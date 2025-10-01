Videos manipulados y apps fraudulentas, así operan las estafas digitales que afectan a miles de personas en América Latina

La inteligencia artificial impulsa fraudes digitales y sofisticadas estafas en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceleración digital y la búsqueda de inmediatez en la sociedad generan nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, que utilizan técnicas avanzadas y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para engañar y robar a miles de personas en América Latina.

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de Kaspersky, la evolución de las estafas digitales incluye desde fraudes financieros y plataformas falsas, hasta videos manipulados y suplantación de identidad, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas.

Cuál es el papel de la IA en los fraudes y estafas

El uso de inteligencia artificial ha permitido a los estafadores sofisticar sus métodos. Hoy, logran crear plataformas financieras fraudulentas casi idénticas a las reales, copian aplicaciones de pago legítimas y generan videos personalizados con campañas falsas. Todo esto tiene como objetivo principal robar dinero, identidades e información sensible.

Estafas con IA: Videos manipulados y plataformas falsas desafían la seguridad digital en la región - (Imagen ilustrativa de Infobae)

De acuerdo con Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, las estafas digitales avanzan en múltiples frentes. Entre ellas se encuentran fraudes financieros impulsados por ingeniería social asistida por IA, estafas en compras y marketplaces, malware para robar datos y casos de suplantación de identidad.

El especialista señaló que los ciberdelincuentes “aprovechan ventanas de oportunidades” y, por ejemplo, la llegada de nuevos sistemas de pago representa un escenario propicio para explotar el desconocimiento de los usuarios.

Las consecuencias de estos delitos van más allá de lo económico. Las víctimas sufren pérdidas importantes, ven comprometidos sus datos personales y financieros, y a menudo su información termina a la venta en la dark web.

El proceso de recuperar la identidad digital puede ser largo y complejo, afectando la reputación y generando una sensación constante de vulnerabilidad. La confianza en las plataformas digitales y sistemas financieros se ve comprometida, debilitando la credibilidad del ecosistema tecnológico.

El caso del falso George Clooney: cómo funciona el fraude sentimental con IA

Del falso George Clooney a la suplantación de identidad: Así evolucionan los fraudes digitales con IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo que pone de relieve la capacidad de manipulación de los ciberdelincuentes es el caso del “falso George Clooney”. Una mujer fue convencida, a través de videos generados por inteligencia artificial y campañas de ingeniería social, para transferir cerca de 15.000 dólares. Los atacantes utilizaron videos donde el supuesto actor agradecía, prometía devolver el dinero e incluso enviaba mensajes de afecto directo para reforzar la confianza y el vínculo emocional.

“Los ciberdelincuentes ya no solo atacan sistemas, atacan personas. Utilizan una combinación de ingeniería social y herramientas como videos personalizados generados con IA para ganarse la confianza de sus víctimas, muchas veces a través de vínculos emocionales o sentimentales”, explicó Cuozzo. El objetivo final es que la persona entregue voluntariamente sus recursos más valiosos: datos financieros o acceso a cuentas.

Este tipo de estafas explota emociones, como el miedo, la codicia, la urgencia o incluso el amor, para quebrar el juicio crítico y facilitar el engaño.

Plataformas falsas, videos oficiales manipulados y apps fraudulentas

La manipulación emocional con IA no es el único riesgo. Según el equipo de Kaspersky, crecen los casos de videos falsos donde supuestos funcionarios promueven plataformas de inversión fraudulentas. Estas campañas, virales en redes sociales, buscan que las víctimas transfieran fondos o datos personales mediante técnicas de phishing y enlaces maliciosos.

Ciberdelincuentes usan inteligencia artificial para hackear emociones y vaciar cuentas en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modalidad en aumento es la distribución de aplicaciones falsas de inversión o “SpyLoan”, que solicitan adelantos de dinero o recopilan información sensible, como imágenes faciales, documentos de identidad y datos bancarios. Estos datos terminan a la venta en el mercado negro y pueden facilitar la suplantación de identidad, el acceso a créditos fraudulentos y la extorsión digital.

Detrás de estas estafas existen organizaciones sofisticadas con estructuras jerárquicas, desarrolladores, atención al cliente fraudulenta y hasta campañas de marketing criminal. Las criptomonedas son, muchas veces, el canal para el lavado y transferencia de fondos ilegales, dificultando el rastreo y la recuperación del dinero.

Recomendaciones de seguridad para evitar caer en fraudes digitales

El incremento y la sofisticación de las estafas digitales obliga a tomar medidas de prevención. Los expertos de Kaspersky aconsejaron utilizar contraseñas fuertes y únicas, habilitar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones financieras. Recomiendan además no compartir datos sensibles por teléfono o mensajería y desconfiar de ganancias rápidas o inversiones milagrosas, sobre todo si la oferta llega a través de canales no oficiales o contactos desconocidos.

Estar al tanto del funcionamiento de la ingeniería social, verificar siempre la fuente de los mensajes y buscar confirmación en los canales oficiales resultan acciones clave para evitar ser víctima de fraudes. Frente al avance de la inteligencia artificial y el profesionalismo de las organizaciones criminales, la principal defensa sigue siendo la información y la cautela ante cualquier solicitud sospechosa.