Jensen Huang afirma que el boom de los centros de datos disparará la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipó que aumentará la necesidad de electricistas, fontaneros y carpinteros por el auge en la construcción de centros de datos. REUTERS/Kent Nishimura

Jensen Huang, CEO de Nvidia, aseguró que la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros se incrementará de forma notable ante el auge en la construcción de centros de datos.

“Si eres electricista, fontanero o carpintero, vamos a necesitar cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”, declaró Huang a Channel 4 News del Reino Unido.

El directivo señaló que el sector de oficios cualificados en las economías globales experimentará un fuerte crecimiento, al punto de que será necesario duplicar su fuerza laboral cada año.

Destacó que los oficios especializados crecerán tanto que será preciso duplicar su personal cada año. REUTERS/Kent Nishimura

Huang subrayó que muchos de estos empleos no requieren título universitario y mencionó que los salarios pueden superar USD 100.000.

La construcción de un centro de datos de 23.200 metros cuadrados demanda hasta 1.500 trabajadores en obra, y, tras su finalización, se estima que emplea aproximadamente 50 personas de manera permanente para el mantenimiento.

La rápida expansión de la infraestructura tecnológica impulsa nuevas oportunidades para los trabajadores calificados en construcción y mantenimiento.

Qué estudiaría Jensen Huang hoy si tuviera 20 años

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha manifestado que, si fuera estudiante en la actualidad, optaría por las ciencias físicas en lugar del software. “Para el joven Jensen, de 20 años y recién graduado, probablemente habría elegido más las ciencias físicas que las ciencias del software”, afirmó.

Huang indicó que estos puestos no exigen título universitario y los salarios pueden superar USD 100.000. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos junto al Ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos, Huang generó debate con sus declaraciones acerca del futuro de la educación tecnológica.

Explicó que, desde su perspectiva, ya no es imprescindible que las nuevas generaciones aprendan a programar. Según señaló, en Nvidia se esfuerzan por desarrollar tecnología que permita programar sin conocimientos previos en informática.

“Durante años, todos quienes han estado aquí han resaltado la importancia de que los jóvenes se formen en informática y aprendan a programar. Pero hoy día, la realidad es prácticamente la opuesta: nuestra tarea es desarrollar la tecnología de tal manera que la programación no sea una necesidad”, afirmó Huang.

El directivo sostiene que los avances en inteligencia artificial han eliminado las barreras tecnológicas tradicionales.

Huang ha señalado que, si pudiera elegir hoy, estudiaría ciencias físicas en vez de software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahora, cualquier persona en el mundo puede programar. Esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial. Por primera vez, hemos eliminado las barreras tecnológicas”, señaló. El planteamiento de Huang anticipa un cambio radical en el perfil de habilidades requeridas en el futuro.

Cuáles serán los primeros empleos reemplazados por la IA

Elon Musk afirmó que las primeras profesiones que la inteligencia artificial sustituirá serán la medicina y el derecho.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Musk escribió: “La IA pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen (y, eventualmente, a todos los humanos en casi todo)”.

Elon Musk aseguró que la IA reemplazará primero a médicos y abogados. (X: elonmusk)

El empresario agregó que los humanos podrían desempeñar el papel de “respaldo biológico de la inteligencia”, al ser “menos frágiles que el silicio” y, quizá, también funcionar como una fuente de voluntad.

El comentario de Musk se produjo como respuesta a una publicación de Bindu Reddy, CEO de una compañía de inteligencia artificial, quien señaló que un médico basado en IA, con acceso a todos los informes de laboratorio, podría diagnosticar y sugerir tratamientos de manera más eficaz que muchos profesionales humanos.

Reddy subrayó que esta situación también puede aplicarse al ámbito legal, ya que la IA tiene el potencial de desempeñarse mejor en numerosas profesiones basadas en el conocimiento.

Musk opinó esto tras responder a Bindu Reddy, quien afirmó que una IA, con acceso a informes de laboratorio, puede diagnosticar y sugerir tratamientos mejor que algunos médicos. Patrick Pleul/Pool via REUTERS//File Photo

Reddy acompañó su mensaje con una imagen de un artículo de The New York Times titulado: “Los chatbots de IA vencieron a los médicos en el diagnóstico de enfermedades”.

Las reacciones a este intercambio fueron diversas, con comentarios como: “¡Esto es aterrador e intrigante al mismo tiempo!” y “Bien. Porque algunos médicos no hacen el diagnóstico. Y los abogados son una estafa”.