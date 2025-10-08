Tecno

Google estrena en España el Modo IA: el mayor cambio de la historia en sus búsquedas

Esta nueva función, impulsada por inteligencia artificial, se presenta en formato de chat y permite a los usuarios formular preguntas más amplias y detalladas

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Esta nueva función permite a
Esta nueva función permite a los usuarios realizar preguntas más extensas. (Google)

El Modo IA de Google ya está disponible en España. Esta función incorpora una nueva pestaña en el buscador que ofrece información relevante generada por inteligencia artificial, presentada en un formato conversacional similar a un chat.

Por ejemplo, si una persona consulta cuál es el mejor horario para visitar el Museo del Prado en Madrid, el Modo IA muestra la respuesta en una interfaz de chat, en lugar de los resultados tradicionales. Este modo se activa al seleccionar la pestaña correspondiente.

Según Google, esta novedad aparecerá como un botón en la página de resultados de búsqueda y en la aplicación de Google para Android y iOS.

El Modo IA únicamente se
El Modo IA únicamente se activa si el usuario lo selecciona. (Google)

La compañía destaca que el Modo IA permite hacer preguntas de diferentes tipos, incluidas aquellas que requieren respuestas con varios apartados o preguntas de seguimiento.

La herramienta responde gracias a los modelos avanzados de Gemini y ofrece una experiencia enriquecida al resolver dudas complejas o facilitar la comprensión de instrucciones difíciles. Resulta especialmente útil cuando no existe una única respuesta clara.

“De hecho, ya hemos visto que los primeros usuarios del Modo IA hacen preguntas dos o tres veces más largas que las consultas de búsqueda tradicionales”, indica Google.

Cómo funciona el Modo IA de Google

El Modo IA está disponible
El Modo IA está disponible tanto para teléfonos móviles como para escritorio. REUTERS/Dado Ruvic/

Para usar el Modo IA de Google, solo hay que abrir la aplicación móvil de Google en Android o iOS y elegir esta función. Si prefieres navegar desde Chrome, realiza una consulta y, cuando aparezcan los resultados, selecciona la pestaña correspondiente al Modo IA.

Con esta herramienta, los usuarios pueden plantear preguntas amplias, como: “Quiero conocer los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario”. Además, es posible profundizar con nuevas consultas, por ejemplo: “¿Cuál es el grosor ideal del grano para cada método?”

Google destaca que el Modo IA es verdaderamente multimodal. Permite preguntar de la forma más natural: usando texto, voz o incluso imágenes tomadas con la cámara del móvil. Solo hay que pulsar el icono del micrófono para dictar la consulta, o capturar una foto y preguntar sobre lo que aparece en ella.

El Modo IA permite que
El Modo IA permite que los usuarios realicen preguntas a voz y que compartan su cámara. (Google)

La compañía explica que el sistema utiliza una técnica avanzada que descompone cada consulta en diferentes subtemas, realizando múltiples búsquedas al mismo tiempo.

Así, la Búsqueda llega a resultados más profundos y específicos, lo que favorece el acceso a información altamente relevante y útil para cada usuario.

“El Modo IA te permite expresar exactamente lo que buscas y acceder a contenido web en distintos formatos, abriendo nuevas oportunidades para descubrir contenidos”, agrega Google.

“El Modo IA hace uso de nuestros sistemas de calidad y clasificación básicos. De hecho, estamos utilizando planteamientos novedosos para ofrecer resultados más verificables. Nuestro objetivo es mostrar una respuesta basada en IA siempre que es posible, pero en los casos en los que no tenemos mucha confianza, verás un conjunto de resultados de búsqueda en la web”, añaden.

Los resultados tradicionales de Google
Los resultados tradicionales de Google siguen estando presentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve el Modo IA de Google

El Modo IA de Google sirve para ofrecer respuestas más completas y personalizadas en las búsquedas. Al activar esta función, las personas obtienen información generada por inteligencia artificial en un formato conversacional, similar a un chat.

Permite hacer preguntas complejas, comparar opciones, aclarar dudas de seguimiento y entender temas difíciles de manera sencilla. Además, admite consultas usando texto, voz o imágenes, adaptándose a diferentes necesidades.

Qué pasa con los resultados tradicionales de Google

Los resultados tradicionales de Google siguen estando disponibles y aparecen como primera opción al realizar una búsqueda. El Modo IA solo se activa si el usuario elige esta modalidad, ofreciendo una experiencia más interactiva con formato de chat.

Así, es posible optar entre la presentación clásica de resultados o una interacción conversacional impulsada por inteligencia artificial, según las preferencias de cada persona.

Temas Relacionados

GoogleModo IAInteligencia artificialEspañaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Es oficial: a partir del 14 de octubre de 2025 Microsoft dejará de ofrecer soporte para Windows 10

Según Intel, los riesgos de seguridad se elevan y exige a las empresas y usuarios apostar por Windows 11 y dispositivos optimizados con inteligencia artificial

Es oficial: a partir del

¿Cómo pedirle a ChatGPT que haga una imagen? 10 ideas de prompts que te ayudarán

Gracias a la inteligencia artificial de OpenAI, es posible obtener ilustraciones únicas en poco tiempo a través de instrucciones textuales precisas y explicativas

¿Cómo pedirle a ChatGPT que

Chery Super Hybrid: la travesía latinoamericana que puso a prueba la quinta generación híbrida CSH

De los 4.800 metros de altitud en los Andes peruanos hasta los desiertos más áridos, los vehículos híbridos de Chery recorrieron 8.900 kilómetros por 10 países de la Panamericana para demostrar que la movilidad sostenible no está reñida con la potencia. El resultado: la quinta generación de la tecnología CSH se consolida como un nuevo estándar en eficiencia, seguridad y confort

Chery Super Hybrid: la travesía

Cómo usar ChatGPT con archivos: subir PDFs, planillas y documentos

La inteligencia artificial puede ser útil para que los estudiantes interactúen con documentos extensos y optimicen su tiempo de trabajo

Cómo usar ChatGPT con archivos:

Extensiones y plugins de ChatGPT: cómo instalar y usarlos en tu día a día

Herramientas adicionales integradas en la inteligencia artificial de OpenAI permiten realizar tareas diversas sin abandonar el chat, desde edición gráfica hasta trabajos académicos

Extensiones y plugins de ChatGPT:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno recibió 7 ofertas

El Gobierno recibió 7 ofertas para privatizar la “Ruta del Mercosur”: los interesados y qué dijo Caputo desde EEUU

Designaron al juez Daniel Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Por qué la suscripción de planes de ahorro para comprar un 0 km cayó en los últimos dos meses

El programa La Justicia va a la Escuela cumple 25 años: un puente entre jueces, estudiantes y el desafío de la IA

“Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”: la mamá de Lara contó qué dijo e hizo su hija al subir a la camioneta

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN defendió su participación

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

La directora del FMI afirmó que la economía global evoluciona mejor de lo previsto pero “peor de lo que necesitamos”

Crisis en Bolivia: el suministro de combustible bajará hasta el 70% esta semana

El Banco Mundial proyecta que la economía boliviana seguirá en recesión hasta 2027

TELESHOW
Daniela Celis se sinceró ante

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo