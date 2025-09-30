Tecno

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz generada con IA y que es rechazada por actores de Hollywood

La figura virtual debutó en un sketch cómico y ahora apunta a protagonizar producciones internacionales

Tilly Norwood, actriz hecha con IA, busca saltar a la pantalla grande.

La industria cinematográfica atraviesa un nuevo punto de inflexión con la irrupción de la inteligencia artificial. El nombre que concentra las miradas en los últimos días es Tilly Norwood, un avatar digital presentado como actriz y que amenaza con cambiar la manera en que Hollywood concibe el talento en pantalla.

La responsable detrás de este proyecto es la actriz y comediante Eline Van der Velden, quien fundó el estudio Xicoia, dedicado a generar personalidades ficticias impulsadas por inteligencia artificial. Van der Velden no es ajena al vínculo entre entretenimiento y tecnología: anteriormente creó Particle6, una productora que ya había trabajado con la BBC, Hearst y Sky Kids en proyectos audiovisuales con fuerte apoyo en sistemas automatizados.

Tilly Norwood es el primer “rostro” que surge de Xicoia. Su debut ocurrió a mediados de 2025 en un sketch de comedia titulado AI Commissioner, un video de menos de dos minutos que fue realizado íntegramente con herramientas de IA.

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial que podría llegar a películas internacionales.

La pieza, pensada como sátira sobre el futuro de la televisión, se convirtió en carta de presentación para la actriz virtual. Desde entonces, agencias de representación y ejecutivos de la industria han mostrado interés en explorar su potencial.

Expectativa y negociaciones en marcha

En un panel celebrado durante la Cumbre de Zúrich dedicada a la industria audiovisual, Van der Velden reveló que mantiene conversaciones con varios agentes y compañías de representación interesados en sumar a Norwood a su portafolio. Según explicó, la actitud de los estudios ha cambiado en pocos meses: de la desconfianza inicial a un creciente entusiasmo por probar con un talento que no depende de contratos tradicionales ni de los límites humanos.

El plan de Xicoia es posicionar a Norwood como una actriz capaz de protagonizar proyectos comerciales y de convertirse en un referente cultural. Para ello, se trabaja en darle voz propia en redes sociales y en simular emociones que permitan generar cercanía con el público.

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial que podría llegar a películas internacionales.

La resistencia de los actores

La aparición de este avatar no ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad artística. Recordemos que en 2023 el Sindicato de Actores de Hollywood organizó una histórica huelga en la que uno de los puntos centrales fue limitar el uso de la inteligencia artificial en la producción de contenidos.

Frente a la posibilidad de que Norwood sea representada por una agencia, varios intérpretes han manifestado su rechazo en redes sociales. La actriz Melissa Barrera, conocida por la saga Scream, llamó a boicotear a cualquier representante que firme con la figura digital.

Nicholas Alexander Chavez, de la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, ironizó señalando que “no se trata de una actriz, por más que lo intenten”.

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial que podría llegar a películas internacionales.

Otros como Lucy Hale (Pretty Little Liars) y Emily Rudd (One Piece) también expresaron su desacuerdo, mientras que la actriz Mara Wilson (Matilda) cuestionó el proceso de creación del avatar, recordando que se nutre de múltiples rostros femeninos combinados mediante algoritmos: “¿No podían dar oportunidades reales a esas mujeres en lugar de fabricar un reemplazo?”.

Un debate abierto

La reacción de Hollywood refleja una tensión creciente: la tecnología permite posibilidades creativas inéditas, pero también despierta temores sobre la sustitución de empleos y la pérdida de autenticidad artística. Norwood, como producto digital, no requiere descansos, no reclama regalías y puede ser adaptada a distintos géneros en cuestión de segundos. Para los estudios, esto supone eficiencia; para los actores, una amenaza directa a sus carreras.

Van der Velden, por su parte, defiende que el objetivo no es reemplazar a las personas, sino ampliar las opciones de creación. Según declaró, su intención es demostrar que los personajes digitales pueden convivir con los intérpretes humanos en el ecosistema audiovisual.

