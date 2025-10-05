Glosario de tecnología: qué significa ¿Qué es la comunicación M2M y cuáles son sus aplicaciones en la industria vending?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es ¿Qué es la comunicación M2M y cuáles son sus aplicaciones en la industria vending?

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

La comunicación M2M se refiere a la comunicación entre máquinas y se está convirtiendo en una parte integral de muchos sistemas industriales y de consumo.

A menudo se utiliza para referirse a la comunicación entre dispositivos electrónicos, como por ejemplo sensores, dispositivos de control y actuadores. Además, es importante saber que la comunicación M2M puede ser local o remota y puede unidireccional o bidireccional.

La comunicación M2M está siendo impulsada por el aumento de la demanda de dispositivos conectados y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Y es que según Gartner, en 2020 habrá 26 mil millones de dispositivos conectados y la comunicación M2M será esencial para que funcionen.

Este tipo de comunicación se está utilizando cada vez más en aplicaciones industriales, como la automatización de fábricas, el control de la energía, la industria del vending y el monitoreo de la infraestructura. También se está utilizando cada vez más en el hogar, con dispositivos como termostatos y sensores de humedad que se comunican entre sí para optimizar el consumo de energía.

¿Cuál es la relación entre la comunicación M2M y la telemetría?

La telemetría es el proceso de recopilar y transmitir datos a través de una red, generalmente de forma remota. Esto permite que los dispositivos se comuniquen entre sí y con el mundo exterior, lo que nos ofrece una gran cantidad de información sobre el funcionamiento de nuestros equipos y sistemas.

En este sentido, la comunicación M2M es esencial para la telemetría, ya que es la forma en que los dispositivos intercambian datos entre sí. De hecho, podríamos hablar de telemetría M2M. Por ejemplo, si queremos monitorizar el consumo de energía de un edificio, necesitaremos contar con una red de sensores y medidores que se comuniquen entre sí y con una central de telemetría.

Otro ejemplo claro y actual es su aplicación en la industria de vending, en la que la comunicación M2M se está convirtiendo en esencial a la hora de recopilar y transmitir los datos necesarios para un correcto funcionamiento.

¿Es la telemetría el futuro de las máquinas de vending?

La tecnología avanza y los vendedores automáticos están cambiando rápidamente para mantenerse a la par. A medida que aumenta la demanda de productos frescos y de alta calidad, la industria de vending debe adaptarse para satisfacer estas nuevas expectativas.

Las máquinas de vending del futuro probablemente se beneficiarán mucho más de la telemetría, que les permitirá monitorear y analizar el comportamiento de los clientes. Y digo mucho más, porque el uso de la telemetría ya es una realidad en la industria.

Además, todo esto les permitirá ofrecer productos más relevantes y personalizados, así como mejorar la eficiencia operativa. También se espera que la máquinas de vending sean cada vez más inteligentes y se conecten entre sí para formar una red de datos. Lo que hará posible que los operadores tengan una visión más completa de su negocio y tomen decisiones mejor informadas.

En busca de especialistas de telemetría M2M para la industria del vending

En cualquier caso todo esto requiere una red de comunicaciones adecuada. Las redes celulares tradicionales no siempre son la mejor opción, ya que pueden no tener la capacidad o el alcance necesarios. En su lugar, muchas aplicaciones M2M utilizan redes inalámbricas dedicadas, como por ejemplo caslab, una empresa especializada cuyos sistemas de telemetría están conectados a la plataforma de cliente que proveen para cada cliente y según sus necesidades. Por si fuera poco, te permiten gestionar la telemetría en la nube, comprobar el estado de las instalaciones, gestionar los precios, los planogramas y los dispositivos de forma remota. Y todo ello, como dice su eslogan: caslab, make it simple, de la manera más sencilla posible.

Por último, la seguridad es otro aspecto importante de la comunicación M2M. Los dispositivos conectados pueden ser objetivos atractivos para los hackers, ya que pueden proporcionar acceso a sistemas críticos. Por lo tanto, es importante asegurar las comunicaciones M2M con cifrado y autenticación adecuados.

En conclusión, la comunicación M2M está transformando la forma en que funcionan muchos sistemas, desde la automatización industrial hasta el control del hogar. Con una red de comunicaciones adecuada y un buen diseño de seguridad, la comunicación M2M puede simplificar y mejorar la eficiencia de muchos procesos, entre los que destaca la industria del vending.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diversos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.