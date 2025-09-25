Tecno

Cuántos salarios mínimos necesita un colombiano para comprar el nuevo iPhone 17 y iPhone 17 Air

El precio base supera los 4.6 millones de pesos, y la versión Air inicia en 5.8 millones, con variantes de hasta 8.2 millones, así que un trabajador debe destinar entre tres y cinco meses de ingresos para adquirirlos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

La versión básica deja a
La versión básica deja a un lado el almacenamiento de 128 GB. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra)

La llegada a Colombia de la nueva familia de teléfonos de Apple, la línea iPhone 17, donde destacan la versión básica y el iPhone 17 Air reaviva el debate sobre el acceso a la tecnología en un contexto de salarios limitados y crecimiento económico modesto.

La relación entre el precio de lanzamiento y el salario mínimo vigente en 2025 obliga a los trabajadores colombianos a destinar hasta cinco meses de ingreso básico para adquirir uno de los últimos smartphones de Apple.

Una persona que percibe el salario mínimo legal, fijado en 1.423.500 pesos colombianos más un auxilio de transporte de 200.000 pesos mensuales, debe desembolsar casi todos sus ingresos de tres o más meses, según el modelo y la versión elegidos, para poder comprar un iPhone 17.

Cuál es el precio del iPhone 17 y 17 Air en el mercado colombiano

Su diseño es similar al
Su diseño es similar al de referencias pasadas. (Foto: Apple)

El iPhone 17 llegó al mercado local con un precio mínimo de 4.699.000 pesos colombianos en su variante estándar de 256 GB. Este dato sitúa al dispositivo por encima del ingreso básico trimestral de un trabajador formal que percibe el salario mínimo y auxilio de transporte.

Por su parte, el iPhone 17 Air, posicionado como modelo premium y ultradelgado, parte desde 5.829.000 pesos colombianos en su versión base del mismo almacenamiento. La opción más avanzada puede superar los 8.200.000 pesos colombianos, lo que representa hasta un semestre de sueldos mínimos.

Cuántos salarios mínimos requiere un colombiano para adquirir el iPhone 17

La compra de un iPhone 17 implica destinar casi tres meses de salario mínimo más auxilio de transporte, o tres sueldos y medio si no se cuenta con el subsidio. El caso del iPhone 17 Air resulta aún más exigente: hacen falta entre 3,5 y más de cinco salarios mínimos, dependiendo de la configuración de memoria.

Su valor en el mercado
Su valor en el mercado ocasiona que no sea accesible para la mayoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia pone en evidencia la compleja ecuación entre tecnología, precios de importación, cargas impositivas y bajos niveles salariales. Para muchos, destinar un tercio de los ingresos anuales a un dispositivo de telefonía no resulta viable en el contexto de gastos básicos como vivienda, alimentación y transporte.

Qué características técnicas definen a la versión básica del iPhone 17

El iPhone 17 introduce una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, que permite un desplazamiento visual más fluido respecto a versiones previas.

El procesador A19 de 3 nanómetros lidera las mejoras de rendimiento, eficiencia energética y optimización de aplicaciones con uso intensivo de gráficos e inteligencia artificial.

El apartado fotográfico suma una cámara principal de 48 megapíxeles y una ultra gran angular de la misma resolución, junto a una frontal de 24 megapíxeles diseñada para selfies grupales y captura de video con seguimiento inteligente.

El apartado de la cámara
El apartado de la cámara destaca en este modelo. (Foto: Apple)

La gama cromática se amplía con las opciones en azul claro, verde y morado, sin dejar de lado los tradicionales blanco y negro, y el diseño en aluminio y cristal mate antihuellas incluye certificación IP68 de resistencia al agua y polvo.

Cuáles son las novedades del iPhone 17 Air de Apple

El iPhone 17 Air emerge como la apuesta de Apple por la portabilidad avanzada, integrando un perfil ultradelgado de 5,6 milímetros y una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, considerada por la compañía como su mejor panel hasta la fecha, con un brillo máximo de 3.000 nits y tecnología antirreflejo.

El sistema ProMotion habilita una frecuencia de actualización hasta 120 Hz, mientras que el nuevo botón de Acción introduce funciones personalizables para accesos directos.

El aspecto físico y la
El aspecto físico y la delgadez de este dispositivo es una diferencia con la competencia. (Foto: Europa Press)

El control por gestos, la presencia de una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y la grabación de video 4K Dolby Vision a 60 fps consolidan el enfoque multimedia de este modelo. Con la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles se busca facilitar el encuadre automático durante videollamadas y grabaciones.

Qué ofrece el sistema operativo iOS 26 en los teléfonos de Apple

Los nuevos dispositivos se integran con iOS 26, que estrena capacidades ampliadas de inteligencia artificial, incluyendo traducción en tiempo real, reconocimiento avanzado de imágenes y gestión optimizada de recursos para mejorar la autonomía en ocho horas respecto al modelo anterior.

La apuesta de Apple configura una interfaz digital más eficiente y segura, orientada a procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer servicios adaptados a las necesidades del usuario.

