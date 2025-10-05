Moto voladora a 200 km/h: el invento que lleva la adrenalina de los deportes extremos al futuro

Es un desarrollo que hace pocas décadas solo era parte de la ciencia ficción. (Tomado de YouTube/Volonaut)

El futuro de los deportes extremos parece haber encontrado un nuevo horizonte con la llegada de la Volonaut Airbike, una moto voladora capaz de alcanzar 200 km/h y que, según sus creadores, representa la materialización de un sueño inspirado en la ciencia ficción.

Este vehículo, desarrollado por la start-up polaca Volonaut, ha generado un notable interés internacional por su semejanza con las icónicas Speeder Bikes del universo Star Wars.

Cómo está diseñada esta moto voladora inspirada en Star Wars

El diseño de la Airbike responde a una visión futurista que combina tecnología avanzada y una estética compacta. Concebida para transportar a una sola persona, la aeronave utiliza un sistema de propulsión a chorro que le permite desplazarse a velocidades de hasta 200 km/h (124 mph).

Se han visto varios videos sobre cómo opera este dispositivo aéreo. (Foto: Volonout)

La estructura, fabricada con materiales de fibra de carbono y mediante impresión 3D, resulta siete veces más liviana que una motocicleta convencional, lo que facilita su maniobrabilidad y eficiencia.

El inventor y empresario Tomasz Patan, responsable del proyecto, explicó a Robb Report que la motivación detrás de la Airbike surgió de una obsesión personal con la ciencia ficción.

“Es la realización de un sueño que parecía imposible. Lo que ves en el video es 100% real. No hay efectos ni inteligencia artificial”, declaró Patan al medio tras la difusión de un video promocional grabado en escenarios naturales como desiertos y bosques.

Por qué es posible que la moto ande por el aire

Uno de los elementos técnicos más destacados del vehículo es su sistema de estabilización patentado, que, asistido por una computadora de vuelo, permite mantener el vuelo estacionario de forma automática y facilita el control para el piloto.

Permite mayor control sobre el trayecto. (Foto: Volonaut)

La posición de conducción, que ofrece una vista general de 360 grados sin obstáculos, contribuye a que el usuario experimente una sensación de libertad total y una integración inmediata con la máquina.

El lanzamiento del video promocional, realizado el 4 de mayo —fecha emblemática para los seguidores de Star Wars—, incluyó imágenes del Airbike surcando cañones, deteniéndose en pleno vuelo y ejecutando maniobras que hasta ahora solo se habían visto en el cine.

Este guiño a la cultura popular subraya la intención de la empresa de conectar con los entusiastas de la aventura y la innovación tecnológica.

Qué sigue para que este dispositivo sea accesible

Aunque la Airbike todavía no cuenta con homologación para un uso comercial masivo y su operación se limita a demostraciones controladas, la aeronave plantea interrogantes sobre su potencial en el ámbito de los deportes de acción.

Su diseño permite que no toque el piso durante el trayecto. (Foto: Volonaut)

La ausencia de hélices giratorias y su tamaño compacto le permiten desplazarse con facilidad por espacios reducidos, lo que amplía las posibilidades de uso en espacios naturales diversos.

La visión de Volonaut apunta a integrar esta tecnología en el universo outdoor, con recorridos aéreos sobre lagos helados, dunas y cordilleras, abriendo así una nueva categoría de experiencias extremas en el aire. Con la Airbike, los riders podrían dejar de limitarse a dominar olas, nieve o montaña, para conquistar el cielo.

Cuáles desafíos enfrenta este dispositivo aéreo

El principal obstáculo para la adopción de la Airbike en deportes de acción radica en la falta de homologación y regulaciones específicas para vehículos voladores personales. Actualmente, la Airbike solo opera bajo condiciones controladas y no está autorizada para un uso recreativo generalizado.

Faltan varias pruebas para que se expanda su uso. (Foto: Volonaut)

La legislación aeronáutica en Europa y el resto del mundo aún no contempla la circulación extendida de motos voladoras, lo que retrasa su llegada a los circuitos deportivos y a los usuarios particulares.

Asimismo, el desarrollo de infraestructuras y protocolos de seguridad adaptados a este tipo de aeronaves representa otro reto crucial. Además, el costo de fabricación, la capacitación de pilotos y la necesidad de espacios aéreos delimitados condicionan el futuro inmediato del proyecto.

Es necesario colaborar con autoridades regulatorias y expertos en deportes extremos para garantizar que la Airbike pueda operar de forma segura en eventos, demostraciones y, eventualmente, nuevas modalidades competitivas, abriendo un campo inexplorado en las actividades al aire libre.