es el primero de su tipo fabricado con la tecnología de producción 18A, una innovación que promete un rendimiento un 50% superior respecto a la generación anterior.

El lanzamiento refleja la apuesta de la compañía por recuperar su liderazgo en el sector.

Integración y eficiencia en el diseño del chip

Panther Lake destaca por integrar en un solo circuito la unidad central de procesamiento y la unidad gráfica, adoptando un diseño de sistema en chip que optimiza la eficiencia y la velocidad. La tecnología 18A introduce un nuevo diseño de transistores y un método mejorado para el suministro de energía al chip, lo que permite mayor eficiencia energética y capacidad de procesamiento. La producción a gran escala de Panther Lake comenzará a finales de 2025, con disponibilidad general durante enero de 2026.

Técnicos que participan en la
Técnicos que participan en la fabricación de chips de Intel. (Intel Corp)

El lanzamiento de este procesador se produce en un momento clave para Intel. Lip-Bu Tan, quien asumió la dirección ejecutiva en marzo de 2025, ha reorientado la estrategia de la empresa hacia su negocio principal y la innovación en ingeniería. Según un comunicado de Intel, las nuevas plataformas de cómputo, junto con la tecnología 18A y las capacidades avanzadas de manufactura y empaquetado, son motores de innovación que impulsan la transformación de la compañía.

El epicentro de esta nueva etapa es la planta Fab 52, ubicada en Chandler, Arizona, considerada la más avanzada en fabricación de chips en Estados Unidos. Esta instalación, operativa desde 2025, producirá Panther Lake y también el próximo procesador para servidores, Clearwater Forest, que utilizará la misma tecnología 18A y cuyo lanzamiento está previsto para la primera mitad de 2026.

Impacto estratégico y proyección de futuro

El sector ha recibido el anuncio con atención. Bob O’Donnell, analista principal de Technalysis Research, señaló que "Panther Lake es extremadamente importante para Intel en muchos niveles“, y sostuvo que este chip podría confirmar los avances continuos de la empresa en la manufactura de semiconductores y su capacidad para producir componentes de última generación.

Fábrica de chips Fab 52.
Fábrica de chips Fab 52. (Intel Corp)

La competencia con AMD en el mercado de PC y con Nvidia en inteligencia artificial y centros de datos supone un desafío para Intel, que busca recuperar cuota de mercado y posicionarse como referente en eficiencia y rendimiento.

En el plano institucional, la relación entre Intel y el gobierno estadounidense ha cobrado protagonismo. Tras reuniones entre Lip-Bu Tan y el expresidente Donald Trump, la administración transformó una subvención prevista por la Ley CHIPS en una participación accionaria del 10% en Intel, según un comunicado de la compañía, mientras que Reuters informa que la participación alcanzó el 9,9%. Además, SoftBank Group y Nvidia han realizado inversiones en la empresa, reforzando su posición financiera y estratégica.

Con la mirada en el futuro, Intel prevé que la tecnología 18A impulsará la próxima generación de procesadores para PC y será fundamental en el desarrollo de soluciones para servidores y centros de datos, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial. El lanzamiento de Clearwater Forest, previsto para la primera mitad de 2026, forma parte de esta hoja de ruta, con la expectativa de que su eficiencia energética permita a Intel competir en un mercado dominado por Nvidia.

Según Lip-Bu Tan, la compañía se encuentra ante una etapa de transformación en la computación, guiada por avances en la tecnología de semiconductores que influirán en el sector durante las próximas décadas.

Temas Relacionados

Panther LakeIntelProcesadores para portátilesTecnología 18ASemiconductoresFab 52Chandler

Últimas Noticias

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 10 de octubre

Las criptomonedas han tenido un éxito recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Cómo funciona el mercado de

Criptomonedas: el valor de ethereum para este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el valor de ethereum

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Mercado de criptomonedas: cuál es

El sube y baja de tether: cuál es su costo este 10 de octubre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

El sube y baja de

El 68% de los colombianos siente culpa por sentirse atraído por alguien fuera de su relación: Brasil y México lo normalizan

Un estudio de la plataforma de citas no monógamas Gleeden reveló que, pese a que Latinoamérica avanza hacia una mirada más abierta sobre las relaciones y la sexualidad, Colombia continúa entre los países con mayor represión emocional

El 68% de los colombianos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guía para observar la lluvia

Guía para observar la lluvia de meteoros Dracónidas 2025: cuándo y cómo verla

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

Diego Santilli: “Hay que descontar y sumar para que el Presidente pueda ganar la elección”

El rescate de EEUU da alivio financiero pero siguen las dudas sobre las reformas y el equilibrio fiscal, según los analistas

Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

INFOBAE AMÉRICA
Cortar cebolla sin lágrimas, la

Cortar cebolla sin lágrimas, la ciencia tiene la clave

Benjamin Netanyahu: “Hamas aceptó liberar a los rehenes cuando sintió la espada sobre su cuello”

La comunidad internacional saluda a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

La primera reacción de María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz: “Estoy en shock”

Momento histórico: así fue el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

TELESHOW
La reacción de Dai Fernández

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”

Leo Montero y el libro que le enseñó a mirar la vida con más profundidad

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans

Las lágrimas de Marianela Nuñez por el homenaje que le dedicaron las niñas del Barrio 31: “Es mágico conocer sus historias”