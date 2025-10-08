Tecno

La millonaria apuesta familiar que convirtió a Amazon en un imperio digital: el secreto de Bezos

El primer impulso financiero de Jacklyn y Miguel Bezos fue clave para transformar el sueño de Jeff en la mayor empresa de comercio electrónico del mundo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El respaldo de los padres
El respaldo de los padres de Jeff Bezos permitió el nacimiento de Amazon, una lección inigualable sobre riesgo, tenacidad y la revolución de los negocios digitales que impacta generaciones - REUTERS/Yara Nardi

La historia de Amazon comenzó mucho antes de convertirse en el gigante mundial del comercio electrónico gracias a una arriesgada apuesta familiar. En 1995, Jeff Bezos dejó una sólida carrera en Wall Street para lanzar una librería en línea, un concepto que entonces sonaba desconocido.

Cómo ayudaron los padres de Jeff Bezos para la creación de Amazon

Para transformar esa visión en realidad, recurrió a sus padres, Jacklyn y Miguel Bezos, quienes, sin entender plenamente qué era internet, decidieron confiar en el proyecto y arriesgar casi todos sus ahorros. Según el libro La tienda de los sueños de Brad Stone, Jeff les advirtió: “Hay un 70% de posibilidades de que lo pierdan todo”.

Jacklyn "Jackie" Bezos, madre de
Jacklyn "Jackie" Bezos, madre de Jeff Bezos y cofundadora de la Bezos Family Foundation, falleció a los 78 años en Miami. (Instagram/@bezosscholars)

Jacklyn y Miguel invirtieron 243.000 dólares en la naciente empresa, adquiriendo más de 1,4 millones de acciones a 17 centavos cada una. Aquella jugada se transformaría en una de las historias de inversión familiar más exitosas.

Tres décadas más tarde, el patrimonio del clan Bezos supera los 40.000 millones de dólares, aunque parte de esas acciones ha sido vendida o donada. Si la inversión inicial permaneciera intacta, hoy equivaldría a unos 72.600 millones de dólares.

La fortuna familiar es gestionada por Aurora Borealis, la family office fundada en 2020 y liderada por Miguel Bezos. Esta estructura administra desde las acciones originales de Amazon hasta fondos de inversión y una intensa actividad filantrópica a través de la Bezos Family Foundation.

En los últimos meses, Aurora Borealis sumó como CEO a Valeria Alberola, quien previamente administró el patrimonio de la familia Walton, fundadores de Walmart. Según Bloomberg y The Wall Street Journal, la family office de los Bezos figura actualmente entre las 50 mayores fortunas mundiales.

Jackie y Mike Bezos. La
Jackie y Mike Bezos. La confianza y el sacrificio de Jacklyn y Miguel no solo cambiaron la vida de su hijo, sino que forjaron una historia emblemática sobre emprendimiento y visión futura en el mundo tecnológico

Cómo fue la vida de Jeff Bezos, el fundador de Amazon

La historia familiar de Jeff Bezos está marcada por el esfuerzo y los desafíos desde su nacimiento en 1964. Hijo de Jacklyn Bezos y Ted Jorgensen, llegó al mundo cuando sus padres, aún adolescentes, se casaron brevemente.

Jacklyn, decidida a graduarse pese a la maternidad temprana, llevó a Jeff a clases mientras completaba su formación. Tras divorciarse de Ted, Jacklyn se casó en 1968 con Miguel, un inmigrante cubano que adoptó a Jeff cuando tenía cuatro años y que luego trabajó como ingeniero en Exxon.

A lo largo de los años, la influencia de sus padres fue decisiva en la vida y el éxito de Jeff Bezos. El empresario ha destacado en varias entrevistas el papel de Jacklyn y Miguel tanto en el apoyo financiero inicial para fundar Amazon como en el acompañamiento emocional.

Mientras tanto, Ted Jorgensen, el padre biológico de Jeff, perdió el contacto tras el divorcio y solo supo de la magnitud del éxito de su hijo cuando un periodista lo contactó en 2012. Ted falleció en 2015, sin llegar a reencontrarse con Jeff. En contraste, la relación con su madre y su padre adoptivo se mantuvo sólida y cercana. Ambos han recibido frecuentes homenajes públicos de Jeff, quien ha calificado a Miguel de modelo a seguir.

De una librería virtual al
De una librería virtual al gigante Amazon - REUTERS/Gustavo Graf/File Photo/File Photo

Desde sus inicios, Jacklyn y Miguel Bezos no solo invirtieron recursos financieros, también esfuerzo personal. En el año 2000, ambos fundaron la Bezos Family Foundation, enfocada en la educación e investigación del aprendizaje. Entre 2001 y 2016, donaron más de 600.000 acciones de Amazon a la fundación, permitiendo grandes aportes a centros de investigación como el Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle y NYU-Langone Health.

El 14 de agosto de 2025, Jacklyn Bezos falleció a los 78 años tras padecer demencia con cuerpos de Lewy. Su hijo recordó el impacto y la dedicación de su madre.

La historia de la inversión familiar de los Bezos en Amazon resalta la importancia de la confianza, el apoyo y la visión a largo plazo en el emprendimiento. A partir de una apuesta arriesgada, Jacklyn y Miguel no solo impulsaron la carrera de Jeff Bezos sino que redefinieron el alcance de una pequeña empresa que hoy lidera la economía digital global.

