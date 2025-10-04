Tecno

Qué es el punto naranja o verde que sale en la parte de arriba de un iPhone o Android

En el iPhone, estos indicadores se muestran en la Isla Dinámica o en la barra de estado: el punto naranja señala que una app está usando el micrófono y el verde que se está utilizando la cámara

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

En iPhone, estos puntos aparecen
En iPhone, estos puntos aparecen en la isla dinámica o en la barra de estado. (Apple)

Si tienes un iPhone o un Android reciente, especialmente de la marca Samsung, es probable que hayas visto un punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla y te hayas preguntado su significado.

En iPhone, estos puntos aparecen en la isla dinámica o en la barra de estado: el naranja indica que alguna app utiliza el micrófono y el verde, que se está usando la cámara.

En los Samsung, el punto verde cumple la función de avisarte cuando una aplicación accede en tiempo real a la cámara o al micrófono, mostrándose en la parte superior del panel de notificaciones. Si lo tocas, puedes saber qué aplicación está empleando estos permisos en ese momento.

En los dispositivos Samsung, esta función no puede desactivarse, ya que está pensada para mantener informado al usuario sobre el uso del micrófono y la cámara en cualquier instante.

Samsung aclara que los usuarios
Samsung aclara que los usuarios no pueden desactivar la opción del punto verde. (Samsung)

Qué es la isla dinámica en iPhone

La Isla Dinámica del iPhone es una función que transforma el área superior de la pantalla, donde se ubican la cámara frontal y los sensores de Face ID, en un espacio interactivo que se adapta a la actividad del dispositivo.

Esta característica, introducida en el iPhone 14 Pro y extendida a otros modelos posteriores, permite que la zona cambie de forma y tamaño para mostrar información útil sin interrumpir lo que el usuario está haciendo.

Entre sus usos más comunes están las notificaciones de llamadas, la reproducción de música, los temporizadores, las direcciones en Mapas, las alertas de carga de batería o la confirmación de AirDrop.

La Isla Dinámica del iPhone
La Isla Dinámica del iPhone convierte la parte superior de la pantalla, donde están la cámara y los sensores, en un espacio interactivo que se ajusta a la actividad del dispositivo. REUTERS/Kent J. Edwards

Incluso puede dividirse para mostrar dos actividades al mismo tiempo. De esta manera, lo que antes era un simple recorte en la pantalla se convierte en un centro dinámico de notificaciones y controles rápidos que mejora la experiencia de uso.

Esta es la lista completa de modelos compatibles con la isla dinámica:

  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
a isla dinámica está presente
a isla dinámica está presente desde el iPhone 14 Pro y modelos posteriores. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cómo quitarle los permisos a una aplicación

Para revocar los permisos de una aplicación para acceder al micrófono o la cámara, ya sea en iPhone o Android, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

En iPhone:

  1. Abrir la Configuración del iPhone.
  2. Desplazarse hacia abajo y seleccionar Privacidad.
  3. Tocar ‘Micrófono’ o ‘Cámara’, dependiendo de cuál se quiera modificar.
  4. Se visualizará una lista de las aplicaciones que han solicitado acceso a esas funciones. Desactivar el interruptor junto a la aplicación de la que se desea revocar el acceso.

En Android:

  1. Abrir los Ajustes del dispositivo.
  2. Tocar Aplicaciones o Aplicaciones y notificaciones (el nombre puede variar según el modelo).
  3. Seleccionar Permisos de aplicaciones o Permisos.
  4. Elegir ‘Cámara’ o ‘Micrófono’ según lo que se quiera cambiar.
  5. Aparecerá una lista de aplicaciones que tienen acceso a esos permisos. Desactivar el acceso para las aplicaciones que desees.
Muchas aplicaciones piden acceso a
Muchas aplicaciones piden acceso a cámara, micrófono, ubicación o contactos, aunque en realidad no siempre lo necesitan para funcionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve quitarle los permisos a una aplicación

Quitarle los permisos a una aplicación en un celular sirve para proteger la privacidad, optimizar el rendimiento y mantener un mayor control sobre la información personal.

Muchas apps solicitan acceso a la cámara, micrófono, ubicación, contactos o fotos, pero en muchos casos no es necesario para su funcionamiento.

Al retirar estos permisos, se reduce el riesgo de que recopilen datos sensibles sin consentimiento, lo que ayuda a prevenir fugas de información o posibles fraudes.

Además, limitar permisos evita que la app consuma recursos en segundo plano, lo que puede mejorar la duración de la batería y el uso de la memoria.

