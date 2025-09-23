Tecno

Cuánto vale el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y Pro Max en Argentina

El iPhone 16 estándar con 128 GB está disponible desde $2.030.149 ARS

El iPhone 16 se ha convertido en una opción para los usuarios que quieren una opción reciente, pero algo más económica. REUTERS/Kent J. Edwards

Con el lanzamiento del iPhone 17 a nivel mundial, muchos usuarios podrían considerar adquirir la línea anterior, el iPhone 16, cuyos precios en ocasiones presentan variaciones atractivas.

En Argentina, los valores actuales de esta generación son los siguientes:

  • iPhone 16: disponible desde $2.030.149
  • iPhone 16 Plus: desde $1.835.093
  • iPhone 16 Pro: a partir de $1.748.982
  • iPhone 16 Pro Max: desde $2.060.000
  • iPhone 16e: desde $1.038.158
Estos precios hacen del iPhone 16 una opción más accesible frente al modelo más reciente de Apple. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Estos precios convierten al iPhone 16 en una alternativa a tener en cuenta para quienes desean un dispositivo de Apple de última generación, pero con un costo más accesible en comparación con el modelo más reciente.

  • iPhone 17: desde $1.999.999
  • iPhone 17 Air: desde $2.549.999
  • iPhone 17 Pro: desde $2.799.999
  • iPhone 17 Pro Max: desde $2.949.999

En qué se diferencian ambas líneas de iPhone

Una de las diferencias más relevantes entre la serie iPhone 16 y la nueva iPhone 17 está en el procesador. Los iPhone 16 incorporan el chip A18, con CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.

Los modelos Pro presentan un rediseño del módulo de cámaras. REUTERS/Evgenia Novozhenina

En cambio, los iPhone 17 llegan con el A19, que mantiene la misma CPU y Neural Engine, pero añade aceleradores neuronales en la GPU y ray tracing por hardware, optimizando gráficos y videojuegos.

Otra novedad es la función Center Stage en la cámara frontal, que utiliza IA para mantener a las personas centradas durante videollamadas o grabaciones.

Apple también sustituyó el modelo Plus por el iPhone 17 Air, un dispositivo ultradelgado de 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, solo 5,64 mm de grosor y 165 gramos de peso. Su diseño ligero lo diferencia del resto, aunque funciona únicamente con eSIM.

Finalmente, los modelos Pro presentan un rediseño del módulo de cámaras, que ahora ocupa toda la franja superior trasera, a diferencia de los iPhone 16 Pro.

El iPhone 17 Air mide 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto y tiene un grosor de solo 5,64 mm. (Foto: Apple)

En qué se diferencia el iPhone 17 y el iPhone 17 Air

El iPhone 17 estándar mide 71,5 mm de ancho, 149,6 mm de alto y pesa 177 gramos. En cambio, el iPhone 17 Air tiene 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, un grosor de apenas 5,64 mm y un peso de 165 gramos, lo que lo convierte en un modelo más delgado y ligero que la versión base.

Las diferencias también se reflejan en el procesador y las cámaras. El iPhone 17 incorpora el chip A19, mientras que el iPhone 17 Air da un salto al A19 Pro.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 integra un sistema dual de 48 MP, mientras que el Air se limita a una cámara trasera única de 48 MP. Ambos, sin embargo, comparten la cámara frontal Center Stage de 18 MP, optimizada con inteligencia artificial para mantener siempre el encuadre en videollamadas y grabaciones.

Qué otros productos lanzó Apple

Junto al iPhone 17, Apple presentó nuevos accesorios y relojes inteligentes. Los AirPods Pro 3 llegan con una cancelación de ruido hasta cuatro veces más potente que la de la generación anterior e incorporan traducción en tiempo real, lo que permite escuchar conversaciones directamente en el idioma configurado.

Los nuevos relojes inteligentes integran una función de notificaciones de hipertensión. (Apple)

Además, ofrecen un diseño adaptable a distintos tamaños de oído y certificación IP57, que asegura resistencia al agua y al sudor.

En relojes, el Apple Watch Series 11 incluye una pantalla 10 veces más resistente y un sistema de salud mejorado capaz de detectar hipertensión y emitir alertas, disponible en más de 150 países.

El Apple Watch Ultra 3 se presenta como el más avanzado, con conexión satelital para emergencias, batería de hasta 42 horas y una pantalla más grande y luminosa.

Como alternativa económica, el Apple Watch SE 3 ofrece funciones básicas de salud, control por gestos, pantalla always-on, reproducción multimedia y hasta 8 horas de uso con solo 15 minutos de carga.

