OpenAI prepara su primera red social con videos generados por IA y apunta a competir con TikTok

La aplicación ya circula internamente dentro de OpenAI. (Composición Infobae: Reuters/Dado Ruvic)

OpenAI trabaja en el lanzamiento de su propia red social basada en videos, planeando ingresar de lleno en el segmento dominado por TikTok. A diferencia de las plataformas tradicionales, este nuevo espacio solo incluiría videos generados por su sistema de inteligencia artificial, Sora 2, lo que la diferenciaría del contenido creado y compartido por los usuarios en su competencia directa.

La compañía ya ha implementado pruebas internas y, según reportes, los resultados iniciales han sido muy positivos, lo que anticipa una nueva contienda en el ámbito de los productos impulsados por IA entre gigantes tecnológicos.

Red social de OpenAI: videos generados por IA y nuevas formas de interacción

La propuesta de OpenAI consiste en una aplicación que funcionaría como red social orientada exclusivamente a videos verticales, diseñados y elaborados completamente con inteligencia artificial. La plataforma permitiría a sus usuarios acceder a un feed similar al popular ‘Para ti’ de TikTok, remezclar clips generados por IA, dar ‘me gusta’ y comentar el contenido.

OpenAI, reconocida por ser la compañía desarrolladora de ChatGPT, trabaja en el lanzamiento de su propia red social basada en videos. REUTERS/Dado Ruvic

El punto diferenciador clave reside en que los usuarios solo podrían generar videos de hasta 10 segundos en cada ocasión y no se admitiría la subida de fotos ni videos externos —todo el material sería producto de la IA de Sora 2 en tiempo real.

Otra novedad es la implementación de un sistema de verificación de identidad para los usuarios, requisito indispensable para quienes deseen utilizar su propia imagen en la creación del contenido. Este paso busca aportar mayor seguridad y autenticidad dentro de la red, y evitar los problemas habituales de suplantación de identidad o difusión de material no autorizado.

De acuerdo con un informe publicado por Wired, la aplicación ya circula internamente dentro de OpenAI, donde la retroalimentación por parte de los empleados ha sido “abrumadoramente positiva”. Esta información sugiere que la plataforma se encuentra en una fase avanzada de pruebas antes de ser revelada al público.

OpenAI busca posicionarse como competidor de TikTok. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI Sora 2: tecnología detrás del nuevo competidor de TikTok

La iniciativa de OpenAI no solo representa una nueva apuesta en redes sociales, sino que también saca partido de la evolución de su motor generador de videos, Sora 2. Este producto busca ofrecer resultados comparables a los de alternativas recientes como Veo 3 de Google, al permitir la creación de clips sintéticos con una calidad realista.

Según señala The Wall Street Journal, Sora 2 podría generar videos incluso con material protegido por derechos de autor, salvo cuando los titulares del contenido decidan excluirse voluntariamente. OpenAI ya se ha puesto en contacto con agencias de talento y estudios para que opten por adherirse o no a este uso.

El enfoque de aprovechar únicamente videos generados por IA constituye una distinción evidente respecto a otras plataformas, lo que pone el acento en la capacidad creativa de sus herramientas y en el potencial para redefinir la manera en la que los usuarios interactúan y consumen contenido corto en el entorno digital.

Sam Altman es el director ejecutivo de OpenAI. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Un nuevo escenario competitivo para la inteligencia artificial en redes sociales

El anuncio de la nueva red social de OpenAI coincide con movimientos similares de otras grandes tecnológicas. Apenas unos días antes, Meta dio a conocer Vibes, su plataforma dedicada a la creación y difusión de videos cortos generados mediante inteligencia artificial.

Esta simultaneidad evidencia la transformación acelerada del espacio social digital, en el que las aplicaciones no solo prometen entretenimiento e interacción, sino también un entorno controlado por algoritmos cada vez más sofisticados capaces de generar creatividad original y viralidad.

El surgimiento de la aplicación de OpenAI desafía directamente el modelo de TikTok, ampliando el abanico de posibilidades tanto para creadores como para consumidores, y plantea nuevas preguntas sobre el futuro de la producción y el consumo de video en internet.