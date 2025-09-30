Tecno

Eric Schmidt, antiguo CEO de Google, critica el trabajo remoto

En la cumbre All-In, criticó abiertamente que la compañía “decidió que el equilibrio entre el trabajo y la vida, e irse a casa temprano y trabajar desde casa, era más importante que ganar”

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Schmidt comparó la cultura laboral
Schmidt comparó la cultura laboral estadounidense con la china. REUTERS/Mike Blake

Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google y figura clave en la transformación de la compañía en un referente mundial, ha expresado su escepticismo sobre los efectos del teletrabajo en la competitividad del sector tecnológico.

Durante la última cumbre All-In, Schmidt dio a entender que la cultura laboral flexible de Google —marcada por la prioridad otorgada al equilibrio entre la vida personal y profesional— podría estar perjudicando su capacidad para liderar en áreas estratégicas, especialmente en la carrera por la inteligencia artificial.

Sus declaraciones han reabierto el debate sobre las ventajas y limitaciones del trabajo remoto dentro de la industria tecnológica global.

El teletrabajo puede dificultar la
El teletrabajo puede dificultar la colaboración directa y el intercambio espontáneo de ideas, lo que afecta la agilidad en la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eric Schmidt y el impacto del teletrabajo en la cultura de Google

Bajo la dirección de Eric Schmidt entre 2001 y 2011, Google creció de una startup emergente a una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. No solo gestionó la salida a bolsa y la expansión de productos estratégicos como Gmail, Maps y Chrome, sino que también supervisó adquisiciones clave como Android.

Tras terminar su etapa al frente del consejo de administración de Alphabet Inc. en 2017, Schmidt ha diversificado sus intereses, desde la filantropía hasta la innovación militar.

Pese a su distanciamiento de la compañía, el ingeniero de software no ha dudado en compartir su perspectiva sobre la estrategia laboral actual de Google. En un contexto donde la pandemia de COVID-19 popularizó el teletrabajo, el antiguo CEO sostiene que este enfoque, aunque ventajoso en términos de flexibilidad y conciliación, puede poner en riesgo la competitividad.

Bajo la dirección de Schmidt
Bajo la dirección de Schmidt entre 2001 y 2011, Google creció de una startup a una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. REUTERS/Francis Mascarenhas

En la cumbre All-In, criticó abiertamente que Google “decidió que el equilibrio entre el trabajo y la vida, e irse a casa temprano y trabajar desde casa, era más importante que ganar”. Más adelante, matizó sus palabras, subrayando que está “a favor del equilibrio entre el trabajo y la vida, y es por eso que la gente trabaja para el gobierno”, pero sugirió que quienes desean triunfar en tecnología “tendrán que hacer algunas concesiones”.

Competencia internacional y el caso de China

En sus declaraciones, Schmidt comparó la cultura laboral estadounidense con la china, conocida como “996”, que implica trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. Aunque explicó que oficialmente esta práctica ha sido declarada ilegal en China, insistió: “Sin embargo, todos lo hacen. Eso es contra lo que estás compitiendo”.

Al ser preguntado sobre si el trabajo flexible podría explicar el menor ritmo de Google en inteligencia artificial respecto a compañías como OpenAI y Anthropic, fue categórico al señalar: “Google decidió que el equilibrio entre el trabajo y la vida, e irse a casa temprano y trabajar desde casa, era más importante que ganar”.

El trabajo remoto incrementa el
El trabajo remoto incrementa el riesgo de distracciones externas y fragmenta la rutina laboral. (mypress.mx)

Las opiniones de Eric Schmidt reavivan el debate sobre el futuro de los modelos laborales en tecnología, el peso de la cultura corporativa y los retos en la carrera global por la innovación en inteligencia artificial. Sus críticas, pese a la retractación parcial, reflejan la tensión entre el bienestar laboral y la necesidad de mantener una posición de liderazgo en un sector marcado por la velocidad y la competencia internacional.

Desventajas del teletrabajo: cómo afecta la productividad empresarial

El teletrabajo puede dificultar la colaboración directa y el intercambio espontáneo de ideas, lo que afecta la agilidad en la toma de decisiones y puede ralentizar el avance de proyectos. La ausencia de interacción presencial limita la supervisión inmediata, dificultando la evaluación del rendimiento y la detección temprana de problemas.

Además, el trabajo remoto incrementa el riesgo de distracciones externas y fragmenta la rutina laboral, lo que puede traducirse en una menor eficiencia individual. Sin una estructura adecuada, la productividad global de la empresa puede verse afectada si los equipos no logran mantener la cohesión y el foco en los objetivos comunes.

Temas Relacionados

GoogleEric SchmidtTrabajo remotoEmpresasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Utiliza Word y Excel como un experto con la IA de Microsoft

Ahora puedes usar la IA como asistente en la creación y perfeccionamiento de archivos sin necesidad de experiencia previa

Utiliza Word y Excel como

90% de desarrolladores ya usa IA, según el informe DORA 2025

Según el análisis de Google, la presión competitiva y el temor a quedarse atrás aceleraron este proceso

90% de desarrolladores ya usa

Conoce los nuevos dispositivos Echo de Amazon, impulsados por su IA Alexa+

Estos diseños buscan aprovechar al máximo las capacidades de Alexa+, la versión más avanzada del asistente de inteligencia artificial de la compañía

Conoce los nuevos dispositivos Echo

Microsoft Copilot ahora te permite elegir un rostro para su asistente de voz con IA

El equipo desarrolló esta actualización motivado por comentarios de usuarios que señalaban sentirse “más cómodos conversando frente a un rostro”

Microsoft Copilot ahora te permite

Anthropic lanza Claude 4.5, capaz de programar durante 30 horas

La plataforma brinda también nuevos controles para desarrolladores, quienes ahora pueden ajustar cuánto tiempo “reflexiona” el modelo antes de generar respuestas

Anthropic lanza Claude 4.5, capaz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explotó una garrafa dentro de

Explotó una garrafa dentro de una vivienda en Córdoba: murió una mujer de 84 años y otras dos fueron hospitalizadas

Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

Fuerte temporal en el norte del país: destrozos, calles inundadas y hasta la aparición de un yacaré

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV calificó

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

TELESHOW
La dura vida de Oliver

La dura vida de Oliver Quiroz: de vencer la discriminación y el cáncer a la felicidad por su Martín Fierro

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro