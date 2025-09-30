Glosario de tecnología: qué significa Economía digital

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Economía digital

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La economía digital se refiere al uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los procesos económicos. La economía digital incluye el desarrollo, la producción, el consumo y el intercambio de bienes y servicios mediante tecnologías digitales.

¿Qué es la economía digital? La economía digital es el uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los procesos económicos. En general, se refiere al impacto de la tecnología digital en la economía, incluyendo el comercio, la producción, el consumo y el mercado laboral.

Características de la economía digital

La economía digital está en auge y tiene un impacto significativo en nuestras vidas. En esta era de la información, el comercio electrónico es cada vez más común y se está convirtiendo en la norma, no solo para las grandes empresas, sino también para las PYMES. La economía digital permite a las empresas interactuar con los clientes de manera más eficiente y efectiva, lo que les permite ahorrar tiempo y dinero. Además, el comercio electrónico también facilita el acceso a una base de clientes más amplia.

Las principales características de la economía digital son:

Uso intensivo de Internet : La economía digital se basa en internet y todas las actividades se realizan a través de él. Desde la búsqueda de productos y servicios hasta la compra y venta, todo se hace en línea. Incluso los pagos se pueden realizar online. Comercio electrónico : El comercio electrónico es la base de la economía digital. Se trata del intercambio de bienes o servicios a través de internet. El comercio electrónico incluye actividades como el marketing en línea, publicidad, ventas y compras por internet. También facilita el acceso a un mercado global para los vendedores y simplifica el proceso de compra para los clientes. Información disponible 24/7 : En la economía digital, la información está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Los usuarios pueden acceder a ella en cualquier momento que deseen desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet. Esto facilita el proceso de toma de decisiones ya que se cuenta con un mayor acceso a datos e información relevante. Procesos automatizados : En general, los procesos en la economía digital son altamente automatizados gracias al uso intensivo de tecnologías avanzadas como software inteligente y robótica avanzada. Esto hace que muchos procesos sean más rápidos, eficientes y precisos, lo que resulta en un importante ahorro de tiempo y costes operativos para las empresas involucradas

Ventajas y desventajas de la economía digital

La economía digital es una economía en la que se utilizan principalmente medios digitales para facilitar las actividades económicas. En otras palabras, es una economía en la que los productos y servicios se ofrecen y consumen a través de canales digitales. La economía digital está impulsada por la tecnología, que ha cambiado la forma en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor.

Desde una perspectiva positiva, la economía digital tiene muchas ventajas. Por ejemplo, brinda mayor accesibilidad a los productos y servicios, ya que no están restringidos por las fronteras físicas. También permite un mayor nivel de interacción y comunicación entre las personas, lo que facilita el comercio y el intercambio de ideas. Además, la economía digital tiene un impacto positivo en la eficiencia y reducción de costos, ya que los procesos se realizan de manera más rápida y sencilla.

Sin embargo, también existen algunas desventajas asociadas a la economía digital. Por ejemplo, puede ser más difícil controlar o regular los precios de los productos y servicios debido a la competencia globalizada. También puede ser más difícil para algunas empresas mantenerse competitivas si no están adaptadas a este nuevo entorno económico. Finalmente, también existe el riesgo de fraude y robo de información personal debido al mayor uso de canales electrónicos para realizar transacciones financieras.

Ejemplos de economía digital

La economía digital está transformando la forma en que las personas y las empresas interactúan a nivel global. Se trata de un cambio de paradigma económico que está teniendo lugar a un ritmo acelerado, impulsado por el avance de la tecnología y la globalización.

En su esencia, la economía digital se refiere al uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la calidad y el acceso a los bienes y servicios. Esto incluye el uso de internet para realizar transacciones comerciales, así como el intercambio de información y el acceso a servicios en línea. También se refiere al impacto que está teniendo la economía digital en los mercados laborales, ya que está cambiando la forma en que las empresas contratan y retienen talentos.

A nivel macro, la economía digital está contribuyendo a un mayor crecimiento económico global, ya que permite un mayor acceso a mercados globales y brinda nuevas oportunidades para los negocios. También está facilitando el intercambio de ideas y el flujo de capital, lo que permite un mayor crecimiento económico. A nivel micro, las personas están beneficiándose del acceso universal a productos y servicios, así como de nuevas formas de trabajo y oportunidades laborales.

A medida que avanza la economía digital, es importante comprender cómo está impactando nuestras vidas diarias y qué consecuencias tiene para nuestro futuro. A continuación se presentan algunos ejemplos concretos de cómo está transformando nuestras vidas:

El comercio electrónico está redefiniendo los mercados globales : Internet ha abierto nuevas puertas para el comercio electrónico, lo que ha permitido que más empresas compitan en mercados globales. Esto ha reducido significativamente los costos de entrada a los mercados internacionales y ha hecho posible que más pequeñas empresas prosperen. El comercio electrónico también ha simplificado considerablemente el proceso de comprar productos importados, lo que ha facilitado el acceso a bienes y servicios para consumidores en todo el mundo. La colaboración en línea está impulsando el crecimiento económico : Internet también ha fomentado una mayor colaboración entre individuos y empresas en todo el mundo. Por ejemplo muchas startups hacen uso intensivo de Internet para buscar inversores o desarrollar sus productos. La economía digital está cambiando la forma en que trabajamos : La economía digital también está transformando radicalmente la forma en que trabajamos. Gracias a internet, ahora es posible realizar muchas tareas desde casa o cualquier otro lugar con conexión a internet. Esto ha dado lugar a nuevas formas de trabajo.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece múltiples beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y conocimientos.