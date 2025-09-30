ChatGPT en modo Amazon: ahora la aplicación permite hacer compras

La nueva función permite adquirir productos sin salir del chat, compitiendo con Google y Amazon. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

OpenAI ha dado un paso estratégico en la transformación del comercio digital con la incorporación de la función Pago Instantáneo (Instant Checkout) en ChatGPT. Esta actualización le da al chatbot una herramienta de compras en línea dentro de la misma interfaz conversacional.

Desde ahora, los usuarios estadounidenses pueden comprar productos directamente en el chat, evitando recurrir a buscadores tradicionales como Google o tiendas gigantes como Amazon, lo que supone un cambio notable en los hábitos de consumo digital.

Cómo funciona la compra directa desde ChatGPT

El sistema Pago Instantáneo de ChatGPT responde a una tendencia creciente: la búsqueda de conveniencia por parte de los usuarios que quieren resolver todas sus necesidades en un solo entorno digital. El proceso es sencillo y accesible, diseñado para integrar las compras dentro de la experiencia conversacional del chatbot.

Cuando una persona solicita, por ejemplo, “los mejores móviles por menos de 500 dólares” o “sombrillas amarillas por menos de 20 dólares”, ChatGPT responde con una lista de opciones relevantes. Si alguno de estos productos pertenece a una tienda compatible, el sistema mostrará automáticamente un botón de Comprar junto al artículo.

El sistema se apoya en Stripe y el Protocolo de Comercio Agencial para integrar comercios digitales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al seleccionar esta opción, el usuario solo debe confirmar los detalles del pago y envío dentro del mismo chat, sin redirigirse a otras plataformas. Entre los métodos de pago admitidos se incluye la tarjeta previamente registrada en ChatGPT (para quienes ya son clientes frecuentes), así como la posibilidad de ingresar otros datos o usar servicios de pago exprés.

Esta operación resulta gratuita para los compradores, ya que OpenAI obtiene una comisión directamente del vendedor cada vez que se confirma una compra exitosa.

Cuáles son las empresas y alianzas detrás del sistema

Para el desarrollo de esta función, OpenAI se ha apoyado en Stripe, uno de los referentes mundiales en tecnología de pagos digitales. Juntos han creado el Agentic Commerce Protocol (ACP o Protocolo de Comercio Agencial), un estándar abierto que permite a cualquier comercio digital sumarse y vender sus productos directamente a través de los agentes de IA.

La selección de productos en ChatGPT se basa en relevancia, sin patrocinios ni promociones pagadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El código de este protocolo se encuentra disponible bajo licencia open source (Apache 2.0), lo que invita a comerciantes y desarrolladores de distintas plataformas a aprovechar la integración.

Por el momento, la novedad se encuentra disponible únicamente en Estados Unidos, con los comercios de Etsy siendo los pioneros en implementar la compra directa a través de Instant Checkout. La expectativa, según los anuncios de OpenAI, pasa por sumar más de un millón de comercios de la plataforma Shopify en los próximos meses, ampliando así la variedad de productos y la base potencial de usuarios.

Cómo es la selección de productos en ChatGPT

Una pregunta recurrente tras el anuncio ha sido cómo ChatGPT selecciona los productos que recomienda. OpenAI sostiene que el proceso de selección permanece orgánico, sin patrocinios ni promociones pagadas, y que los productos aparecen basándose exclusivamente en relevancia para el usuario.

Por ahora, solo es posible comprar un artículo por transacción; se planea habilitar el carrito multiartículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación considera parámetros como disponibilidad, precio, calidad, si el vendedor es principal y si tiene habilitada la compra inmediata para optimizar la experiencia.

Este modelo, que incluye incentivos económicos directos a OpenAI por cada compra concretada mediante ChatGPT, plantea el riesgo de transformar al chatbot en un “recomendador interesado”. Las tiendas y comercios, previendo esto, pueden verse tentados a invertir más en marketing y posicionamiento específico dentro de este canal, con el objetivo de incrementar su visibilidad y ventas.

Si bien la función ya está disponible, de momento solo permite realizar compras de un solo artículo por operación. OpenAI tiene el objetivo de incorporar pronto la opción de carrito multiartículo, lo que permitiría a los usuarios seleccionar varios productos y abonar en una única transacción, replicando la experiencia típica de otros sitios de comercio electrónico.

La expansión a otras regiones fuera de Estados Unidos se encuentra en planes para 2026, de acuerdo a la información oficial. Comerciantes de otras zonas geográficas pueden ya anotarse para recibir información y ser admitidos en la medida en que el servicio amplíe su cobertura internacional.