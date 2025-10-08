Tecno

Paso a paso para filtrar llamadas de spam en Android y evitar estafadores

Habilitar el identificador de llamada y la protección contra el spam en dispositivos Android ayuda a reconocer emisores sospechosos, evitar estafas telefónicas y mantener la privacidad ante el creciente número de llamadas no deseadas

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El identificador de llamada en
El identificador de llamada en Android: la herramienta clave contra fraudes y llamadas spam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso extendido de dispositivos móviles ha incrementado la incidencia de llamadas no deseadas y estafas telefónicas. Ante este escenario, habilitar funciones como el identificador de llamada y la protección contra el spam en teléfonos Android se presenta como una medida clave para filtrar intentos de fraude y proteger la privacidad de los usuarios.

Las herramientas incorporadas en el sistema permiten identificar empresas, alertar sobre potenciales emisores de spam y decidir, con información previa, si atender o rechazar una llamada desconocida.

Cómo funciona el filtro de llamadas spam

Con el identificador de llamada y la protección contra el spam activados, se accede a información relevante sobre los números que llaman, incluso si no forman parte de la agenda de contactos.

Así funcionan las funciones de
Así funcionan las funciones de Android para bloquear llamadas no deseadas y proteger tu línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, el dispositivo puede enviar la información del emisor a Google para analizar si pertenece a una empresa o si ha sido reportado como generador de spam. De acuerdo con información de Google, los teléfonos nunca comparten los datos de los contactos ni información personal del usuario al utilizar estas funciones.

Estos servicios están disponibles en Android 6.0 y versiones posteriores. Para confirmar la compatibilidad de las funciones, se recomienda revisar la versión del sistema operativo en la sección de configuración del dispositivo.

Cómo activar la protección contra las llamadas spam

El identificador de llamada y la protección contra spam normalmente vienen activados por defecto. Si se desea modificar este ajuste, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la app de Teléfono.
  2. Acceder al menú de opciones.
  3. Ingresar en Configuración.
  4. Buscar la sección Identificador de llamada y spam.
  5. Activar o desactivar la opción Ver ID de emisor y spam según preferencia.

Quienes buscan un nivel mayor de protección pueden activar el filtrado automático de llamadas de spam. Para ello, es necesario:

Activar las opciones de identificación
Activar las opciones de identificación y filtrado automático de llamadas en Android permite evitar alertas de spam, bloquear intentos de fraude telefónico y gestionar comunicaciones con mayor control y seguridad para los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Habilitar la opción Filtrar llamadas de spam.
  2. Las llamadas identificadas como no deseadas no generan notificación ni aparecen en la lista de llamadas perdidas, pero quedan en el historial y es posible revisar el buzón de voz.

Los dispositivos que incorporan Filtro de llamadas automático gestionan esta protección sin intervención manual, ya que la función está integrada.

En modelos como el Pixel 6 y posteriores, el sistema garantiza un nivel básico de protección. Los dispositivos Pixel 5 y anteriores operan con la variante “Rechazar de forma silenciosa” incluida en la categoría de llamadas de spam.

Ante consultas relacionadas con cuentas empresariales o institucionales, desde Google han recomendado a los usuarios ponerse en contacto con el administrador correspondiente para cambios en el nombre o información asociada.

Cómo activar el identificador de llamadas en el smartphone

Otra función útil es el anuncio del identificador de llamada. Para activarla, se debe:

Android refuerza la seguridad del
Android refuerza la seguridad del usuario frente a estafas telefónicas con su filtro de llamadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Ingresar en Configuración dentro de la app de Teléfono.
  2. Buscar la opción Anuncio del identificador de llamada.
  3. Elegir entre recibir los anuncios siempre, solo al emplear auriculares o nunca.

Si una llamada resulta sospechosa o molesta, es posible marcar el número como spam de forma manual siguiendo este procedimiento:

  1. Abrir la app de Teléfono.
  2. Ir a la pestaña Recientes.
  3. Seleccionar el número deseado.
  4. Elegir la opción Bloquear o Marcar como spam.

Esto no solo evita futuras llamadas de ese emisor, sino que contribuye a mejorar la precisión del filtro para toda la comunidad de usuarios.

Android facilita también la colaboración en la identificación de emisores y empresas. El proceso para aportar información es:

  • Después de una llamada, verificar si el número pertenece a una empresa a través de las opciones que ofrece la app.
  • En caso de que no sea correcto el identificador, enviar comentarios o corrección desde la misma pestaña de Recientes.

El aumento de las estafas y llamadas automáticas convierte al uso de estas funciones en una defensa fundamental para evitar contactos no deseados, reducir el riesgo de fraudes y preservar la seguridad de la línea personal.

Temas Relacionados

LlamadasFiltros SpamAndroidCiberseguridadSmartphoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Creador de ChatGPT, Sam Altman: nunca fue tan fácil lanzar una empresa de tecnología, incluso sin graduarse

De acuerdo con Altman, la combinación de energía juvenil y acceso a la IA facilita que los jóvenes emprendedores lancen compañías e influyan de forma decisiva en el nuevo mercado laboral

Creador de ChatGPT, Sam Altman:

Guía para conectar un celular a un televisor a través de HDMI y cuáles son sus ventajas

El uso de adaptadores garantiza una imagen y sonido en alta definición, superando a las opciones inalámbricas como la red WiFi, gracias a su baja latencia y compatibilidad para Android e iPhone

Guía para conectar un celular

Elon Musk reveló que el primer videojuego creado por la IA de Grok llegaría antes de terminar el 2026

El desarrollo de un producto completamente generado inteligencia artificial reaviva preocupaciones sobre ética, empleo y creatividad, mientras empresas como Nintendo evalúan los riesgos y oportunidades de estas herramientas

Elon Musk reveló que el

Detectan “Toque Fantasma”, el fraude que roba pagos sin contacto en segundos

Delincuentes usan el método para interceptar tokens de tarjetas y realizar compras no autorizadas en terminales de pago

Detectan “Toque Fantasma”, el fraude

La IA de Google llega gratis: estudiantes de Hispanoamérica podrán acceder al mejor plan de Gemini

La nueva estrategia de Google incluye el lanzamiento del plan AI Plus y la suscripción AI Pro sin costo para estudiantes de Argentina, Chile y Perú, fortaleciendo el acceso regional a soluciones de inteligencia artificial de última generación

La IA de Google llega
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados, en vivo: las últimas

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

EANA implementará un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo que que busca reducir demoras en vuelos

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

El hallazgo de una sinagoga de 1.500 años en el Golán revela secretos ocultos bajo un pueblo fantasma

En horas se conocerá el Nobel de Literatura: la última novela de César Aira (el candidato argentino) resume su apuesta

Tras el ataque a su convoy, Noboa reafirmó que “unos pocos vándalos” no le impedirán trabajar por Ecuador

Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt por hostigamiento a la familia McCann: los escalofriantes mensajes y visitas de la falsa Madeleine ante la corte

TELESHOW
La íntima revelación de Hernán

La íntima revelación de Hernán Drago entre el dolor, el legado y el recuerdo: “Hace un mes falleció mi papá”

Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia

Ariel Ansaldo abandonó Cuestión de Peso: “Estoy harto de pasarla mal”

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis difundió el nuevo parte médico