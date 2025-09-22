Tecno

Las dos funciones con inteligencia artificial de una lavadora-secadora para ahorrar energía, agua y dinero

Algunos electrodomésticos modernos ofrecen opciones integradas que pueden gestionarse mediante una aplicación. Estas analizan la condición de las prendas y seleccionan automáticamente el ciclo de lavado más adecuado

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

La elección de estos dispositivos
La elección de estos dispositivos deben considerar factores como su ubicación y la cantidad de personas que conviven en una casa.

El sector de los electrodomésticos avanza con la incorporación de inteligencia artificial para optimizar recursos y reducir costos domésticos. Una lavadora-secadora de última generación ya permite, a través de dos funciones inteligentes, lograr un gran ahorro de energía, agua y dinero en cada ciclo de lavado.

Modelos recientes incluyen capacidades basadas en inteligencia artificial que permiten adaptar el consumo a las condiciones de carga y necesidades reales del usuario.

Aparatos recientes de marcas como Samsung, integran estas funciones y ofrecen conectividad con dispositivos para mejorar la experiencia de uso y maximizar la eficiencia de recursos en el hogar.

De qué forma la IA ayuda a reducir el consumo energético en la lavadora-secadora

El aparato se adapta al
El aparato se adapta al estado de las prendas para realizar una correcta limpieza.

La función AI Energy Mode administra el consumo de energía durante los ciclos de lavado y secado. A través de la aplicación SmartThings, el usuario puede controlar en tiempo real cómo varía el consumo eléctrico del aparato según el ciclo elegido y las condiciones de uso.

Al emplear datos sobre tipo de telas y nivel de suciedad, la inteligencia artificial selecciona automáticamente el programa más eficiente para cada lavado.

Esto permite optimizar el rendimiento del electrodoméstico y disminuir el uso de electricidad, lo que representa un beneficio directo para el usuario tanto en sus facturas como en su impacto ambiental. Además, la aplicación emite alertas para que la ropa no permanezca más tiempo de lo necesario dentro del tambor.

Cómo logra la lavadora un uso óptimo del agua en cada lavado

Con esta opción inteligente se
Con esta opción inteligente se evitan residuos de jabón en la ropa.

La función AI Wash & Dry se encarga de calcular la cantidad exacta de agua necesaria para cada carga. Gracias a sensores que reconocen el peso y la suciedad de las prendas, el sistema ajusta la cantidad de agua y detergente de manera precisa, evitando excesos y minimizando el desperdicio.

Asimismo, el sistema Flex Auto Dispense acompaña el proceso dosificando detergente y suavizante de forma automática, asegurando que solo se use lo indispensable en cada ciclo.

Así se evita la acumulación de residuos que puedan dañar la maquinaria interna, además de garantizar un enjuague efectivo. Para mantener el funcionamiento del sistema, desde la marca sugieren limpiar regularmente el compartimento del detergente.

Qué ventajas brinda la conectividad al uso diario de la lavadora-secadora

La gestión desde el celular
La gestión desde el celular es clave para controlar los recursos.

La compatibilidad con la aplicación SmartThings permite que el usuario supervise y controle todas las funciones de su lavadora-secadora a distancia. Esto ofrece la posibilidad de elegir ciclos, programar los periodos de funcionamiento y recibir notificaciones directamente en el teléfono o tableta, independientemente de la ubicación en la vivienda.

También, esta conectividad no solo facilita la gestión del aparato, sino que permite monitorizar en detalle el consumo y tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia energética del hogar. Al programar los ciclos en los horarios de menor consumo, se puede reducir costos eléctricos.

Cómo se debe cuidar el electrodoméstico para prolongar su vida útil

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), ciertos hábitos de mantenimiento son decisivos para el buen funcionamiento y la durabilidad del aparato.

Un daño en un componente
Un daño en un componente puede resultar muy costoso.

Es fundamental verificar que la lavadora esté correctamente instalada y nivelada para evitar vibraciones excesivas que pueden provocar fallos con el tiempo. Además, se debe asegurar que no existan fugas en las conexiones de agua.

El mantenimiento básico consiste en extraer objetos de los bolsillos antes del lavado y retirar la ropa apenas se finalice el ciclo para evitar humedad y malos olores. Limpiar el tambor y la goma de la puerta tras cada uso ayuda a prevenir la acumulación de moho.

Una rutina mensual de limpieza del cajón del detergente y una revisión anual del filtro contribuyen a evitar obstrucciones y asegurar el correcto funcionamiento del sistema automático de dosificación.

