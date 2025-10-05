Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 553.97B de unidades creadas.

Costo de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 4589.49 dólares, es decir, que la criptomoneda registró un cambio de 2.17% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de -0.02% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Este es el precio de la criptomoneda bitcoin este 5 de octubre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el precio de

El sube y baja de tether: cuál es su precio este 5 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

El sube y baja de

Ver los partidos del Mundial Sub-20 2025: cómo hacerlo sin usar Magis TV

Las plataformas que no poseen los derechos de transmisión pueden exponer a los usuarios a fraudes y robo de información personal

Ver los partidos del Mundial

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en Colombia: la lista
ÚLTIMAS NOTICIAS
En el cierre de la

En el cierre de la Peregrinación a Luján, García Cuerva dijo que, hay muchos hermanos a los que le pesa “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”

Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y otras cuatro provincias: cuándo mejorará el clima

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
A tres semanas del balotaje

A tres semanas del balotaje en Bolivia, crece la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país

La civilización que revolucionó los Andes y transformó la Amazonía en Ecuador: Mayo Chinchipe‑Marañón

El disparo que cambió la historia: así comenzó la Primera Guerra Mundial en Sarajevo

“Rompemos las leyes pero hacemos milagros”: después de “El mago del Kremlin”, Giuliano Da Empoli desmenuza la alianza entre política y tecnología

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

TELESHOW
Patricia Sosa, de liderar la

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján y agradecer a la virgen por su hija Sarah