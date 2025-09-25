Apple explota contra la UE: critica la Ley de Mercados y advierte que iOS se parece cada vez más a Android

Apple señaló que la DMA, al exigir compatibilidad con terceros, está generando una uniformidad creciente en las opciones tecnológicas para los usuarios europeos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple presentó una postura crítica frente a la Unión Europea, enfocando sus cuestionamientos en la Ley de Mercados Digitales (DMA). La compañía afirmó: “Con el tiempo, se ha hecho evidente que la DMA no beneficia a los mercados. Está dificultando la actividad comercial en Europa”.

La compañía liderada por Tim Cook aseguró que algunas empresas exitosas están manipulando la ley para favorecer sus propios intereses.

Según sus declaraciones: “En lugar de competir innovando, las empresas que ya tienen éxito están manipulando la ley para adaptarla a sus propios intereses: para recopilar más datos de los ciudadanos de la Unión Europea o para obtener la tecnología de Apple gratis”.

Apple criticó a la Unión Europea, centrando sus objeciones en la Ley de Mercados Digitales (DMA). REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Apple advirtió que la obligatoriedad de desarrollar funciones y tecnologías para productos de terceros, impuesta por la DMA, ha provocado una creciente similitud en las opciones tecnológicas disponibles para los consumidores europeos.

Desde la compañía señalaron: “Por ejemplo, los cambios en las tiendas de aplicaciones están haciendo que iOS se parezca más a Android, lo que reduce la variedad”.

De acuerdo con la tecnológica estadounidense, las regulaciones de la DMA afectan exclusivamente a su empresa, a pesar de que Samsung lidera el mercado de smartphones en Europa y compañías chinas muestran un rápido crecimiento.

“Apple ha liderado la creación de un ecosistema único e innovador que otros han copiado, para beneficio de los usuarios de todo el mundo. Pero en lugar de recompensar esa innovación, la DMA discrimina a Apple y deja a nuestros competidores en libertad de seguir como siempre”, expresaron.

Apple sostiene que la DMA la afecta solo a ella, pese a que Samsung lidera el mercado europeo de smartphones. REUTERS/Mike Segar/File Photo

La compañía también sostuvo que, debido a la implementación de estas reglas, los usuarios europeos no tienen acceso a las funciones más recientes, perdiendo la oportunidad de aprovechar las últimas tecnologías de Apple, lo que provoca un rezago de sus dispositivos frente al resto del mundo.

Apple advierte que, bajo el nuevo marco regulatorio, su capacidad de ofrecer un ecosistema diverso se ve limitada, y que estas medidas no solo restringen la innovación, también las opciones para los consumidores en Europa.

“Por eso instamos a los reguladores a que examinen con más detalle cómo afecta la ley a los ciudadanos de la UE que usan productos Apple a diario”, agregan.

La Traducción en Vivo con AirPods es una función que usa Apple Intelligence para permitir la comunicación en varios idiomas. (Apple)

Qué funciones Apple ha retrasado en la UE

Apple ha retrasado las siguientes funciones en sus dispositivos debido a la Ley de Mercados Digitales:

Traducción en Vivo con AirPods.

Función que aprovecha Apple Intelligence para facilitar la comunicación entre usuarios en distintos idiomas.

Duplicar iPhone.

Permite ver e interactuar con el teléfono desde un Mac, consultar notificaciones o arrastrar fotos entre dispositivos.

“Sin embargo, aún no hemos encontrado una forma segura de implementarla en productos que no sean de Apple sin comprometer la información del usuario, razón por la cual no está disponible en la UE”, explica la compañía.

Apple asegura que ha buscado a la UE para modificar sus funciones y que lleguen de forma efectiva a los usuarios en esta región. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Lugares Visitados y Rutas Preferidas en Mapas.

Almacenan la ubicación de forma local en el dispositivo para garantizar que solo el usuario acceda a ella.

“Hasta ahora, nuestros equipos no han encontrado la manera de compartir estas funciones con otros desarrolladores sin revelar la ubicación de nuestros usuarios”, dijo Apple.

“Hemos sugerido cambios en estas funciones para proteger los datos de nuestros usuarios, pero hasta el momento, la Comisión Europea ha rechazado nuestras propuestas”, explica la compañía cofundada por Steve Wozniak y Steve Jobs.

La Ley de Mercados Digitales (DMA) es una normativa de la Unión Europea vigente desde 2022 y aplicada plenamente en los años posteriores. REUTERS/Yves Herman

Qué es la Ley de Mercados Digitales

La Ley de Mercados Digitales (conocida como Digital Markets Act o DMA, por sus siglas en inglés) es una normativa de la Unión Europea que entró en vigor en 2022 y empezó a aplicarse plenamente en los años siguientes.

Su objetivo es regular a las grandes plataformas tecnológicas para garantizar una competencia justa en el mercado digital y proteger a los consumidores.

Está dirigida principalmente a las llamadas “gatekeepers” o guardianes de acceso, es decir, empresas tecnológicas que controlan el acceso a servicios digitales clave (como tiendas de aplicaciones, buscadores, sistemas operativos, redes sociales o navegadores).

Entre ellas están Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft y ByteDance.