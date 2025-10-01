Tecno

Qué es el Buzón en Vivo de iPhone y cómo usar esta función poco conocida

Disponible desde iOS 17, el Buzón en Vivo devuelve al iPhone la experiencia de los contestadores clásicos, pero con inteligencia integrada

Conoce qué hace la función Buzón en Vivo para iPhone.

Apple ha incorporado en iOS una función pensada para quienes prefieren tener más control sobre sus llamadas. Se trata del Buzón en Vivo, una herramienta que transcribe en tiempo real los mensajes que llegan al contestador, permitiendo decidir en ese mismo momento si atender o no. Aunque no es una novedad absoluta, muchos usuarios todavía desconocen cómo funciona o cómo configurarla.

La función está disponible desde iOS 17 y no requiere tener la última actualización del sistema para activarse. Sin embargo, su uso puede variar dependiendo de la operadora telefónica, ya que no todas mantienen activo el buzón de voz por defecto.

Conocer cómo funciona esta opción puede marcar la diferencia entre perder una llamada importante o responder justo a tiempo. A continuación, los detalles clave para entender y aprovechar el Buzón en Vivo.

¿Qué es el Buzón en Vivo?

El Buzón en Vivo de iPhone permite leer una transcripción instantánea del mensaje que una persona está dejando en el contestador. Mientras alguien habla, el sistema convierte su voz en texto en la pantalla del teléfono.

Lo interesante es que no se trata únicamente de un mensaje grabado para escuchar más tarde, sino que el usuario puede decidir contestar la llamada en ese mismo momento. De esta manera, si el asunto resulta urgente o importante, basta con descolgar sin esperar a que el interlocutor termine de hablar.

Este mecanismo recuerda a los contestadores clásicos que se veían en películas estadounidenses, donde era posible escuchar lo que alguien decía en directo y elegir si se respondía antes de que cortara.

Función Buzón en Vivo de iPhone. (Freepik)

Cómo activar o desactivar el Buzón en Vivo

La configuración del Buzón en Vivo es sencilla y puede hacerse en pocos pasos:

  1. Abrir la aplicación Configuración en el iPhone.
  2. Ir a la sección Teléfono.
  3. Seleccionar Buzón en Vivo.
  4. Activar o desactivar la función según la preferencia del usuario.

Si se opta por mantenerlo activo, cada vez que una llamada vaya al buzón, el sistema mostrará el texto en tiempo real. En caso de no contestar, el mensaje quedará disponible tanto en formato de audio como en transcripción escrita.

Llamadas para iPhone y su función de Buzón en Vivo.

Cuándo resulta útil esta función

El Buzón en Vivo puede resultar especialmente práctico en varios escenarios:

  • Llamadas desconocidas: ayuda a identificar si se trata de una comunicación importante o simplemente de publicidad.
  • Ambientes laborales: ofrece la posibilidad de saber de inmediato si un mensaje requiere respuesta rápida, sin necesidad de interrumpir lo que se está haciendo.
  • Personas con problemas auditivos: la transcripción permite acceder al contenido de la llamada sin necesidad de escuchar el buzón.

No obstante, su utilidad depende en gran medida de los hábitos del usuario. Hay quienes prefieren no usar el buzón de voz en absoluto, mientras que otros lo consideran una herramienta esencial.

Llamadas en iPhone. (foto: Composición/Jose Arana/Pexels)

Limitaciones y consideraciones

Aunque la función está disponible en los iPhone con iOS 17 en adelante, no todas las compañías telefónicas permiten activar el buzón de voz. En algunos casos, este servicio ya no viene habilitado de manera predeterminada o incluso no se encuentra disponible en determinados planes.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la persona que llama puede colgar antes de dejar un mensaje, lo que limita el uso del Buzón en Vivo en esas situaciones. Además, la precisión de la transcripción depende de la claridad de la voz y del ruido ambiente, aunque en la mayoría de los casos ofrece buenos resultados.

