Paso a paso para filtrar llamadas de spam en Android y evitar estafadores

El uso extendido de dispositivos móviles ha incrementado la incidencia de llamadas no deseadas y estafas telefónicas. Ante este escenario, habilitar funciones como el identificador de llamada y la protección contra el spam en teléfonos Android se presenta como una medida clave para filtrar intentos de fraude y proteger la privacidad de los usuarios.

Las herramientas incorporadas en el sistema permiten identificar empresas, alertar sobre potenciales emisores de spam y decidir, con información previa, si atender o rechazar una llamada desconocida.

Cómo funciona el filtro de llamadas spam

Con el identificador de llamada y la protección contra el spam activados, se accede a información relevante sobre los números que llaman, incluso si no forman parte de la agenda de contactos.

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, el dispositivo puede enviar la información del emisor a Google para analizar si pertenece a una empresa o si ha sido reportado como generador de spam. De acuerdo con información de Google, los teléfonos nunca comparten los datos de los contactos ni información personal del usuario al utilizar estas funciones.

Estos servicios están disponibles en Android 6.0 y versiones posteriores. Para confirmar la compatibilidad de las funciones, se recomienda revisar la versión del sistema operativo en la sección de configuración del dispositivo.

Cómo activar la protección contra las llamadas spam

El identificador de llamada y la protección contra spam normalmente vienen activados por defecto. Si se desea modificar este ajuste, se deben seguir estos pasos:

Abrir la app de Teléfono. Acceder al menú de opciones. Ingresar en Configuración. Buscar la sección Identificador de llamada y spam. Activar o desactivar la opción Ver ID de emisor y spam según preferencia.

Quienes buscan un nivel mayor de protección pueden activar el filtrado automático de llamadas de spam. Para ello, es necesario:

Habilitar la opción Filtrar llamadas de spam. Las llamadas identificadas como no deseadas no generan notificación ni aparecen en la lista de llamadas perdidas, pero quedan en el historial y es posible revisar el buzón de voz.

Los dispositivos que incorporan Filtro de llamadas automático gestionan esta protección sin intervención manual, ya que la función está integrada.

En modelos como el Pixel 6 y posteriores, el sistema garantiza un nivel básico de protección. Los dispositivos Pixel 5 y anteriores operan con la variante “Rechazar de forma silenciosa” incluida en la categoría de llamadas de spam.

Ante consultas relacionadas con cuentas empresariales o institucionales, desde Google han recomendado a los usuarios ponerse en contacto con el administrador correspondiente para cambios en el nombre o información asociada.

Cómo activar el identificador de llamadas en el smartphone

Otra función útil es el anuncio del identificador de llamada. Para activarla, se debe:

Ingresar en Configuración dentro de la app de Teléfono. Buscar la opción Anuncio del identificador de llamada. Elegir entre recibir los anuncios siempre, solo al emplear auriculares o nunca.

Si una llamada resulta sospechosa o molesta, es posible marcar el número como spam de forma manual siguiendo este procedimiento:

Abrir la app de Teléfono. Ir a la pestaña Recientes. Seleccionar el número deseado. Elegir la opción Bloquear o Marcar como spam.

Esto no solo evita futuras llamadas de ese emisor, sino que contribuye a mejorar la precisión del filtro para toda la comunidad de usuarios.

Android facilita también la colaboración en la identificación de emisores y empresas. El proceso para aportar información es:

Después de una llamada, verificar si el número pertenece a una empresa a través de las opciones que ofrece la app.

En caso de que no sea correcto el identificador, enviar comentarios o corrección desde la misma pestaña de Recientes.

El aumento de las estafas y llamadas automáticas convierte al uso de estas funciones en una defensa fundamental para evitar contactos no deseados, reducir el riesgo de fraudes y preservar la seguridad de la línea personal.