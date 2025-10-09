Tecno

Para qué sirve un secador con tecnología de iones y cómo funciona esta herramienta

Dispositivos como secadores y moldeadores iónicos emplean iones negativos para reducir el frizz, acortar el tiempo de secado y mejorar la hidratación, facilitando un peinado más saludable y profesional

La tecnología de aire iónico
La tecnología de aire iónico revoluciona el cuidado capilar con menos daño y mayor brillo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de tecnología de aire iónico en dispositivos para el cuidado cabello transformó la forma en que millones de personas secan y moldean su pelo. Esta innovación utiliza iones negativos para modificar el comportamiento de las partículas presentes en el aire y en la fibra capilar, con la promesa de mejorar el resultado del peinado, reducir el tiempo de secado y minimizar el daño asociado al calor.

Cómo funciona la tecnología iónica en el cabello

El principio de la tecnología iónica consiste en generar una corriente de iones negativos que neutraliza la carga positiva del cabello. Cuando el aire cargado con estos iones entra en contacto con la humedad y la electricidad estática, las gotas de agua se dividen en partículas más pequeñas, lo que disminuye el tiempo necesario para secar el pelo y suprime la formación de frizz.

Esta herramienta ofrece modos de
Esta herramienta ofrece modos de secado y alisado con flujo continuo de aire iónico, reduciendo el encrespamiento y mejorando la manejabilidad incluso en ambientes húmedos o contaminados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios fabricantes, entre ellos Remington, han adoptado este sistema en sus dispositivos. Precisamente la vocera Jennifer Avilés resalto que los secadores de pelo iónicos se distinguen de los modelos tradicionales por la energía con la que trabajan: “Al no depender exclusivamente del calor intenso, reducen el daño que puede causar el sobrecalentamiento en el cabello”, comentó al equipo periodístico de Infobae.

Beneficios del secado a menor temperatura

Parte de la innovación radica en la capacidad de estos equipos para secar con temperaturas más bajas, lo que ayuda a conservar la hidratación del cabello. De acuerdo con la vocera de Remington, estos dispositivos consiguen un acabado más sedoso y brillante, una ventaja especialmente relevante para cabellos propensos a la sequedad o la estática.

Dentro del amplio repertorio de dispositivos disponibles en el mercado, los moldeadores iónicos han ganado protagonismo por su enfoque en la doble acción de secar y alisar sin sobreexponer la fibra capilar al calor.

Dispositivos iónicos: soluciones avanzadas
Dispositivos iónicos: soluciones avanzadas para el encrespamiento y la sequedad del cabello - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología iónica y sostenibilidad energética

El cambio tecnológico no solo abarca la rapidez del proceso, también la protección ambiental derivada de su menor consumo eléctrico. El aprovechamiento de la tecnología de aire iónico permite reducir la duración del uso de secadores, lo que se traduce en un ahorro energético tangible frente a los aparatos convencionales.

Un dato relevante es que, al dividir las gotas de agua en partículas más pequeñas, los dispositivos con esta tecnología facilitan la penetración de humedad en la cutícula, lo que contribuye a una mejor hidratación del cabello.

La acción de los iones negativos también aporta ventajas adicionales en el ámbito del estilismo: al sellar la cutícula del cabello, logran que la superficie sea más lisa, potencian el brillo natural y preparan la fibra capilar para recibir productos de cuidado cuyo principio activo suele estar cargado positivamente. De esta forma, se favorece la absorción de tratamientos específicos, optimizando los resultados capilares, De acuerdo con Avilés.

Los innovadores sistemas de emisores
Los innovadores sistemas de emisores de iones negativos mejoran la absorción de tratamientos capilares, sellan la cutícula y prolongan la duración del peinado, adaptándose a distintas necesidades del usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado ofrece diferentes modelos que aprovechan la tecnología iónica, como los secadores y planchas dotados de sistemas de emisión continua de iones. Pruebas de laboratorio reseñadas por Remington destacaron una reducción de hasta un 80 % en la electricidad estática del cabello y una mayor duración del peinado incluso en ambientes húmedos o contaminados.

El futuro del cuidado capilar con tecnología iónica

La creciente demanda de dispositivos que integran tecnología de aire iónico sugiere que el mercado fortalece su apuesta por productos que combinan eficiencia y cuidado capilar. La percepción de que un secador o moldeador puede ofrecer resultados profesionales sin exponerse al deterioro por el exceso de calor llevó a más usuarios a adoptar esta tecnología en el hogar.

Las investigaciones técnicas y la experiencia de fabricantes están contribuyendo a consolidar la reputación de los dispositivos iónicos como una alternativa preferente entre consumidores preocupados por la salud y apariencia de su cabello.

