Tecno

Este es el pasado que pocos conocen del CEO de TikTok: fue pasante de Facebook y trabajó para Zuckerberg

Originario de Singapur, Chew se licenció en Economía en el University College de Londres y más tarde cursó un MBA en la Harvard Business School, donde fue becario en la red social Facebook

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Shou Zi Chew, actual CEO
Shou Zi Chew, actual CEO de TikTok, inició su carrera tecnológica hace más de una década como pasante en Facebook junto a Mark Zuckerberg. REUTERS/Evelyn Hockstein

Shou Zi Chew es el actual CEO de TikTok, aunque sus inicios en la industria tecnológica se remontan a más de una década atrás, cuando fue pasante en Facebook y trabajó con Mark Zuckerberg.

Originario de Singapur, Chew obtuvo una licenciatura en economía del University College de Londres y luego un MBA en Harvard Business School.

Durante el verano de su programa en Harvard, realizó una pasantía en una empresa que comenzaba a destacar: “se llamaba Facebook”, relató Chew al sitio web de exalumnos de la Escuela de Negocios de Harvard.

Después de su paso inicial
Después de su paso inicial por California, Chew continuó su carrera tecnológica en ciudades como Londres, Singapur y Hong Kong, antes de instalarse en Pekín. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Tras esa experiencia inicial en California, Chew amplió su carrera tecnológica en diversas ciudades, incluyendo Londres, Singapur y Hong Kong, para luego establecerse en Pekín.

En 2015, se incorporó a la tecnológica china Xiaomi, donde fue clave en su salida a bolsa tres años después como director financiero, según el portal de exalumnos de Harvard.

En 2021, la trayectoria de Chew coincidió de nuevo con la de Zuckerberg, aunque esta vez como rivales: Chew se incorporó a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, primero como director financiero.

Ese mismo año asumió el cargo de director ejecutivo de TikTok, compaginando ambos puestos antes de enfocarse en liderar exclusivamente la plataforma de vídeos cortos.

Chew evolucionó de joven talento
Chew evolucionó de joven talento en Facebook a líder y principal representante de TikTok en el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/

En su evolución profesional, Chew pasó de ser un joven talento en Facebook a convertirse en el rostro visible de TikTok a nivel global, siendo protagonista de la competencia más intensa en el ecosistema de las redes sociales.

De cuánto es el patrimonio actual de Shou Zi Chew

De acuerdo con Celebrity Net Worth, se calcula que el patrimonio neto de Shou Zi Chew alcanzará los USD 200 millones en 2025. Esta suma es resultado de su exitosa carrera, que abarca desde su paso por Xiaomi hasta su posición al frente de TikTok.

Aunque Chew suele mantener un perfil discreto y reserva los detalles de su vida personal, está casado, tiene hijos y prioriza la privacidad de su familia, dedicando sus energías al trabajo y a sus estrategias tecnológicas.

Se estima que el patrimonio
Se estima que el patrimonio neto de Shou Zi Chew llegará a 200 millones de dólares en 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Por su parte, el patrimonio neto de Mark Zuckerberg es 256,5 miles de millones USD, según Forbes. De 19 años, inició Facebook en 2004 para que los estudiantes relacionaran nombres con fotos de sus compañeros de clase.

Quién es la esposa de Shou Zi Chew

La esposa de Shou Zi Chew es Vivian Kao. Ambos se conocieron por correo electrónico en 2008, poco después de ser admitidos en la Escuela de Negocios de Harvard (HBS).

Lo que comenzó como un intercambio casual se convirtió en una historia de vida compartida: años más tarde estaban casados, con dos hijos, un perro y residiendo en Pekín.

La pareja forma parte de la Sociedad de Inversionistas del Fondo HBS, que reconoce a los principales donantes de la institución. En esa época, Kao trabajaba en Better Place, una startup de energía limpia.

Vivian Kao es la esposa
Vivian Kao es la esposa de Shou Zi Chew, a quien conoció por correo electrónico en 2008. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Muchos de nuestros compañeros también trabajaban en el Área de la Bahía. Fue un verano increíble”, recuerda, tras haber estudiado en Wellesley College y trabajado cuatro años en Goldman Sachs.

Chew, entre risas, complementa: “Yo también trabajaba en una startup ese verano. Se llamaba Facebook”. Antes de llegar a HBS, él también fue analista en Goldman, creció en Singapur y se graduó en Economía en el University College de Londres.

Tras obtener sus MBA, la pareja vivió en Londres, Singapur y Hong Kong, antes de establecerse en Pekín. Durante todo ese tiempo han mantenido un estrecho vínculo con sus compañeros de HBS, quienes los han visitado en los distintos lugares donde residieron.

“Hemos tenido mucho contacto con nuestros amigos de HBS desde que nos graduamos”, señala Chew, destacando que esas relaciones —incluida la suya con Vivian— son de las más importantes en su vida.

Temas Relacionados

TikTokFacebookMark ZuckerbergShou Zi ChewTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estados Unidos emite orden de ciberseguridad de emergencia tras el hackeo de una agencia gubernamental: esto se sabe

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) detectó una campaña activa de un grupo de hackers avanzados que está atacando dispositivos Cisco

Estados Unidos emite orden de

WhatsApp estrena recordatorios para los mensajes que olvidaste leer o responder

La nueva función permitirá establecer alertas personalizadas para no dejar mensajes importantes sin contestar

WhatsApp estrena recordatorios para los

Xiaomi confirma qué modelos recibirán HyperOS 3 y en qué fechas

Más de 80 dispositivos recibirán la nueva versión del sistema operativo en un plazo de cuatro meses, empezando en China y con expansión global pendiente

Xiaomi confirma qué modelos recibirán

Qué significa el emoji del robot en WhatsApp y cómo se usa en las conversaciones diarias

El diseño caricaturesco de este emoji lo convierte en un recurso versátil para suavizar mensajes o dar un tono divertido a los chats

Qué significa el emoji del

Google celebra sus 27 años con un Doodle que revive su primer logo: un guiño nostálgico a sus comienzos

La compañía empezó a operar en 1998 desde un garaje ubicado en Menlo Park, California. Desde allí lanzaron la primera versión de su motor de búsqueda al público

Google celebra sus 27 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reducción de personal y ajustes:

Reducción de personal y ajustes: ¿cuántos empleados tendrá el Congreso el año que viene?

Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Una por una, las pistas que permitieron hallar al quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de Hezbollah dijo

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Woody Allen habló de todo: libertad de expresión, antisemitismo y la invasión rusa a Ucrania

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

TELESHOW
Cinthia Fernández presumió de las

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos