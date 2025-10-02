Tecno

El acceso a tecnologías digitales reduce el aislamiento y facilita la atención médica en adultos mayores

Innovaciones como sensores biométricos y terapias virtuales están revolucionando la salud y el bienestar de los mayores, proporcionando soluciones para el aislamiento y el monitoreo remoto

Santiago Neira

Santiago Neira

Inteligencia artificial y realidad virtual:
Inteligencia artificial y realidad virtual: claves del bienestar en la vejez conectada - (Imagen ilustrativa Infobae)

El envejecimiento demográfico avanza de manera sostenida a nivel mundial y las tecnologías digitales se han convertido en aliadas clave para abordar los desafíos y oportunidades asociados a este fenómeno.

De acuerdo con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, para el año 2050 se espera que la población mundial de personas mayores de 65 años alcance los 1.500 millones, el doble que en 2020. En las Américas, la tendencia refleja este crecimiento, con estimaciones que sitúan a los mayores de 65 años como una proporción significativa de la población en países como Estados Unidos y Brasil.

Ante este escenario, la publicación “El papel de las tecnologías digitales en el envejecimiento y la salud”, elaborada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), analizó el impacto de los avances tecnológicos en la vida de las personas mayores.

Programas de formación digital, conectividad
Programas de formación digital, conectividad asequible y herramientas adaptadas transforman la experiencia de envejecer, permitiendo integración, autonomía y participación en entornos urbanos y rurales - VisualesIA

La UIT, como organismo especializado de las Naciones Unidas en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), impulsa la estandarización y difusión de políticas para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales en favor del envejecimiento saludable.

En qué favorecen las tecnologías a los adultos mayores

En el documento se destaca que las TIC pueden favorecer la autonomía y la vida independiente de las personas mayores. Un informe reciente de la UIT, “Ageing in a digital world - from vulnerable to valuable”, señala que la tecnología puede ayudar a superar limitaciones propias del envejecimiento y a fortalecer el rol activo de los mayores en la sociedad.

Los expertos señalan que “las TIC pueden desempeñar un papel fundamental para que las personas mayores superen las limitaciones relacionadas con la edad”, brindando la posibilidad de mantenerse conectadas, acceder a servicios y participar en actividades comunitarias.

Las cifras sobre consumo subrayan la importancia económica de este grupo etario. Se estima que los estadounidenses mayores de 50 años gastaron más de 7,6 billones de dólares en 2018 y ese monto podría superar los 27,5 billones para 2050.

El creciente poder económico y
El creciente poder económico y la demanda de la población mayor están estimulando el diseño de tecnologías accesibles, que buscan cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida - (Imagen ilustrativa Infobae)

En América Latina y el Caribe, las personas mayores de 60 años serán responsables de casi el 30% del crecimiento total del consumo en las ciudades. Este impacto convierte el envejecimiento poblacional en una oportunidad también para el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos.

La inclusión digital se ha transformado en una prioridad. El acceso, la asequibilidad y la accesibilidad se consideran los pilares para garantizar que las TIC sean herramientas inclusivas. De acuerdo con la UIT, el diseño de productos tecnológicos debe contemplar las necesidades de las personas mayores, eliminando barreras de uso y promoviendo la formación en competencias digitales.

En países como Ecuador y México, existen brechas entre el acceso y el uso efectivo de computadoras por parte de la población mayor, lo que revela la necesidad de políticas que favorezcan la adopción digital en este sector.

Cómo influyó pandemia con la tecnología y los adultos mayores

Durante la pandemia de COVID-19, la capacidad de las personas mayores para usar internet y dispositivos fue clave para mantener el contacto social y acceder a información relevante.

Inteligencia artificial y realidad virtual:
EInteligencia artificial y realidad virtual: claves del bienestar en la vejez conectada(Imagen ilustrativa Infobae)

Las TIC ayudaron a combatir el aislamiento y a obtener atención médica oportuna a distancia. Para promover sociedades inclusivas, la UIT impulsa proyectos dirigidos a mejorar la conectividad y a ofrecer cursos de formación y recursos adaptados, como su programa en línea “Las TIC para tener un mejor envejecimiento en el entorno digital”.

Dispositivos para la salud del adulto mayor

El avance de la inteligencia artificial ha traído herramientas innovadoras en el monitoreo de la salud. Los sistemas basados en IA permiten vigilar patrones y alertar sobre situaciones de riesgo, como las caídas, principal causa de hospitalización por traumatismos en mayores de 65 años.

Además, los dispositivos portátiles con sensores pueden detectar datos biométricos y ofrecer asistencia en tiempo real. La realidad virtual ofrece nuevas opciones para apoyar la salud mental, permitiendo a los usuarios revivir experiencias, socializar y ejercitarse, lo que contribuye al bienestar general.

El desarrollo y la implementación de tecnologías digitales abren un escenario donde las personas mayores pueden alcanzar mayor autonomía, acceder a servicios y mantener su participación social, al tiempo que generan un impacto económico y social relevante.

Temas Relacionados

Adulto mayor Salud Tecnologías

