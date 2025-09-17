Por primera vez Amazon trae a Colombia los Prime Big Deal Days: qué es y por qué se habla de descuentos

Esta iniciativa se lleva a cabo previo al inicio de la temporada de compras de fin de año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon presentará por primera vez en Colombia los Amazon Prime Big Deal Days el siete y ocho de octubre. Se trata de un evento de descuentos en el que los miembros Prime en el país podrán acceder a ofertas exclusivas en categorías como hogar, moda, belleza, juguetes y otras.

Esta iniciativa se realiza antes del inicio de la temporada de compras de fin de año y busca ampliar las oportunidades para los consumidores colombianos.

Los miembros Prime son usuarios que cuentan con una suscripción activa al programa Amazon Prime, el cual ofrece beneficios como entregas más rápidas, acceso a contenidos exclusivos y promociones especiales durante eventos como los Prime Big Deal Days.

La membresía Prime incluye acceso a la plataforma streaming Prime Video. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS)/File Photo

Qué es la membresía Amazon Prime en Colombia

La membresía Prime en Colombia es un servicio de suscripción de Amazon que ofrece una variedad de beneficios para sus usuarios.

Entre las principales ventajas se encuentran los envíos internacionales gratuitos. Asimismo, millones de productos disponibles en Amazon.com pueden ser entregados en un plazo aproximado de cinco días, sin exigir un monto mínimo de compra.

El servicio también incluye acceso a Prime Video, una plataforma que permite disfrutar de películas, series, producciones galardonadas de Amazon Originals y contenido local exclusivo, como ‘Betty la Fea: la Historia Continúa’.

Adicionalmente, la membresía brinda acceso a Prime Gaming, con contenido especial para videojuegos, juegos gratuitos mensuales y una suscripción gratuita a Twitch cada mes.

La membresía Prime en Colombia es un servicio de suscripción de Amazon que brinda diversos beneficios a sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clientes interesados pueden suscribirse directamente en el sitio web de Amazon, en Amazon.com/amazonprime. El servicio está disponible por un valor mensual de COP 24.900 o un pago anual de COP 165.600.

En qué otros países hay Amazon Prime Big Deal Days

Otros países en los que hay Amazon Prime Big Deal Days son Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido, y por primera vez en Colombia, Irlanda y México.

Amazon transmitirá concierto de Bad Bunny

Amazon Music ofrecerá en vivo y de forma gratuita el último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, titulado ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’.

El concierto se transmitirá de forma gratuita en Amazon Music. (Amazon)

El evento se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2025 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y, por primera vez, estará disponible para todo el mundo a partir de las 8:30 p.m. ET.

El concierto podrá disfrutarse sin costo a través de la app de Amazon Music, el canal de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y Prime Video para todos los usuarios de Amazon.

Los horarios del concierto de Bad Bunny son:

México, Colombia y Perú: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

España (península): 2:30 a.m. del 21 de septiembre.

De esta manera, fans de todo el mundo tendrán acceso al concierto en tiempo real desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, es una serie de conciertos exclusivos en San Juan, en el Coliseo José Miguel Agrelot. (Foto AP/Alejandro Granadillo, archivo)

En qué consiste la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, consiste en una serie de conciertos especiales que el artista presenta exclusivamente en su país natal, específicamente en San Juan, en el Coliseo José Miguel Agrelot.

A diferencia de una gira convencional, una residencia implica que el cantante se presente repetidamente en un mismo escenario, ya sea en fechas consecutivas o a lo largo de un periodo determinado. Esto permite que tanto el público local como los visitantes disfruten del espectáculo sin tener que desplazarse a otras ciudades.

El evento comenzó en julio de 2025 y ha generado un gran impacto cultural y económico en la isla, atrayendo tanto a locales como a turistas, y provocando fenómenos como el aumento de interacciones en aplicaciones de citas como Tinder y un incremento notable en el turismo.