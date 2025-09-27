Este es el pasado que pocos conocen del CEO de TikTok: fue pasante de Facebook y trabajó para Zuckerberg

Shou Zi Chew, actual CEO de TikTok, inició su carrera tecnológica hace más de una década como pasante en Facebook junto a Mark Zuckerberg. REUTERS/Evelyn Hockstein

Shou Zi Chew es el actual CEO de TikTok, aunque sus inicios en la industria tecnológica se remontan a más de una década atrás, cuando fue pasante en Facebook y trabajó con Mark Zuckerberg.

Originario de Singapur, Chew obtuvo una licenciatura en economía del University College de Londres y luego un MBA en Harvard Business School.

Durante el verano de su programa en Harvard, realizó una pasantía en una empresa que comenzaba a destacar: “se llamaba Facebook”, relató Chew al sitio web de exalumnos de la Escuela de Negocios de Harvard.

Después de su paso inicial por California, Chew continuó su carrera tecnológica en ciudades como Londres, Singapur y Hong Kong, antes de instalarse en Pekín. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Tras esa experiencia inicial en California, Chew amplió su carrera tecnológica en diversas ciudades, incluyendo Londres, Singapur y Hong Kong, para luego establecerse en Pekín.

En 2015, se incorporó a la tecnológica china Xiaomi, donde fue clave en su salida a bolsa tres años después como director financiero, según el portal de exalumnos de Harvard.

En 2021, la trayectoria de Chew coincidió de nuevo con la de Zuckerberg, aunque esta vez como rivales: Chew se incorporó a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, primero como director financiero.

Ese mismo año asumió el cargo de director ejecutivo de TikTok, compaginando ambos puestos antes de enfocarse en liderar exclusivamente la plataforma de vídeos cortos.

Chew evolucionó de joven talento en Facebook a líder y principal representante de TikTok en el mundo. REUTERS/Dado Ruvic/

En su evolución profesional, Chew pasó de ser un joven talento en Facebook a convertirse en el rostro visible de TikTok a nivel global, siendo protagonista de la competencia más intensa en el ecosistema de las redes sociales.

De cuánto es el patrimonio actual de Shou Zi Chew

De acuerdo con Celebrity Net Worth, se calcula que el patrimonio neto de Shou Zi Chew alcanzará los USD 200 millones en 2025. Esta suma es resultado de su exitosa carrera, que abarca desde su paso por Xiaomi hasta su posición al frente de TikTok.

Aunque Chew suele mantener un perfil discreto y reserva los detalles de su vida personal, está casado, tiene hijos y prioriza la privacidad de su familia, dedicando sus energías al trabajo y a sus estrategias tecnológicas.

Se estima que el patrimonio neto de Shou Zi Chew llegará a 200 millones de dólares en 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Por su parte, el patrimonio neto de Mark Zuckerberg es 256,5 miles de millones USD, según Forbes. De 19 años, inició Facebook en 2004 para que los estudiantes relacionaran nombres con fotos de sus compañeros de clase.

Quién es la esposa de Shou Zi Chew

La esposa de Shou Zi Chew es Vivian Kao. Ambos se conocieron por correo electrónico en 2008, poco después de ser admitidos en la Escuela de Negocios de Harvard (HBS).

Lo que comenzó como un intercambio casual se convirtió en una historia de vida compartida: años más tarde estaban casados, con dos hijos, un perro y residiendo en Pekín.

La pareja forma parte de la Sociedad de Inversionistas del Fondo HBS, que reconoce a los principales donantes de la institución. En esa época, Kao trabajaba en Better Place, una startup de energía limpia.

Vivian Kao es la esposa de Shou Zi Chew, a quien conoció por correo electrónico en 2008. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Muchos de nuestros compañeros también trabajaban en el Área de la Bahía. Fue un verano increíble”, recuerda, tras haber estudiado en Wellesley College y trabajado cuatro años en Goldman Sachs.

Chew, entre risas, complementa: “Yo también trabajaba en una startup ese verano. Se llamaba Facebook”. Antes de llegar a HBS, él también fue analista en Goldman, creció en Singapur y se graduó en Economía en el University College de Londres.

Tras obtener sus MBA, la pareja vivió en Londres, Singapur y Hong Kong, antes de establecerse en Pekín. Durante todo ese tiempo han mantenido un estrecho vínculo con sus compañeros de HBS, quienes los han visitado en los distintos lugares donde residieron.

“Hemos tenido mucho contacto con nuestros amigos de HBS desde que nos graduamos”, señala Chew, destacando que esas relaciones —incluida la suya con Vivian— son de las más importantes en su vida.