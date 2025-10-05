Tecno

Paso a paso para diseñar tu versión personalizada de IA en Gemini de forma gratuita

Puedes crear desde un tutor virtual hasta un asesor en redacción, todo ajustado a tus requisitos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Primero, elige un nombre descriptivo
Primero, elige un nombre descriptivo y único para tu Gem, como “Experto en redacción SEO”. REUTERS/Dado Ruvic

Diseñar una versión personalizada de inteligencia artificial en Gemini ahora es una opción accesible y sencilla para cualquier usuario con cuenta de Google. Los llamados ‘Gems’ permiten adaptar la respuesta y el comportamiento del asistente a necesidades concretas, tareas específicas o temáticas particulares.

Puedes crear desde un tutor virtual hasta un asesor en redacción, todo ajustado a tus requisitos. Este proceso, que antes era exclusivo de usuarios de pago, ahora también está disponible de forma gratuita, aunque con ciertas limitaciones en los modelos más avanzados.

Cómo crear tu Gem en Gemini: todos los pasos para personalizar tu IA

Para comenzar, abre el menú lateral de la web o la aplicación móvil de Gemini y selecciona la opción “Descubrir Gems”. Allí verás “+Nueva Gem”, que lleva a la pantalla de configuración. El proceso de creación se basa en tres campos fundamentales: nombre, instrucciones y, si corresponde, base de conocimientos.

Los ‘Gems’ permiten adaptar la
Los ‘Gems’ permiten adaptar la respuesta y el comportamiento del asistente a necesidades concretas. GOOGLE

Primero, elige un nombre descriptivo y único para tu Gem, como “Experto en redacción SEO”, para identificarlo fácilmente. Luego, redacta las instrucciones detalladas explicando el rol, el tono y las reglas que debes seguir tu IA.

Es fundamental dejar claro cuál es su función. Tienes que especificar cuál es la tarea principal del Gem y las normas que debe seguir. Además, puedes definir estilo de respuesta y estructura, por ejemplo, “siempre empieza con un resumen y luego una lista de puntos”.

La plataforma Gemini permite añadir una base de conocimientos extra mediante archivos cargados desde Google Drive o tu dispositivo. Estos documentos tendrán prioridad sobre el conocimiento general al responder consultas. Si le haces preguntas que pueden responderse con ellos lo utilizará; pero si el Gem no encuentra la respuesta en su contenido, entonces sí recurrirá a los conocimientos generales de Gemini.

Gemini permite añadir una base
Gemini permite añadir una base de conocimientos extra mediante archivos cargados desde Google Drive o tu dispositivo. GOOGLE

Consejos para configurar instrucciones y afinar tu Gem

Al escribir las instrucciones, aborda estos tres elementos:

  • Personalidad: Define el carácter, el lenguaje y el rol del Gem. Por ejemplo: “Actúa como profesor universitario riguroso y amable”.
  • Objetivo y reglas: Especifica tareas concretas y temas a evitar, como “Nunca hables de temas que no sean de ortografía”.
  • Formato: Si quieres un esquema de respuesta determinado, indícalo, por ejemplo: “Resume primero, luego explica en puntos”.

Si necesita ayuda para redactar estas normas, puede emplear el propio Gemini introduciendo una frase breve y usando la herramienta “Usa Gemini para reescribir las instrucciones”.

Gemini permite resumir textos extensos
Gemini permite resumir textos extensos en versiones más breves y comprensibles. GOOGLE

Fase de vista previa y prueba de tu Gem personalizada

Una vez definido nombre, instrucciones y conocimientos, utilice la función de Vista previa para comprobar cómo responde su Gem personalizado ante distintas consultas. Puedes modificar instrucciones y probar de nuevo tantas veces como necesites hasta obtener el resultado deseado.

Cuando estés satisfecho, solo haz clic en “Guardar” para agregarlo a tu catálogo de Gems y comenzar a utilizarlo en tus tareas diarias. Así, gracias a esta función, la inteligencia artificial se adapta aún más a tus objetivos, de manera gratuita y sin complicaciones.

Google ofrece tres tipos de
Google ofrece tres tipos de planes para usa Gemini. (Computer Hoy)

Cómo sacar el máximo provecho de Gemini en su versión gratuita

Para aprovechar al máximo Gemini en su versión gratuita, es fundamental conocer sus principales funcionalidades. Esta herramienta de inteligencia artificial permite generar textos, resumir información y responder preguntas sobre una amplia variedad de temas. Para obtener mejores resultados, conviene formular preguntas concretas y dar contextos claros sobre lo que se necesita.

Además, Gemini puede ser útil para tareas académicas, laborales o cotidianas, como redactar correos electrónicos, preparar presentaciones o buscar explicaciones sencillas de conceptos complejos. Es recomendable experimentar con diferentes tipos de solicitudes para entender el alcance de la versión gratuita y descubrir cómo adaptarla a distintas necesidades.

Aunque existen funciones avanzadas en la versión de pago, la gratuita ofrece suficientes recursos para incrementar la productividad y agilizar tareas diarias.

Temas Relacionados

GeminiIAGems de GeminiGemLo último en tecnología

Últimas Noticias

Herramienta de IA es capaz de detectar pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia

La tecnología fue validada en un estudio observacional con niños diagnosticados con displasia cortical y epilepsia focal, y demostró una notable capacidad de detección

Herramienta de IA es capaz

Index IA LATAM 2025: qué países lideran y por qué te afecta en tu día a día

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) clasifica a los países en tres categorías: pioneros, adoptantes y exploradores

Index IA LATAM 2025: qué

Cuatro prefijos que indican que una llamada perdida es una estafa y no debes devolverla

Autoridades advierten sobre un aumento de fraudes telefónicos con códigos de países como Albania y Ghana, donde esta inofensiva acción puede generar cargos elevados y exponer datos privados a ciberdelincuentes

Cuatro prefijos que indican que

Espectáculo pirotécnico con drones en China terminó con una lluvia de fuego

Un show tecnológico culminó en tragedia cuando decenas de dispositivos aéreos fallaron y provocaron pánico entre los asistentes, una emergencia que reaviva el debate sobre la seguridad en eventos masivos

Espectáculo pirotécnico con drones en

ChatGPT en español: cómo configurarlo y mejorar las respuestas en tu idioma

Adaptar la inteligencia artificial de OpenAI facilita aprovechar todo su potencial en procesos educativos, laborales y creativos, que se debe complementar con solicitudes claras para lograr explicaciones precisas

ChatGPT en español: cómo configurarlo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa advirtió que les

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

TELESHOW
La Joaqui le dedicó un

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro