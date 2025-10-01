Por qué se siguen vendiendo tantos auriculares con cable: ventajas que no tienen los inalámbricos

Muchos jóvenes de la llamada generación Z los eligen como primera opción. (Unsplash)

Aunque los auriculares inalámbricos han transformado el mercado en los últimos años, los auriculares con cable no solo siguen presentes, sino que experimentan un resurgimiento. Los vemos en el transporte, durante caminatas, en la oficina o en ambientes de estudio. Incluso muchos jóvenes —en particular los de la generación Z— los eligen como primera opción.

Mientras los modelos ‘true-wireless’ dominan más del 75 % del mercado, distintas previsiones muestran que los auriculares de cable moverán hasta 4.500 millones de dólares solo en ingresos anuales para 2033. ¿Por qué, en la era de la tecnología sin cables, tanta gente opta por el “clásico” de siempre? Te lo explicamos.

Calidad de sonido: estable y sin sorpresas

En el aspecto técnico, los auriculares con cable destacan por una calidad de sonido consistente. La conexión directa, tradicionalmente analógica (o digital con USB-C), elimina problemas típicos de los modelos inalámbricos, como los cortes de señal, la dependencia de la batería, el retraso en la transmisión o ciertas pérdidas de calidad por la compresión en Bluetooth. Tampoco existen interferencias por redes cercanas ni la necesidad de “emparejar” el dispositivo cada vez que quieras usarlos: se conecta el jack al móvil o al ordenador, y listo.

Auriculares con cable. (Sennheiser)

Esta estabilidad es particularmente importante cuando se usan los auriculares durante largas sesiones de estudio, trabajo o viajes. Además, algunos modelos de gama media y alta consiguen una fidelidad de audio que muchos consideran superior a la de la mayoría de los inalámbricos asequibles.

Precio: la diferencia es contundente

Uno de los motivos más evidentes por los que los consumidores siguen apostando por los auriculares con cable es el precio tremendamente accesible. Unos EarPods con USB-C de Apple rondan los 15 a 20 euros en tiendas populares. En comparación, los modelos inalámbricos más sencillos, como los AirPods básicos o los Galaxy Buds, superan fácilmente los 100 euros. Además, existen modelos con cable aún más baratos en el mercado, desde genéricos hasta marcas reconocidas de electrónica.

Esta diferencia de precio es relevante por la función que suelen tener los auriculares en la vida cotidiana. Son accesorios que se pierden con relativa facilidad: pueden quedarse olvidados en un tren, la chaqueta, el gimnasio o, peor, desaparecer en un hotel. La pérdida duele menos si se trata de un modelo asequible que si eres responsable por unos auriculares premium de más de 100 euros. Para estudiantes y jóvenes, el ahorro es, a menudo, una prioridad innegociable.

Estilo y tendencia: lo retro está de moda

Auriculares con cable. (Vogue)

Más allá de lo económico, los auriculares con cable han encontrado un hueco en el mundo de la moda y las tendencias urbanas. La estética retro de los años 2000 ha vuelto con fuerza, y los auriculares de cable se asocian rápidamente a este estilo. Su imagen nostálgica recuerda a la época de los primeros MP3 y los iPod, y pueden dar un aire alternativo, vintage o incluso “cool”.

Personajes influyentes, desde artistas hasta tiktokers, han convertido los auriculares con cable en un complemento visual. Un ejemplo es la cantante Addison Rae, quien los muestra en el videoclip de “Headphones On”, lo que ha hecho que muchos fans —especialmente adolescentes y jóvenes adultos— vean en ellos un símbolo de autenticidad y rebeldía frente a la tecnología mainstream.

Mejor micrófono para llamadas y grabaciones

Otro punto destacado de los auriculares con cable es la calidad de su micrófono integrado. Muchos modelos sitúan el micrófono en el control de volumen, justo cerca de la boca, lo que permite captar la voz de manera más clara y nítida.

Auriculares con cable. (64 Audio)

Grabar audios, realizar videollamadas o recibir una llamada es más cómodo, ya que el micrófono no está tan expuesto a sonidos del entorno, como ocurre en modelos inalámbricos donde el micrófono suele estar en la carcasa del auricular. Para quienes necesitan enviar mensajes de voz o realizar videollamadas frecuentes, esta es una diferencia que se nota.

Sin batería, sin preocupaciones

En cuanto a la practicidad, los auriculares con cable tienen una ventaja innegable: no necesitan cargarse. No hay batería interna que supervisar ni estuche de carga que depender. Esto los hace ideales para viajes largos, jornadas de estudio extendidas o situaciones en las que no puedes darte el lujo de quedarte sin música o sin posibilidad de atender una llamada. Solo basta con conectarlos y disfrutar del audio al instante.