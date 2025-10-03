Por qué Elon Musk le pide a sus seguidores que cancelen su suscripción a Netflix

La campaña 'anti Netflix' de Musk se viralizó rápidamente en su red social X. (Reuters)

Elon Musk ha generado una nueva polémica al anunciar que canceló su suscripción a Netflix y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. El empresario argumentó que la plataforma de streaming promueve contenido pro-transgénero dirigido a niños y mantiene lo que él denomina una “agenda woke”, lo que ha intensificado el debate sobre la representación de la diversidad de género en los medios y la polarización cultural en torno a estos temas.

La decisión de Musk se hizo pública cuando replicó en la red social X (antes Twitter) un mensaje de Matt Van Swol, quien se identificó como ex científico nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos. Van Swol había compartido una captura de pantalla del proceso de cancelación de Netflix, acompañada de la acusación de que la plataforma empleaba a personas que celebraban la muerte de figuras conservadoras y producía contenido con mensajes pro-trans para niños. Musk respondió con un escueto “Lo mismo”, confirmando que él también había cancelado su suscripción.

Entre los contenidos señalados por Musk y sus seguidores destaca la serie animada Dead End: Paranormal Park, creada por el ilustrador británico Hamish Steele. Esta producción, reconocida por su representación de personajes LGBT y galardonada con premios como el British Animation Award y el GLAAD Media Award, incluía un protagonista transgénero y fue cancelada por Netflix a inicios de 2023.

Las acciones de Netflix cayeron en los últimos días a raíz de la campaña de Musk. (Reuters)

Musk criticó abiertamente la serie al comentar que “esto no está bien” en respuesta a publicaciones que denunciaban la presencia de mensajes pro-transgénero en programas infantiles. Además, el empresario extendió sus críticas a otras series como The Baby-Sitters Club, cancelada tras dos temporadas en 2022, y a un episodio de CoComelon Lane de 2023, donde un niño se prueba un tutú y una tiara, calificando la escena como “muy inapropiada para un programa infantil”.

La reacción de Musk se viralizó rápidamente. Su mensaje en X acumuló más de 11 millones de visualizaciones y miles de comentarios, muchos de los cuales apoyaban el llamado a cancelar Netflix y compartían capturas de pantalla del proceso de baja. Otros usuarios, sin embargo, cuestionaron la veracidad de algunas acusaciones, como la supuesta celebración de la muerte del activista conservador Charlie Kirk por parte de Hamish Steele, para la cual no existe evidencia en las redes sociales del creador.

Diversidad de género, “agenda woke” y presión política

El contexto de esta polémica se enmarca en un clima de creciente presión política y social sobre las empresas de entretenimiento en Estados Unidos. Figuras conservadoras y miembros del Partido Republicano han intensificado sus críticas a la diversidad y representación en los medios, acusando a plataformas como Netflix de impulsar una “ideología de género demócrata woke”.

Elon Musk. (Reuters)

La administración Trump declaró ilegales los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y prohibió la atención médica de afirmación de género para menores. Representantes como Marjorie Taylor Greene han sumado sus voces a la campaña de presión, mientras que organismos como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) han instado a las compañías a eliminar políticas DEI, influyendo incluso en decisiones de otras empresas como Disney.

En respuesta a este entorno, varias compañías han reducido la representación trans en sus contenidos. Disney, por ejemplo, retiró un episodio de Moon Girl and Devil Dinosaur que destacaba a un personaje transgénero. Aunque la FCC tiene una influencia limitada sobre servicios de streaming como Netflix, la presión de figuras públicas y líderes de opinión conservadores, entre ellos Musk, ha tenido un impacto tangible en las estrategias de contenido de estas plataformas.

La ya conocida postura de Musk

No es la primera vez que Musk arremete contra Netflix. En 2022, ya había criticado a la empresa por lo que denominó el “virus woke”, señalando que la orientación hacia temáticas sociales e inclusivas hacía que la plataforma resultara “insoportable”. En ese momento, Netflix atravesaba una disminución en su base de suscriptores, lo que intensificó el debate sobre la dirección de su programación. Musk también ha pedido en ocasiones que la compañía priorice otros géneros de contenido.

Logo de Netflix. (Reuters)

En marzo de 2023, Musk lanzó Xverse, una plataforma de streaming vinculada a X, que combina entretenimiento y contenido digital en un ecosistema interactivo. Este proyecto, aún en desarrollo, podría representar una alternativa a los servicios tradicionales de streaming y refleja el interés del empresario en influir en el sector del entretenimiento digital.

La postura de Musk sobre la diversidad de género en los medios adquiere un matiz personal, ya que es padre de Vivian Jenna Wilson, su hija mayor, quien se identificó públicamente como mujer trans en 2020 y cambió legalmente su nombre y género en 2022. La relación entre ambos se ha caracterizado por el distanciamiento, según declaraciones de la propia Wilson.

El llamado de Musk a cancelar Netflix ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido su apoyo a la iniciativa y han documentado el proceso de baja de la plataforma, lo que evidencia el alcance e impacto de sus declaraciones en el debate público sobre la representación y la diversidad en los medios de comunicación.