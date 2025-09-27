Tecno

Google celebra sus 27 años con un Doodle que revive su primer logo: un guiño nostálgico a sus comienzos

La compañía empezó a operar en 1998 desde un garaje ubicado en Menlo Park, California. Desde allí lanzaron la primera versión de su motor de búsqueda al público

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Este fue el primer logo
Este fue el primer logo de la empresa y ahora es usado como Doddle para celebrar sus 27 años.

Google cumple veintisiete años de existencia y conmemora esta fecha con la aparición de su primer logo como Doodle, el diseño que utilizó en 1998. Esta imagen puede verse en la mayoría de regiones del mundo, excepto en África y Medio Oriente.

La compañía destacó el significado de este aniversario y la historia de la empresa: “Al celebrar el cumpleaños de Google, recordamos nuestros humildes comienzos como un proyecto de investigación en un garaje, prueba de que los momentos innovadores pueden comenzar en lugares comunes”, explicó el equipo de Google.

Un Doodle es una versión especial y creativa del logotipo de Google que aparece en la página principal del buscador para conmemorar efemérides, aniversarios o figuras relevantes de la historia y la cultura. Estas ilustraciones suelen ofrecer un homenaje visual y, en ocasiones, interactivo, relacionado con el evento destacado del día.

La empresa estadounidense inició operando
La empresa estadounidense inició operando en un garaje.

Cuándo y cómo se creó el buscador de Google

El buscador Google nació en 1998 como resultado del trabajo de Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

El proyecto, inicialmente llamado “BackRub”, comenzó en 1996 con el objetivo de mejorar la manera de buscar información en internet. Page y Brin desarrollaron un algoritmo innovador, conocido como PageRank, que evaluaba la relevancia de las páginas web considerando tanto la cantidad como la calidad de los enlaces que recibían.

Antes de Google, los motores de búsqueda existentes ofrecían resultados principalmente en función de la presencia de palabras clave, lo que generaba listados poco precisos y difíciles de manejar.

La propuesta de Page y Brin permitía organizar la información de forma más eficiente, ofreciendo resultados relevantes para el usuario.

Google empezó a operar en
Google empezó a operar en un garaje en Menlo Park, California.

El desarrollo avanzó rápidamente, y en 1997 registraron el dominio google.com, nombre inspirado en el término matemático “gúgol”, que representa un uno seguido de cien ceros, simbolizando la enorme cantidad de información que aspiraban a indexar.

En septiembre de 1998, con el apoyo de inversionistas iniciales como Andy Bechtolsheim, recibieron un primer cheque de USD 100.000. Este impulso económico les permitió formalizar la empresa y mudarse a un garaje en Menlo Park, California, que funcionó como su primera oficina.

Desde allí lanzaron la primera versión de su motor de búsqueda al público, permitiendo acceder a información de manera simple y rápida.

El éxito de Google fue inmediato, gracias a su interfaz sencilla, rápida velocidad de respuesta y la capacidad de encontrar datos útiles entre millones de páginas.

El director de Google es
El director de Google es Sundar Pichai, ingeniero y ejecutivo indio.

Quién es el director actual de Google

El director actual de Google es Sundar Pichai, ingeniero y ejecutivo nacido en India. Pichai asumió el liderazgo de la empresa en 2015, cuando Google se reorganizó bajo la estructura corporativa de Alphabet Inc., una decisión que separó las operaciones del buscador y otros productos clave bajo la nueva compañía matriz.

Desde ese año, Pichai se desempeña como director ejecutivo de Google y, a partir de 2019, también dirige Alphabet.

Pichai se unió a Google
Pichai se unió a Google en 2004, participando en proyectos como Google Toolbar y Google Chrome.

Sundar Pichai nació en Chennai, India, en 1972. Estudió ingeniería metalúrgica en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur y posteriormente obtuvo una maestría en ingeniería y gestión en la Universidad de Stanford y un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania.

Se unió a Google en 2004, donde inicialmente trabajó en el desarrollo de productos como Google Toolbar y el navegador Google Chrome. Su liderazgo en la creación y expansión de Chrome fue fundamental para el crecimiento de la empresa.

A lo largo de su trayectoria, el ejecutivo ha sido reconocido por su enfoque colaborativo, su visión estratégica y su capacidad para guiar a la compañía en medio de nuevos desafíos tecnológicos y globales.

