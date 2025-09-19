El iPhone 17 ya está disponible en México: precios y mucho mas del Apple Watch y los nuevos AirPods

Conoce la lista de precios en México del nuevo iPhone 17. (Foto: Infobae)

El viernes 19 de septiembre marca la llegada oficial del iPhone 17 al mercado mundial, incluyendo México, uno de los países donde el dispositivo genera más expectativa. Después de una semana de preventa a través de la Apple Store online, ahora los usuarios pueden adquirir el nuevo teléfono en tiendas físicas, distribuidores autorizados y cadenas departamentales.

La compañía de Cupertino presentó esta nueva generación de smartphones el 9 de septiembre durante el evento Keynote 2025, donde reveló sus modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Todos ellos llegan con importantes mejoras en diseño, fotografía e integración de inteligencia artificial, consolidando la apuesta de Apple por combinar innovación y eficiencia.

En el caso de México, las unidades comenzaron a entregarse a quienes hicieron su reserva el pasado 12 de septiembre, mientras que desde este 19 ya se encuentran disponibles en tiendas para su compra directa. El lanzamiento ha despertado gran interés, reflejado en la expectativa por conocer precios, lugares de venta y características principales.

Empezó la venta del nuevo iPhone 17. (Foto: Infobae)

Precios oficiales del iPhone 17 en México

Apple confirmó los precios de la nueva línea en el mercado mexicano, que varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento. En su versión base, el iPhone 17 con 256 GB de memoria parte desde los $19,999 MXN.

iPhone 17 (256 GB): desde $19,999 MXN

iPhone 17 Air: desde $25,999 MXN

iPhone 17 Pro: desde $28,499 MXN

iPhone 17 Pro Max: desde $30,999 MXN

Estos precios posicionan al iPhone 17 como un equipo de alta gama, aunque con una propuesta más accesible en comparación con sus versiones superiores, mientras que el modelo Air se destaca como el más delgado y ligero de la marca.

El iPhone 17 en México se puede adquirir de manera física y online. REUTERS/Shannon Stapleton

Dónde comprar el iPhone 17 en México

El dispositivo está disponible desde hoy en las Apple Store del país, donde los clientes también pueden acceder al programa Trade-In, que permite entregar un iPhone anterior como parte del pago del nuevo modelo.

Apple confirmó que, además de la venta presencial, los clientes pueden comprarlo de forma online con envío a domicilio, lo que amplía las opciones para quienes prefieren evitar filas o no cuentan con tiendas cercanas.

En las tiendas oficiales de Apple, el iPhone 17 ya se encuentra a la venta. (Foto: Apple)

Las principales novedades del iPhone 17

El iPhone 17 incorpora varias innovaciones que lo diferencian de sus antecesores. Una de las más destacadas es su pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que alcanza un grosor de apenas 5,5 mm, lo que lo convierte en uno de los modelos más delgados de la compañía, siendo 2,3 mm más fino que el iPhone 16.

En el apartado fotográfico, incluye un sistema de tres lentes de hasta 48 megapíxeles, ubicado en un tercio de la parte superior trasera del dispositivo. Esto permite capturas con mayor nivel de detalle y mejor desempeño en condiciones de baja iluminación.

El teléfono también estrena el nuevo chip C1, diseñado para optimizar el rendimiento y potenciar las funciones de inteligencia artificial. Entre estas destacan la búsqueda visual instantánea, la traducción en tiempo real y mejoras en la gestión de energía para extender la autonomía.

El iPhone 17 cuenta con el nuevo iOS 26.

A nivel de diseño, Apple renovó la carcasa trasera con nuevos colores y acabados más resistentes. Todos los modelos llegan con iOS 26 preinstalado, que introduce la interfaz Liquid Glass, además de novedades en seguridad, personalización y productividad.

El iPhone 17 Air sobresale como el más delgado y ligero de toda la familia, orientado a quienes buscan un dispositivo elegante y cómodo de llevar.

Expectativa por la llegada del iPhone 17

Con la apertura de las ventas en México, los usuarios ya pueden tener en sus manos el nuevo teléfono insignia de Apple. La alta demanda observada en la preventa y las filas registradas en otros países anticipan un fuerte nivel de ventas en el mercado nacional.

iPhone 17 Pro. (Apple)

La estrategia de la compañía combina un lanzamiento global simultáneo con la diversificación de precios y modelos, lo que amplía el rango de consumidores que pueden acceder al dispositivo. A esto se suman facilidades como el financiamiento en tiendas y el programa de canje, que busca incentivar a los usuarios de generaciones anteriores a actualizarse.

El iPhone 17 se perfila así como uno de los productos más relevantes de Apple para la temporada de fin de año, con un catálogo que va desde la versión base hasta el Pro Max, diseñado para quienes buscan el máximo rendimiento en fotografía, video y desempeño general.