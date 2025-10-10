Gana hasta 2 millones de dólares si reportas cualquier falla de ciberseguridad con productos Apple

Apple actualizó su programa de recompensas para investigadores que detecten fallos de seguridad. REUTERS/Abdul Saboor

Apple ha renovado su programa de recompensas para quienes reporten fallos, dirigido a investigadores en ciberseguridad.

Por ejemplo, quienes informen sobre vulnerabilidades, como fallos que permitan eludir las protecciones del modo de bloqueo, pueden obtener una bonificación de USD 2 millones.

Para participar, los investigadores deben presentar una descripción clara y completa del problema, incluyendo toda la información necesaria para que Apple pueda reproducir el fallo.

Los premios más altos se entregarán a quienes descubran errores que afecten a varias plataformas de Apple y, especialmente, si impactan en los dispositivos o el software más recientes. De este modo, Apple busca reforzar la seguridad de sus productos y reconocer a quienes ayudan a identificar riesgos.

La compañía dirigida por Tim Cook explica que “los pagos de recompensas de seguridad de Apple se realizan a discreción exclusiva de Apple y se basan en el tipo de problema, el nivel de acceso o ejecución logrado y la calidad del informe".

Agregan que “un informe de investigación de alta calidad es fundamental para ayudarnos a confirmar y solucionar un problema rápidamente, y podría ayudarle a recibir una recompensa de seguridad de Apple“.

“No podemos anticipar pagos de recompensas específicos, consideramos cualquier problema de seguridad que tenga un impacto significativo en los usuarios para otorgar una recompensa de seguridad de Apple, incluso si no corresponde a una categoría publicada”, añaden.

Qué fallos se pueden reportar

En el programa de recompensas de Apple, los investigadores pueden reportar distintos tipos de fallos de seguridad a cambio de recompensas económicas. Entre los principales tipos de vulnerabilidades y sus rangos de premios se encuentran:

Ataques mediante acceso físico al dispositivo o omisiones de la pantalla de bloqueo: entre USD 5.000 y USD 100.000.

Extracción no autorizada de datos de usuario: entre USD 5.000 y USD 250.000.

Ataques a través de aplicaciones instaladas por el usuario y acceso no autorizado a datos sensibles: entre USD 5.000 y USD 100.000.

Elevación de privilegios: entre USD 5.000 y USD 150.000.

Ataques de red con interacción del usuario, como acceder a información confidencial con un solo clic: entre USD 5.000 y USD 150.000.

Ataques de red sin interacción del usuario, como comprometer el kernel sin necesidad de clic, incluso con proximidad física: entre USD 5.000 y USD 500.000.

Ejecución de código en el kernel sin clics, con persistencia y omisión del PAC: entre USD 100.000 y USD 1.000.000.

Ataques a infraestructuras de computación en la nube privada (PCC): entre USD 5.000 y USD 150.000.

Ataques remotos a datos solicitados: entre USD 5.000 y USD 1.000.000.

Además, algunos problemas pueden recibir bonificaciones adicionales:

Software beta: los fallos exclusivos en versiones beta pueden obtener un bono del 50% y alcanzar hasta USD 1.500.000.

Modo de bloqueo: las vulnerabilidades que logren eludir esta protección pueden recibir un bono del 100%, llegando hasta USD 2.000.000.

Estos incentivos buscan estimular el reporte de vulnerabilidades críticas y proteger mejor los productos de Apple.

Cómo reportar un fallo a Apple

Para reportar un fallo a Apple, los investigadores deben acceder a la plataforma https://security.apple.com/bounty/ e iniciar sesión con su ID de Apple para enviar el informe de manera segura.

Cada reporte debe incluir una descripción técnica detallada del comportamiento observado, los pasos necesarios para reproducir el problema y una prueba de concepto o exploit.

Al ingresar a la plataforma, los investigadores pueden consultar todos sus informes y realizar un seguimiento del progreso de cada reporte mientras se revisa. Los ingenieros de Apple analizan e investigan cada caso presentado.

Si el informe contribuye a una actualización del sistema o del software, la plataforma mostrará detalles sobre cuándo y de qué manera se reconocerá el trabajo del investigador.

Además, se notificará automáticamente si el reporte recibe una recompensa a través del programa de recompensas de seguridad de Apple.