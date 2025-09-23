Gemini llega a Google TV: podrás pedirle recomendaciones de películas y series a la IA

Gemini ofrece recomendaciones en Google TV. (Google)

La inteligencia artificial Gemini llega a Google TV, lo que significa que ahora puedes preguntarle sobre una película o pedirle recomendaciones personalizadas.

Google aclara que todo lo que ya hacías con el Asistente de Google sigue funcionando, pero Gemini va mucho más allá: no se limita a comandos básicos, sino que te permite mantener conversaciones naturales directamente en tu pantalla grande.

Con esta función puedes encontrar el programa perfecto según tu estado de ánimo, pedir ideas para planear un viaje familiar o incluso resolver dudas complejas sobre una tarea.

Solo di “Hola Google” o presiona el botón del micrófono en tu control remoto para empezar a explorar este nuevo mundo de posibilidades.

Gemini también se integra en YouTube. (Google)

Qué se puede hacer con Gemini en Google TV

La llegada de Gemini a Google TV convierte tu televisor en un aliado más versátil y conversacional.

Por ejemplo, la noche de cine deja de ser un debate: basta con decir “Encuéntrame algo para ver con mi esposa. A mí me gustan los dramas, pero a ella las comedias ligeras”, y Gemini buscará opciones que los pongan de acuerdo.

Si quieres ponerte al día con una serie, solo pregunta “¿Qué pasó en la última temporada de Outlander?” y tendrás un resumen al instante.

Incluso cuando no recuerdas el nombre de una producción, la IA entiende búsquedas imprecisas. Puedes decir “¿Cuál es la nueva serie de hospital de la que todos hablan?” y recibir sugerencias como The Pitt, junto con críticas y videos de YouTube para profundizar.

Los usuarios pueden hacer consultas a voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gemini también es útil en la vida diaria al integrarse en YouTube: te ayuda con proyectos escolares (“Explícale a mi hijo por qué erupcionan los volcanes”), a aprender nuevas habilidades (“¿Cómo empiezo a tocar la guitarra?”) o a encontrar recetas rápidas (“¿Qué postre preparo en menos de una hora?”).

En qué modelos llega Gemini a Google TV

La inteligencia artificial Gemini ya está disponible en la serie TCL QM9K. A lo largo del año, su despliegue se ampliará a más dispositivos, incluyendo el Google TV Streamer, el Walmart onn. 4K Pro, así como los televisores Hisense U7, U8 y UX de 2025. También llegará a las nuevas series TCL QM7K, QM8K y X11K de 2025.

Gemini llega a Google Fotos

Además de la integración de Gemini en Google TV, Google anunció que su inteligencia artificial también llega a Google Fotos. Ahora, desde tu celular Android, puedes editar imágenes con solo pedírselo a Gemini en la aplicación.

Los usuarios pueden escribir o decir en voz alta su indicación. (Google)

Basta con abrir un chat y solicitar, por escrito o con la voz, acciones como aumentar el brillo, eliminar el fondo o aplicar ajustes específicos.

Google explica que únicamente necesitas describir lo que deseas cambiar y la IA transformará la foto por ti. Para usar esta función, solo toca la opción ‘Ayúdame a editar’ en el editor, indica la modificación que quieres y Gemini se encargará del resto con sus capacidades avanzadas.

Qué se puede hacer en la app de Gemini

La aplicación móvil de Gemini ofrece una amplia gama de funciones que la convierten en un asistente versátil para el día a día. Con ella puedes realizar búsquedas complejas, resolver dudas en segundos y obtener explicaciones claras sobre cualquier tema, desde matemáticas hasta historia.

Funciona como apoyo para el trabajo y el estudio, ya que permite resumir documentos, redactar correos, preparar presentaciones o generar ideas para proyectos.

En el ámbito creativo, Gemini puede ayudarte a escribir textos, crear poemas, redactar guiones o generar imágenes a partir de una simple descripción. Además, la app facilita tareas prácticas como planificar un viaje, sugerir recetas según los ingredientes disponibles o recomendar películas y series basadas en tus gustos.