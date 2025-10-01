Problemas con el brillo automático en iPhone: pasos para solucionarlo

Los iPhone con iOS 26 tiene brillo automático.

Quienes han adquirido un iPhone 17 o dispositivos recientes con iOS 26 pueden haber notado un comportamiento inesperado: la pantalla reduce su brillo de manera automática, incluso cuando está configurada al máximo. Este ajuste puede resultar incómodo en situaciones como juegos, videollamadas o al leer, obligando al usuario a volver a subir la luminosidad manualmente.

El cambio no es un fallo del dispositivo, sino parte de una nueva función integrada en el sistema operativo, diseñada por Apple para mejorar la duración de la batería. La compañía ha introducido herramientas que regulan de forma dinámica el consumo de energía, entre ellas la posibilidad de atenuar la pantalla cuando el sistema detecta que se está utilizando un nivel de brillo considerado excesivo.

Aunque la intención es optimizar el rendimiento energético y prolongar la vida útil de la batería, no todos los usuarios reciben bien esta novedad. Para quienes prefieren aprovechar el máximo potencial del dispositivo, Apple ofrece la posibilidad de desactivar estas opciones desde el menú de ajustes.

iOS 26 llegó con nuevas funciones, entre ellas, el ahorro de batería.

Consumo adaptativo: la nueva función de iOS 26

La característica que está detrás de esta reducción de brillo se llama consumo adaptativo. Está disponible en los iPhone 15 Pro y modelos posteriores, todos ellos compatibles con las funciones de Apple Intelligence.

Se encuentra en la ruta Ajustes > Batería > Modo de consumo y aparece activada de forma predeterminada. Según la descripción que ofrece el sistema, esta herramienta permite que el teléfono administre de manera inteligente distintos parámetros para extender la autonomía. Esto incluye la disminución del brillo, la activación automática del modo de bajo consumo y la ralentización de tareas en segundo plano que no sean prioritarias.

El propósito de Apple con esta función es que el usuario pueda tener más horas de uso sin necesidad de recurrir a una carga extra. Sin embargo, quienes prefieran controlar manualmente el rendimiento de la batería pueden deshabilitarla fácilmente.

El brillo automático puede llegar a molestar a los usuarios de iPhone.

Cómo evitar que el brillo cambie solo

Si el usuario prefiere mantener la pantalla siempre en el nivel que ha configurado, existen varias opciones a revisar en los ajustes:

Desactivar el consumo adaptativo: en Ajustes > Batería > Modo de consumo , se puede desmarcar la opción para impedir que el sistema reduzca el brillo de manera automática.

Revisar el brillo automático: en Ajustes > Pantalla y brillo , el iPhone regula la luminosidad según la luz ambiental. Si se desactiva, la pantalla mantendrá el nivel fijado manualmente.

Accesibilidad y contraste: en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño de texto , la opción “Reducir punto blanco” atenúa los colores intensos. Deshabilitarla ayuda a conservar un brillo más alto.

Modo de bajo consumo: cuando está activo, también influye en la luminosidad y en el rendimiento general. Puede desactivarse desde el Centro de control o en Ajustes > Batería.

Con estas modificaciones, el dispositivo mantendrá el nivel de brillo elegido por el usuario, sin ajustes automáticos que lo reduzcan.

iPhone con iOS 26 tiene nuevo modo de ahorrar batería. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Batería versus experiencia de uso

Apple lleva varias generaciones introduciendo herramientas para prolongar la vida de sus baterías, conscientes de que la autonomía es uno de los aspectos más valorados en un smartphone. Entre ellas destacan el límite de carga al 80% para preservar la salud de la batería y ahora el consumo adaptativo, que actúa en tiempo real para optimizar energía.

No obstante, estas medidas suelen abrir un debate entre dos posturas: quienes priorizan la duración de la batería y quienes prefieren aprovechar todas las prestaciones del dispositivo sin restricciones. En el caso del brillo de pantalla, el impacto en el consumo energético es notable, ya que el panel es uno de los componentes que más energía demanda.