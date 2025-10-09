Netflix lanza Party Games: juega en tu TV usando el celular como control

Netflix introdujo una función diseñada para renovar la forma de jugar dentro de su plataforma. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Netflix presentó una nueva función que busca transformar la experiencia de videojuegos en su plataforma.

Para acceder, los usuarios solo deben entrar en la pestaña ‘Juegos’ desde la aplicación en su televisor, seleccionar un título y utilizar su teléfono como control para sumarse a la diversión.

“Creamos una forma completamente nueva de jugar, tan sencilla como ver una serie en streaming un viernes por la noche. Solo necesitas Netflix y tu celular para disfrutar un nuevo nivel de entretenimiento con videojuegos”, explicó la compañía.

Algunos de los juegos que ya están disponibles son Lego y Tetris. (Netflix)

Qué videojuegos estarán disponibles

Los videojuegos que estarán disponibles son:

Fiesta LEGO.

Una propuesta multijugador que permite competir con amigos en distintos minijuegos y participar en Zonas de Desafío temáticas para recolectar oro.

Fiesta Boggle.

Juego de palabras en el que los participantes deben encontrar términos en una cuadrícula de letras desordenadas antes de que se acabe el tiempo. Puede jugarse en solitario o en grupos de hasta ocho personas.

Pictionary: Noche de juegos.

Versión digital del clásico de Mattel en la que los jugadores deben dibujar mientras los demás intentan adivinar la palabra representada.

Netflix anunció que próximamente agregará más juegos a esta experiencia. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

Tetris Time Warp.

Incluye diferentes versiones históricas del icónico Tetris, desde la original de 1984 hasta la edición de Game Boy, con el objetivo de alcanzar la puntuación más alta.

Intrusos.

Dinámica en la que uno de los participantes desconoce el tema de conversación. El reto consiste en identificar al intruso a partir de las pistas y respuestas sospechosas.

Para qué es útil esta nueva función de Netflix

La nueva función de Netflix, Party Games, resulta útil porque amplía las posibilidades de entretenimiento dentro de la plataforma, más allá del streaming de series y películas.

Esta nueva función busca que los usuarios puedan jugar de nuevas formas gracias a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permite convertir el televisor en una especie de consola y el celular en un control, ofreciendo una experiencia accesible y sin necesidad de hardware adicional. Además, está pensada para disfrutar en grupo, lo que la hace ideal en reuniones familiares o con amigos.

Con títulos como Tetris, LEGO o Pictionary, los usuarios pueden acceder a juegos sencillos, interactivos y sociales sin salir de Netflix.

Netflix estrena ‘Momentos’

Netflix lanzó una función llamada ‘Momentos’, que permite seleccionar y compartir fragmentos de películas o series.

Desde la app móvil, basta con pulsar el botón ‘Clip’ en la escena deseada y ajustar la duración del fragmento antes de guardarlo en la pestaña ‘Mi Netflix’, desde donde puede volver a reproducirse o compartirse.

Los usuarios pueden escoger qué fragmento cortar. (Netflix)

Al enviarlo, los destinatarios reciben una imagen y un enlace que abre directamente el clip en la aplicación, siempre que cuenten con una cuenta activa.

El lanzamiento coincidió con la segunda parte de la segunda temporada de Merlina. Según Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de Producto para Miembros, el objetivo es brindar a los usuarios una forma personalizada de celebrar y compartir sus historias favoritas.

Además, Netflix prueba nuevas herramientas móviles, como un feed de clips en formato vertical y una búsqueda con inteligencia artificial, reforzando su apuesta por experiencias dinámicas y adaptadas a dispositivos móviles.

La función fue lanzada junto con el estreno de la segunda parte de la segunda temporada de Merlina. (Netflix)

Para qué sirve la función ‘Momentos’ de Netflix

La función ‘Momentos’ de Netflix está pensada para que los usuarios puedan guardar y compartir fácilmente los fragmentos de películas o series que más les gusten.

Desde la aplicación móvil, basta con tocar el botón ‘Clip’ en la escena elegida y ajustar la duración del fragmento. Una vez creado, el clip queda almacenado en la pestaña ‘Mi Netflix’, lo que permite reproducirlo de nuevo o enviarlo a amigos y familiares.

Al compartirlo, el destinatario recibe un enlace directo a la plataforma para ver el fragmento, siempre que tenga una cuenta activa. Con esta herramienta, Netflix busca ofrecer una forma sencilla y personalizada de celebrar momentos favoritos y llevar la experiencia de sus historias más allá de la pantalla.