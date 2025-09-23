Tecno

Gemini llega a Google TV: podrás pedirle recomendaciones de películas y series a la IA

Esta nueva función es ideal para una noche de películas, ya que puede brindar sugerencias de acuerdo con diferentes gustos e intereses

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Gemini ofrece recomendaciones en Google
Gemini ofrece recomendaciones en Google TV. (Google)

La inteligencia artificial Gemini llega a Google TV, lo que significa que ahora puedes preguntarle sobre una película o pedirle recomendaciones personalizadas.

Google aclara que todo lo que ya hacías con el Asistente de Google sigue funcionando, pero Gemini va mucho más allá: no se limita a comandos básicos, sino que te permite mantener conversaciones naturales directamente en tu pantalla grande.

Con esta función puedes encontrar el programa perfecto según tu estado de ánimo, pedir ideas para planear un viaje familiar o incluso resolver dudas complejas sobre una tarea.

Solo di “Hola Google” o presiona el botón del micrófono en tu control remoto para empezar a explorar este nuevo mundo de posibilidades.

Gemini también se integra en
Gemini también se integra en YouTube. (Google)

Qué se puede hacer con Gemini en Google TV

La llegada de Gemini a Google TV convierte tu televisor en un aliado más versátil y conversacional.

Por ejemplo, la noche de cine deja de ser un debate: basta con decir “Encuéntrame algo para ver con mi esposa. A mí me gustan los dramas, pero a ella las comedias ligeras”, y Gemini buscará opciones que los pongan de acuerdo.

Si quieres ponerte al día con una serie, solo pregunta “¿Qué pasó en la última temporada de Outlander?” y tendrás un resumen al instante.

Incluso cuando no recuerdas el nombre de una producción, la IA entiende búsquedas imprecisas. Puedes decir “¿Cuál es la nueva serie de hospital de la que todos hablan?” y recibir sugerencias como The Pitt, junto con críticas y videos de YouTube para profundizar.

Los usuarios pueden hacer consultas
Los usuarios pueden hacer consultas a voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Gemini también es útil en la vida diaria al integrarse en YouTube: te ayuda con proyectos escolares (“Explícale a mi hijo por qué erupcionan los volcanes”), a aprender nuevas habilidades (“¿Cómo empiezo a tocar la guitarra?”) o a encontrar recetas rápidas (“¿Qué postre preparo en menos de una hora?”).

En qué modelos llega Gemini a Google TV

La inteligencia artificial Gemini ya está disponible en la serie TCL QM9K. A lo largo del año, su despliegue se ampliará a más dispositivos, incluyendo el Google TV Streamer, el Walmart onn. 4K Pro, así como los televisores Hisense U7, U8 y UX de 2025. También llegará a las nuevas series TCL QM7K, QM8K y X11K de 2025.

Gemini llega a Google Fotos

Además de la integración de Gemini en Google TV, Google anunció que su inteligencia artificial también llega a Google Fotos. Ahora, desde tu celular Android, puedes editar imágenes con solo pedírselo a Gemini en la aplicación.

Los usuarios pueden escribir o
Los usuarios pueden escribir o decir en voz alta su indicación. (Google)

Basta con abrir un chat y solicitar, por escrito o con la voz, acciones como aumentar el brillo, eliminar el fondo o aplicar ajustes específicos.

Google explica que únicamente necesitas describir lo que deseas cambiar y la IA transformará la foto por ti. Para usar esta función, solo toca la opción ‘Ayúdame a editar’ en el editor, indica la modificación que quieres y Gemini se encargará del resto con sus capacidades avanzadas.

Qué se puede hacer en la app de Gemini

La aplicación móvil de Gemini ofrece una amplia gama de funciones que la convierten en un asistente versátil para el día a día. Con ella puedes realizar búsquedas complejas, resolver dudas en segundos y obtener explicaciones claras sobre cualquier tema, desde matemáticas hasta historia.

Funciona como apoyo para el trabajo y el estudio, ya que permite resumir documentos, redactar correos, preparar presentaciones o generar ideas para proyectos.

En el ámbito creativo, Gemini puede ayudarte a escribir textos, crear poemas, redactar guiones o generar imágenes a partir de una simple descripción. Además, la app facilita tareas prácticas como planificar un viaje, sugerir recetas según los ingredientes disponibles o recomendar películas y series basadas en tus gustos.

Temas Relacionados

GeminiGoogleTelevisorInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ahora Gemini es tu asistente en Google TV: qué funciones podrás aprovechar con esta IA

La principal ‘misión’ de Gemini es convertirse en un asistente conversacional que va más allá de ejecutar comandos de voz básicos

Ahora Gemini es tu asistente

Qué pasa si limpio la pantalla de mi televisor con alcohol

Este líquido puede afectar capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica, generando reflejos no deseados y colores menos intensos

Qué pasa si limpio la

Sin inversión en tecnología, las compañías pierden competitividad: experta de Cirion sobre modernización de TI en América Latina

El desarrollo de redes avanzadas y la formación de profesionales especializados marcan la diferencia en la transformación digital de la región, según María Claudia Rey, presidenta de Cirion en Colombia y VP de Ventas del Cluster Andino

Sin inversión en tecnología, las

Modo primavera en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden generar imágenes con inteligencia artificial a través de Meta AI que estén relacionadas con esta estación del año

Modo primavera en WhatsApp: cómo

Estafas en Telegram: estas son las más comunes y así puedes detectarlas

La sofisticación de los engaños en la plataforma pone a prueba la capacidad de reacción y la prudencia de quienes buscan proteger su información personal

Estafas en Telegram: estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
El titular de la AGN

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

El presunto fiscal Gómez de Saravia seguirá bajo investigación en la causa por la que condenaron al ex juez Melazo

La Universidad Nacional de Rosario anunció la incorporación de seis carreras: una estaba suspendida desde 1977

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Semana de la Moda de Milán: comienza una edición histórica con tributo a Giorgio Armani y nuevas colecciones

INFOBAE AMÉRICA
Ryan Routh intentó apuñalarse con

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

“Ganamos una batalla, pero no la guerra”: El presidente Chaves celebró el fracaso legislativo que buscaba levantarle la inmunidad

TELESHOW
Zaira Nara sorprendió al revelar

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “El momento más lindo y especial de nuestras vidas”

Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó la casa que ganó para que sea un refugio para mujeres que sufren violencia

Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”