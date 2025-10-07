Tecno

ChatGPT y Spotify hacen historia: se unen para escuchar música gratis

Los usuarios con plan gratuito y Premium pueden vincular sus cuentas de estas dos plataformas para permitir que la inteligencia artificial les brinde recomendaciones musicales y de podcast

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Usuarios Free y Premium de
Usuarios Free y Premium de Spotify ya pueden conectar su cuenta con ChatGPT. (Fotocomposición: Infobae)

Tanto los usuarios gratuitos como los premium de Spotify ahora pueden vincular su cuenta con ChatGPT para aprovechar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Esta integración permite que ChatGPT cree listas de reproducción personalizadas, sugiera podcasts y ofrezca recomendaciones basadas en tu estado de ánimo, intereses o temas específicos.

Además, durante la conversación, puedes solicitar sugerencias sobre cualquier tema y Spotify mostrará selecciones adaptadas a tus preferencias de forma sencilla y directa.

Los usuarios pueden solicitarle de
Los usuarios pueden solicitarle de forma conversacional solicitudes a la IA. (Spotify)

“Los usuarios gratuitos podrán acceder al catálogo de listas de reproducción de Spotify ya disponibles en la app, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Los usuarios premium pueden ir un paso más allá y permitir que Spotify convierta sus indicaciones más elaboradas en una selección de canciones nueva y totalmente personalizada”, explica Spotify.

Esta integración ya está disponible en inglés en 145 países para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro que hayan iniciado sesión, tanto en la web como en dispositivos móviles (iOS y Android).

Cómo vincular mi cuenta de ChatGPT con Spotify

Para vincular la cuenta de ChatGPT con la de Spotify, se deben seguir estos pasos:

  1. Inicia una conversación en ChatGPT y menciona Spotify en la solicitud. La primera vez que lo hagas, se te pedirá que conectes tu cuenta de Spotify.
  2. Desde ahí, simplemente pide canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en tu chat y usará el contexto relevante para completar la tarea. También puedes pedir recomendaciones basadas en un estado de ánimo, un tema o un tópico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas sin problemas durante la conversación.  
  3. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación Spotify, lo que le permitirá escuchar y mirar directamente desde allí. 
La integración con ChatGPT es
La integración con ChatGPT es opcional y el usuario mantiene el control. REUTERS/Dado Ruvic

"Para obtener mejores resultados, agrega detalles como género, ambiente o artista para la música, o un tema, presentador o invitado para los podcasts“, recomienda Spotify.

La conexión entre Spotify y ChatGPT es completamente opcional y el usuario conserva el control en todo momento, siendo posible habilitar o deshabilitar la vinculación cuando lo desee.

Spotify no comparte música, podcast ni ningún tipo de contenido de audio o video con OpenAI para su uso en procesos de entrenamiento.

Es necesario que el usuario
Es necesario que el usuario vincule sus cuentas para utilizar esta función. (Spotify)

Para qué sirve esta integración de ChatGPT y Spotify

La integración de ChatGPT con Spotify está diseñada para ofrecer una experiencia musical y de descubrimiento de contenido mucho más personalizada.

Al conectar ambas plataformas, los usuarios pueden aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de ChatGPT para interactuar de manera natural y obtener recomendaciones adaptadas a sus gustos e intereses.

Esta integración permite, por ejemplo, que los usuarios soliciten la creación de listas de reproducción personalizadas a partir de cualquier criterio que deseen. Si una persona pide “una playlist para trabajar concentrado” o “música para animar una fiesta”, ChatGPT selecciona canciones acordes y envía la lista directamente a Spotify, lista para escuchar.

Del mismo modo, se pueden solicitar listas temáticas, como “música relajante para dormir” o “clásicos del rock de los 80”, obteniendo resultados adaptados.

La IA también puede proporcionar
La IA también puede proporcionar recomendaciones de podcast. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de música, la función se extiende a la recomendación de podcast. Por ejemplo, si un usuario pide “podcast sobre desarrollo personal” o “episodios informativos de tecnología”, ChatGPT puede identificar opciones relevantes y presentarlas de manera rápida y clara en la aplicación.

Otra ventaja clave es la posibilidad de pedir sugerencias según el estado de ánimo o el contexto: por ejemplo, “recomiéndame canciones para un día lluvioso” o “¿qué escuchar para hacer ejercicio?”.

“Es pronto, así que, aunque todavía no podamos atender todas las solicitudes, seguiremos desarrollando, perfeccionando y mejorando la experiencia en las próximas semanas y meses”, agrega la plataforma streaming.

Si el usuario desea deshabilitar esta integración, solo debe dirigirse a los ajustes de la aplicación móvil de ChatGPT y desactivar la vinculación con Spotify.

Temas Relacionados

ChatGPTSpotifyInteligencia artificialMúsicaAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Galaxy S25 FE llega con una alianza inédita con Pokémon GO

Quienes adquieran el nuevo celular durante el periodo de la campaña recibirán beneficios adicionales en el ecosistema del videojuego

Galaxy S25 FE llega con

Juega FC 26 completamente gratis con este truco de EA Sports

Los jugadores de PlayStation, Xbox y PC tuvieron distintas formas de probar EA Sports FC 26 antes de su lanzamiento oficial

Juega FC 26 completamente gratis

Amazon Prime da hasta un 55% de descuentos para sus miembros en Colombia

Los Prime Big Deal Days traerán rebajas exclusivas en tecnología, moda y otros productos, con envíos internacionales gratuitos y pagos flexibles

Amazon Prime da hasta un

Magis TV descargar en TV Samsung, lo más buscado y lo más peligroso

Uno de los aspectos más preocupantes reside en la solicitud de permisos críticos que la plataforma exige al momento de la instalación en dispositivos con sistema operativo Android

Magis TV descargar en TV

Yape Gaming, la nueva función de la app para hacer recargas en videojuegos: así puedes usarla

Desde su implementación, cerca de 3 millones de usuarios en Perú han realizado compras de este tipo a través de la app

Yape Gaming, la nueva función
ÚLTIMAS NOTICIAS
El PJ bonaerense debe renovar

El PJ bonaerense debe renovar autoridades y el cristinismo empuja la continuidad de Máximo Kirchner

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron más de una hora en atenderla y filmó a dos policías mientras se peinaban

Nathy Peluso deslumbró en la Semana de la Moda de París: así fueron sus looks

Luis Caputo podría quedarse en Estados Unidos al menos hasta la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

El crédito al sector privado cayó en septiembre y cortó una racha de 17 meses de crecimiento

INFOBAE AMÉRICA
Masacre en Birmania: al menos

Masacre en Birmania: al menos 40 muertos y 80 heridos por un ataque de la junta militar contra un festival religioso

Ataque a la caravana presidencial en Ecuador: el Gobierno denunció un intento de asesinato contra Daniel Noboa

Cuatro momias andinas milenarias muestran su verdadero rostro gracias a una impactante reconstrucción digital

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

TELESHOW
Valeria Mazza vivió un momento

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas

Rulo Schijman lanzó una irónica frase sobre Gabriela Sari: “Ella siempre tuvo muy buen gusto”

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición