ChatGPT y Spotify hacen historia: se unen para escuchar música gratis

Usuarios Free y Premium de Spotify ya pueden conectar su cuenta con ChatGPT. (Fotocomposición: Infobae)

Tanto los usuarios gratuitos como los premium de Spotify ahora pueden vincular su cuenta con ChatGPT para aprovechar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Esta integración permite que ChatGPT cree listas de reproducción personalizadas, sugiera podcasts y ofrezca recomendaciones basadas en tu estado de ánimo, intereses o temas específicos.

Además, durante la conversación, puedes solicitar sugerencias sobre cualquier tema y Spotify mostrará selecciones adaptadas a tus preferencias de forma sencilla y directa.

Los usuarios pueden solicitarle de forma conversacional solicitudes a la IA. (Spotify)

“Los usuarios gratuitos podrán acceder al catálogo de listas de reproducción de Spotify ya disponibles en la app, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Los usuarios premium pueden ir un paso más allá y permitir que Spotify convierta sus indicaciones más elaboradas en una selección de canciones nueva y totalmente personalizada”, explica Spotify.

Esta integración ya está disponible en inglés en 145 países para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro que hayan iniciado sesión, tanto en la web como en dispositivos móviles (iOS y Android).

Cómo vincular mi cuenta de ChatGPT con Spotify

Para vincular la cuenta de ChatGPT con la de Spotify, se deben seguir estos pasos:

Inicia una conversación en ChatGPT y menciona Spotify en la solicitud. La primera vez que lo hagas, se te pedirá que conectes tu cuenta de Spotify. Desde ahí, simplemente pide canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en tu chat y usará el contexto relevante para completar la tarea. También puedes pedir recomendaciones basadas en un estado de ánimo, un tema o un tópico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas sin problemas durante la conversación. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación Spotify, lo que le permitirá escuchar y mirar directamente desde allí.

La integración con ChatGPT es opcional y el usuario mantiene el control. REUTERS/Dado Ruvic

"Para obtener mejores resultados, agrega detalles como género, ambiente o artista para la música, o un tema, presentador o invitado para los podcasts“, recomienda Spotify.

La conexión entre Spotify y ChatGPT es completamente opcional y el usuario conserva el control en todo momento, siendo posible habilitar o deshabilitar la vinculación cuando lo desee.

Spotify no comparte música, podcast ni ningún tipo de contenido de audio o video con OpenAI para su uso en procesos de entrenamiento.

Es necesario que el usuario vincule sus cuentas para utilizar esta función. (Spotify)

Para qué sirve esta integración de ChatGPT y Spotify

La integración de ChatGPT con Spotify está diseñada para ofrecer una experiencia musical y de descubrimiento de contenido mucho más personalizada.

Al conectar ambas plataformas, los usuarios pueden aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de ChatGPT para interactuar de manera natural y obtener recomendaciones adaptadas a sus gustos e intereses.

Esta integración permite, por ejemplo, que los usuarios soliciten la creación de listas de reproducción personalizadas a partir de cualquier criterio que deseen. Si una persona pide “una playlist para trabajar concentrado” o “música para animar una fiesta”, ChatGPT selecciona canciones acordes y envía la lista directamente a Spotify, lista para escuchar.

Del mismo modo, se pueden solicitar listas temáticas, como “música relajante para dormir” o “clásicos del rock de los 80”, obteniendo resultados adaptados.

La IA también puede proporcionar recomendaciones de podcast. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de música, la función se extiende a la recomendación de podcast. Por ejemplo, si un usuario pide “podcast sobre desarrollo personal” o “episodios informativos de tecnología”, ChatGPT puede identificar opciones relevantes y presentarlas de manera rápida y clara en la aplicación.

Otra ventaja clave es la posibilidad de pedir sugerencias según el estado de ánimo o el contexto: por ejemplo, “recomiéndame canciones para un día lluvioso” o “¿qué escuchar para hacer ejercicio?”.

“Es pronto, así que, aunque todavía no podamos atender todas las solicitudes, seguiremos desarrollando, perfeccionando y mejorando la experiencia en las próximas semanas y meses”, agrega la plataforma streaming.

Si el usuario desea deshabilitar esta integración, solo debe dirigirse a los ajustes de la aplicación móvil de ChatGPT y desactivar la vinculación con Spotify.