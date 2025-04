Descubre el peligro de apagar el televisor de manera incorrecta y cómo esto afecta su vida útil

Apagar el televisor desde la regleta podría dañar tu dispositivo, especialmente en modelos OLED - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión continúa siendo uno de los electrodomésticos más esenciales en nuestros hogares, a pesar de la creciente popularidad de los smartphones, plataformas de streaming y otros dispositivos conectados. Con el avance de la tecnología, los televisores se han convertido en equipos inteligentes, integrando aplicaciones y conectividad a internet para ofrecer una experiencia más enriquecedora.

Sin embargo, no todo es tan sencillo con estos dispositivos, y existen prácticas comunes que, aunque parecen inofensivas, pueden estar acortando la vida útil de tu televisor. Una de estas prácticas es el apagado incorrecto del televisor, algo que puede ser particularmente perjudicial para ciertos modelos, como los televisores OLED.

Si apagas así tu TV podrías estar cometiendo un grave error

El apagado abrupto interrumpe procesos esenciales de mantenimiento en televisores OLED, acelerando el desgaste de la pantalla y reduciendo su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es frecuente que, para reducir el consumo de energía y evitar que el televisor quede en modo standby (consumo leve de electricidad a pesar que de estar apagado), muchos usuarios apagan sus televisores desenchufándolos directamente de la corriente.

Esta acción, aparentemente inocente y orientada al ahorro, tiene repercusiones serias en la longevidad de los dispositivos, especialmente en los modelos más avanzados. Aunque la idea de apagar el televisor de esta manera pueda parecer efectiva para reducir el gasto eléctrico, los expertos advierten que, en realidad, esta práctica podría estar deteriorando lentamente el dispositivo, particularmente en los televisores OLED.

Por qué se daña el televisor al desconectarlo directamente de la toma

Los televisores OLED (diodos orgánicos de emisión de luz) son conocidos por su calidad de imagen superior, gracias a sus píxeles individuales que se iluminan de manera independiente. Sin embargo, esta tecnología también es más sensible a los daños por apagados bruscos. Cuando apagas un televisor OLED, el dispositivo ejecuta automáticamente un proceso de mantenimiento interno que dura aproximadamente 20 minutos.

Los televisores inteligentes, especialmente los OLED, necesitan completar un mantenimiento interno cuando se apagan de forma adecuada; un apagado desde la regleta puede interrumpir este proceso y generar daños a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este proceso, el televisor realiza ajustes para mantener la calidad de la imagen y prevenir posibles daños en los píxeles. Si apagas el televisor de forma abrupta, al desconectarlo de la corriente directamente, interrumpes este mantenimiento y, con el tiempo, puedes experimentar problemas como una degradación prematura de la imagen, conocida como “burn-in” o retención de imagen.

Aunque los televisores LED y LCD no están tan afectados por esta práctica debido a que no requieren este tipo de mantenimiento interno, apagar el televisor de manera brusca sigue siendo innecesario y poco recomendable, ya que no optimiza el uso del dispositivo ni contribuye al ahorro de energía de manera significativa.

Qué otros riesgos puede estar corriendo tu televisor

Además del daño potencial al televisor por un apagado incorrecto, hay otro factor importante a tener en cuenta: las tormentas eléctricas. En estos casos, los aparatos electrónicos, incluidos los televisores, corren el riesgo de sufrir daños irreparables debido a las sobretensiones causadas por los rayos.

Apagar tu televisor correctamente es clave para su longevidad, especialmente en modelos OLED - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las descargas eléctricas pueden ingresar a los dispositivos a través de los cables de antena o incluso de la red eléctrica. Por ello, se recomienda desconectar todos los electrodomésticos, especialmente aquellos más vulnerables como el televisor, para protegerlos de los efectos destructivos de las sobretensiones.

Cómo apagar el televisor correctamente

Para evitar dañar tu televisor y asegurar su longevidad, lo mejor es apagarlo correctamente desde el mando a distancia o mediante los botones en el propio dispositivo. Esto permitirá que se complete cualquier proceso de mantenimiento que el sistema necesite y evitará el riesgo de degradación prematura de la imagen. Si realmente deseas reducir el consumo energético, existen otras formas más efectivas de hacerlo sin comprometer la funcionalidad de tu televisor.

Además, cuando haya tormentas eléctricas, es recomendable desconectar no solo el televisor, también otros dispositivos electrónicos que puedan verse afectados por sobretensiones. Asegurarse de que los cables de antena estén desconectados puede marcar la diferencia en la protección de tus equipos durante estos eventos.

Si bien apagar el televisor de forma abrupta puede parecer una forma sencilla de ahorrar energía, esta práctica es una amenaza para la salud a largo plazo de tu dispositivo, especialmente si se trata de un televisor OLED. La tecnología moderna de los televisores requiere de un cuidado específico para garantizar su durabilidad y rendimiento.